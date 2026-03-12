Pазвитие духа самодостаточности и самостоятельности в развитии оборонной промышленности

12 марта в Военной телекоммуникационной и промышленной группе (Viettel) делегация во главе с премьер-министром Фам Минь Тьинем и руководителями центральных министерств и ведомств провела рабочее совещание с Министерством национальной обороны (МНО) по вопросам развития оборонной промышленности.

делегация во главе с премьер-министром Фам Минь Тьинем и руководителями центральных министерств и ведомств провела рабочее совещание с Министерством национальной обороны.



Во встрече приняли участие члены Политбюро: министр национальной обороны, генерал Фан Ван Зянг; секретарь Центрального комитета КПВ, начальник Главного политического управления Народной армии Вьетнама генерал Нгуен Чонг Нгиа; министр иностранных дел Ле Хоай Чунг; а также члены Центрального комитета партии и руководители министерств, ведомств и центральных учреждений.

В ходе встречи делегация заслушала доклады руководства МНО, Военной телекоммуникационной и промышленной группы (Viettel) о результатах руководства, управления и реализации задач по развитию оборонной промышленности в период 2021–2025 годов.

Под непосредственным и эффективным руководством Партии, Государства, Центральной военной комиссии и МНО в период 2021–2025 годов оборонная промышленность Вьетнама достигла значительного прогресса, внеся важный вклад в общее развитие страны. В частности, в оборонной промышленности произошли многочисленные инновации и достигнуты позитивные результаты, что позволило добиться новых прорывов, отметить значительный технологический прогресс и подтвердить способность к самостоятельным исследованиям, проектированию, производству и модернизации различных видов вооружения и военной техники под вьетнамским брендом.

От имени руководства Партии и Государства Премьер-министр Фам Минь Тьинь высоко оценил, отметил и выразил признательность за выдающиеся достижения Народной армии Вьетнама в развитии оборонной промышленности в прошедший период, что способствовало укреплению самодостаточности и ускорению строительства революционной, регулярной, элитной и современной армии.

Анализируя ситуацию и задачи на предстоящий период, Премьер-министр потребовал от армии продолжать эффективно выполнять задачи по строительству вооружённых сил, включая развитие оборонной промышленности в соответствии с резолюциями XIV Всевьетнамский партийный съезд и другими решениями Партии, а также указаниями Центральной военной комиссии и Генерального секретаря То Лам.

Подчеркнув необходимость развития внутреннего потенциала, самодостаточности и стратегической самостоятельности, Премьер-министр потребовал продолжать внимательно отслеживать и прогнозировать ситуацию, предоставлять стратегические рекомендации Партии и Государству по вопросам военной политики, национальной обороны и оборонной промышленности, гибко и эффективно реагировать на возникающие ситуации, не допуская пассивности и неожиданностей.

Соответствующие структуры должны активно развивать науку и технологии, инновации и цифровую трансформацию, добиваться прорывов, овладевать технологиями проектирования, производства, ремонта, модернизации и совершенствования вооружений; эффективно реализовывать ключевые программы и проекты оборонной промышленности, особенно в области высоких технологий; повышать качество подготовки кадров; ещё более эффективно сочетать задачи обороны с социально-экономическим развитием, развивать продукцию двойного назначения для нужд экономики и гражданской жизни.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выразил уверенность, что, опираясь на славные традиции, дух единства, демократии, обновления, ответственности и высокой решимости, Народная армия Вьетнама непременно успешно выполнит все поставленные задачи, достойно продолжая и приумножая традиции и образ «солдата дядюшки Хо»: «верность Партии, преданность народу, любую задачу выполнить, любые трудности преодолеть, любого врага победить».