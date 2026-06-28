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СПОРТ

Sports Festival 2026, как ожидается, соберёт около 17 тысяч спортсменов и гостей

Торжественная церемония открытия Sports Festival 2026 запланирована на 1 августа и, как ожидается, соберёт около 10 тысяч участников, став центральным событием всего фестиваля.
Серия спортивных мероприятий Sports Festival 2026, организованная Ассоциацией спорта Народной общественной безопасности Вьетнама, скоро стартует. Фото: tdtt.gov.vn
27 июня Ассоциация спорта Народной общественной безопасности Вьетнама сообщила, что Sports Festival 2026 — масштабная серия спортивных мероприятий, организуемая Ассоциацией совместно с Народным комитетом провинции Ламдонг и корпорацией NovaGroup, — вновь пройдёт с 7 июля по 22 сентября на курорте NovaWorld Phan Thiet. Программа включает многочисленные соревнования, встречи и общественные мероприятия.

В этом году программа фестиваля включает около десяти видов спорта и ряд соревнований национального и международного уровня, в том числе: чемпионат Вьетнама по триатлону; Master Tour 100 — Международный открытый теннисный турнир 35+; открытый чемпионат по гольфу среди полицейских стран АСЕАН 2026 года (ASEAN Police Open Golf Tournament 2026); 2-ой Открытый чемпионат по гольфу Народной общественной безопасности; забег «81-летний путь – во имя безопасности Отечества»; а также соревнования по пиклболу, пляжному волейболу, пляжному теннису и другим видам спорта.

По информации оргкомитета, Sports Festival 2026, как ожидается, привлечёт около 17 тысяч спортсменов и гостей, включая профессиональных и любительских спортсменов, делегатов, а также отечественных и зарубежных гостей. По сравнению с первым сезоном программа будет значительно расширена как по масштабу, так и по содержанию, увеличится количество спортивных дисциплин.

Если в первый год соревнования проводились отдельно по каждому виду спорта, то в нынешнем году фестиваль организуется в формате единой серии взаимосвязанных мероприятий, сочетающих спортивные соревнования, общественные встречи и различные программы для участников. Это будет способствовать развитию массовой физической культуры и укреплению общественной сплочённости.

Торжественная церемония открытия Sports Festival 2026 запланирована на 1 августа и, как ожидается, соберёт около 10 тысяч участников, став центральным событием всего фестиваля.

Заместитель председателя Ассоциации спорта Народной общественной безопасности Вьетнама Чан Дык Фан отметил, что на фоне растущего интереса к активному отдыху на природе и спортивному туризму проведение таких продолжительных мероприятий, как Sports Festival, свидетельствует о всё более широком распространении во Вьетнаме тенденции сочетания спорта, общественной активности и туризма. По его словам, программа направлена не только на проведение спортивных соревнований, но и на развитие массового физкультурного движения, укрепление здоровья и повышение качества духовной жизни сотрудников Народной общественной безопасности и населения.

Благодаря более масштабной программе по сравнению с первым сезоном и проведению ряда международных открытых турниров Sports Festival 2026, как ожидается, станет одним из самых заметных спортивных событий нынешнего лета, одновременно способствуя диверсификации общественных мероприятий и туристических продуктов в период высокого туристического сезона.

ИЖВ/ВИА

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