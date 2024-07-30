Lumi Smart Factory: национальный лидер на рынке подключенных объектов

Завод был запущен на площади 6 км² в начале 2022 г. Получивший инвестиции в размере более 100 млрд донгов завод производит оборудование для умного дома и умное освещение для компании Lumi Vietnam. Кроме того, он занимается производством высокотехнологичного IoT-оборудования, предоставляет услуги ODM, OEM и EMS вьетнамским и зарубежным партнерам. Введение в эксплуатацию произошло в апреле 2024 г. Годовая установленная мощность завода составила 1 млн ед. оборудования для умного дома, 500 тыс. ед. умного освещения и миллионы объектов IoT-оборудования.



Панорамный вид на умную фабрику Lumi

Ведущая фабрика по производству электронных устройств во Вьетнаме по международным стандартам Lumi Smart Factory обладает высокими технологиями, диверсифицированной цепочкой поставок и квалифицированным персоналом. Производственные линии SMT и DIP оснащены оборудованием марки Yamaha (Япония), а также американскими, японскими и южнокорейскими материалами и электронными компонентами.

«Выйдя на вьетнамский рынок умного дома в зачаточном состоянии, Lumi за последние 12 лет создала ведущую комплексную экосистему умного дома, включив в нее более 80 продуктов. Успех пришел благодаря самостоятельности в исследованиях и разработках продукции. Время пришло, мы полны решимости предвидеть волну производства устройств Интернета вещей во Вьетнаме. Lumi Smart Factory может помочь другим компаниям-партнерам, таким как Lumi Making Product, расти быстрее. Я уверен, что через 5–10 лет мы будем гордиться тем, что используем вьетнамскую продукцию точно так же, как южнокорейцы и японцы используют продукцию своих стран», - отметил генеральный директор Lumi Vietnam Нгуен Дык Тай.



Расположенная в самом сердце промышленного парка Тханлонг 3, одной из самых мощных зон экономического развития в провинции Виньфук, и обладающая опытом в области технологических исследований и разработок, Lumi Smart Factory нацелена на производство 75,44 млрд IoT-устройств к 2025 году, согласно данным Statista.

« Lumi выбрала тернистый и трудный путь, однако я убежден, что мы добьемся успеха наряду с технологическими державами мира, и что Lumi станет гордостью Вьетнама. Моя уверенность основана не только на текущих успехах Lumi , но и на ее неудачах, которые помогут ей преодолеть будущие проблемы. История Lumi вдохновляет молодых людей, которые любят технологии и бизнес, обрести уверенность в себе и внести свой вклад в социально-экономическое развитие страны», — подчеркнул заместитель министра науки и технологий Буй Тхе Зуи.