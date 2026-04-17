Mощный импульс для рынка электрических мотоциклов

Менее чем за три месяца до официального внедрения в Ханое Резолюции Народного совета города № 57/2025 о зонах низких выбросов (LEZ) рынок электрических мотоциклов уже начал демонстрировать чёткие признаки роста.

Стенд компании Vinfast, посвященный электромобилям.



Дорожная карта внедрения зон низких выбросов в Ханое с июля 2026 года создаёт значительный импульс для рынка электрических мотоциклов. Под давлением роста цен на топливо и политики ограничения использования бензиновых транспортных средств население всё активнее переходит на экологичные виды транспорта.

Согласно дорожной карте, с 1 июля 2026 года Ханой начнёт пилотное ограничение использования бензиновых мотоциклов по времени или в пределах районов внутри первой кольцевой дороги. Данная политика будет распространена на всю территорию первой кольцевой дороги к 2028 году и далее — на зону внутри третьей кольцевой дороги к 2030 году. Это означает, что миллионы жителей будут вынуждены изменить свои привычки передвижения в центральных районах города.

Клиент тестирует электрический мотоцикл VinFast.



По мнению эксперта в области автомобильного и мотоциклетного транспорта Тхе Дата, электрификация является неизбежной тенденцией, и Вьетнам не является исключением. В частности, на фоне конфликта на Ближнем Востоке, вызывающего рост цен на топливо, а также политики ограничения бензиновых транспортных средств в Ханое, ожидается значительный рост спроса на электротранспорт в ближайшее время.



Согласно рыночным данным, в 2025 году объём продаж электрических мотоциклов во Вьетнаме составил около 700 000 единиц, из них более 209 000 — в первой половине года, что почти на 100% больше по сравнению с аналогичным периодом. В настоящее время Вьетнам занимает третье место в мире по объёму рынка электрических мотоциклов, уступая только Китаю и Индии. Прогнозируется, что в 2026 году продажи могут достичь 1,2–1,3 млн единиц, что соответствует росту примерно на 150%.



На практике многие предприятия уже зафиксировали значительный рост. В частности, VinFast лидирует с более чем 406 000 проданных мотоциклов в 2025 году, что почти на 500% больше по сравнению с предыдущим годом. Такие бренды, как Yadea, Pega, Dat Bike и Selex Motor, также демонстрируют впечатляющие темпы роста.



Сегмент мотоциклов стоимостью от 20 до 30 млн донгов занимает доминирующее положение благодаря соответствию финансовым возможностям большинства потребителей. Спрос на покупку транспортных средств резко увеличивается на фоне ожиданий политики и роста цен на топливо.



Переход на электрические мотоциклы обусловлен не только государственной политикой, но и экономическими расчётами потребителей в условиях роста стоимости жизни. Однако инфраструктура зарядки в многоквартирных домах остаётся серьёзным препятствием, поскольку время зарядки ограничено и отсутствуют подходящие зарядные станции.



По расчётам, стоимость зарядки электроэнергии составляет лишь от одной пятой до одной десятой стоимости топлива на аналогичное расстояние. Кроме того, электрические мотоциклы имеют более низкие расходы на техническое обслуживание. Они работают бесшумно, не создают выбросов и подходят для городской среды. Однако удобство использования, особенно в части зарядки и инфраструктурной поддержки, всё ещё требует улучшения.

Фото: ВИА

С точки зрения управления господин Нгуен Куанг Хи, заместитель начальника отдела управления транспортом Департамента строительства Ханоя, сообщил, что город активно развивает планирование инфраструктуры зарядных станций. Уже проанализировано более 100 потенциальных площадок и формируется механизм поддержки по вопросам земли, капитала и инвестиционных процедур с целью привлечения предприятий к развитию данной системы.



Тем не менее, по мнению экспертов, инфраструктура зарядки и парковочные пространства остаются основным барьером. Во многих жилых комплексах не разрешается зарядка или хранение электрических транспортных средств в подземных парковках, что создаёт трудности для населения и замедляет процесс перехода.



Эксперт Те Дат подчеркнул, что для устойчивого развития рынка необходимы дополнительные меры поддержки, такие как освобождение от регистрационных сборов, снижение платы за регистрацию, приоритет парковочных мест и создание благоприятных условий для эксплуатации электротранспорта в зонах с ограничением выбросов. Одновременно следует ускорить развитие сети зарядных станций и пунктов замены аккумуляторов, обеспечивая безопасность и удобство для пользователей.

На презентации совершенно нового минивэна VF MPV 7.



Благодаря чёткой политике властей, активному участию бизнеса и изменениям в потребительском поведении рынок электрических мотоциклов в Ханое находится на пороге значительного роста. Однако для эффективного использования данного импульса от политики зон низких выбросов необходимо синхронно реализовать решения в области инфраструктуры и механизмов регулирования, направленные на формирование устойчивой и экологичной транспортной системы в долгосрочной перспективе.