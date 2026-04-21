Pоль отечественных экономических групп для увеличения экспортной добавленной стоимости

На долю сектора предприятий с прямыми иностранными инвестициями (ПИИ) приходится более 70% общего экспортного оборота страны, и его рост не только не замедляется, но даже демонстрирует тенденцию к дальнейшему увеличению. Для решения этой проблемы необходима ведущая роль отечественных экономических групп.





Выступая на недавнем мероприятии, господин Дау Ань Туан, заместитель генерального секретаря Вьетнамской конфедерации торговли и промышленности (VCCI), отметил, что доля сектора ПИИ в экспорте продолжает превышать 70% и не демонстрирует признаков снижения. Если данная тенденция сохранится, Вьетнаму будет всё сложнее выйти из статуса «сборочного цеха» для транснациональных корпораций.

В 2025 году экспортный оборот Вьетнама достиг 475,04 млрд долларов США, увеличившись на 17% по сравнению с предыдущим годом; при этом внутренний сектор экономики обеспечил 107,95 млрд долларов США, что на 6,1% меньше и составляет 22,7% общего объёма экспорта. Внутренний сектор зафиксировал отрицательное сальдо торговли в размере 29,43 млрд долларов США, тогда как сектор предприятий с ПИИ — положительное сальдо в размере 49,46 млрд долларов США.



Согласно отчёту Департамента иностранных инвестиций (Министерства финансов), за первые три месяца 2026 года экспорт (включая сырую нефть) предприятий с ПИИ оценивается более чем в 98,4 млрд долларов США, что составляет около 80% общего экспортного оборота страны.



Доктор Буй Тхань Минь, заместитель директора Офиса Совета по исследованию развития частного сектора (Совет IV), отметил, что Вьетнам стал экономикой с высокой степенью открытости и значительным экспортным потенциалом, однако большая часть экспортных возможностей и торгового профицита по-прежнему сосредоточена в секторе предприятий с ПИИ.



По словам Дау Ань Туана, проблема ПИИ во Вьетнаме заключается не только в доле в ВВП или экспорте, но и в том, что данный сектор фактически контролирует ключевые звенья в важнейших производственных цепочках промышленности страны.



В условиях, когда Вьетнам ставит цель развития частного сектора, в частности в Резолюции Политбюро № 68-NQ/TW от 4 мая 2025 года подчёркивается: «Частный сектор является одной из важнейших движущих сил национальной экономики, выступает передовым фактором роста, создания рабочих мест, повышения производительности труда, конкурентоспособности страны, индустриализации и модернизации, способствуя выходу страны из риска отставания и достижению процветания».

Особенно важна цель к 2045 году — обеспечить быстрое, сильное и устойчивое развитие частного сектора, его активное участие в глобальных производственных и поставочных цепочках, достижение высокой конкурентоспособности на региональном и международном уровнях, а также доведение числа действующих предприятий до не менее 3 миллионов с вкладом более 60% ВВП. В этой связи необходимо уделять особое внимание созданию условий для развития отечественного частного сектора, особенно усиливая ведущую роль крупных частных экономических групп.



По мнению Дау Ань Туана, Вьетнаму важно не только увеличивать количество предприятий, но и формировать слой частных компаний, обладающих технологическим потенциалом, способных лидировать в отраслях и занимать значимые позиции в региональных и глобальных цепочках создания стоимости. Только в этом случае частный сектор сможет перейти от роли участника роста к роли лидера модернизации.



Одним из решений, предложенных доцентом, доктором Фам Мань Хунгом, заместителем директора Института банковских научных исследований Банковской академии, является решение проблемы финансирования отечественных экономических групп. Такой подход должен быть комплексным и включать развитие финансового рынка, повышение потенциала предприятий и координирующую роль государства.



Буй Тхань Минь отметил, что для развития отечественного частного бизнеса и формирования крупных корпораций, играющих ведущую роль, необходим прорыв в институциональных реформах. Здоровая среда для развития ключевых экономических групп не может быть создана без надёжной защиты прав собственности, обеспечения свободы предпринимательства и устранения административных барьеров, а также без снижения издержек соблюдения, вызванных фрагментированностью и несогласованностью правовой системы.



В предстоящий период институциональные реформы должны быть направлены на формирование прозрачной, стабильной и предсказуемой среды, в которой крупные предприятия развиваются благодаря конкурентоспособности, инновациям и эффективному использованию ресурсов, а не за счёт привилегированного доступа или административных связей.