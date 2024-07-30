ЭКОНОМИКА
Lumi Smart Factory: национальный лидер на рынке подключенных объектов
Завод был запущен на площади 6 км² в начале 2022 г. Получивший инвестиции в размере более 100 млрд донгов завод производит оборудование для умного дома и умное освещение для компании Lumi Vietnam. Кроме того, он занимается производством высокотехнологичного IoT-оборудования, предоставляет услуги ODM, OEM и EMS вьетнамским и зарубежным партнерам. Введение в эксплуатацию произошло в апреле 2024 г. Годовая установленная мощность завода составила 1 млн ед. оборудования для умного дома, 500 тыс. ед. умного освещения и миллионы объектов IoT-оборудования.
Ведущая фабрика по производству электронных устройств во Вьетнаме по международным стандартам Lumi Smart Factory обладает высокими технологиями, диверсифицированной цепочкой поставок и квалифицированным персоналом. Производственные линии SMT и DIP оснащены оборудованием марки Yamaha (Япония), а также американскими, японскими и южнокорейскими материалами и электронными компонентами.
«Выйдя на вьетнамский рынок умного дома в зачаточном состоянии, Lumi за последние 12 лет создала ведущую комплексную экосистему умного дома, включив в нее более 80 продуктов. Успех пришел благодаря самостоятельности в исследованиях и разработках продукции. Время пришло, мы полны решимости предвидеть волну производства устройств Интернета вещей во Вьетнаме. Lumi Smart Factory может помочь другим компаниям-партнерам, таким как Lumi Making Product, расти быстрее. Я уверен, что через 5–10 лет мы будем гордиться тем, что используем вьетнамскую продукцию точно так же, как южнокорейцы и японцы используют продукцию своих стран», - отметил генеральный директор Lumi Vietnam Нгуен Дык Тай.
Расположенная в самом сердце промышленного парка Тханлонг 3, одной из самых мощных зон экономического развития в провинции Виньфук, и обладающая опытом в области технологических исследований и разработок, Lumi Smart Factory нацелена на производство 75,44 млрд IoT-устройств к 2025 году, согласно данным Statista.