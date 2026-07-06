ТУРИЗМ
DIFF 2026 стимулирует рост туризма Дананга
Международный фестиваль фейерверков в Дананге – DIFF 2026 проходит в течение шести конкурсных вечеров с 30 мая по 11 июля 2026 года с участием 10 команд фейерверков из Китая, Франции, Японии, Италии, Германии, Макао (Китай), Португалии, Австралии и двух команд Вьетнама.
По данным Организационного комитета, после пяти отборочных вечеров фестиваль принёс позитивные результаты местной туристической отрасли. Он не только подарил зрителям яркие художественные представления, но и создал эффект распространения для многих сфер услуг, способствуя сохранению темпов роста туристической экономики в высокий сезон.
Дананг принял более 557 тыс. туристов с ночёвкой, что на 34% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем каждый вечер фестиваля приходилось более 100 тыс. туристов с ночёвкой; конкурсный вечер 27 июня зафиксировал около 117,4 тыс. туристов – самый высокий показатель с начала фестивального сезона. Средняя загрузка гостиниц по всему городу превысила 70%, при этом многие отели в центре и прибрежных районах достигли высокого уровня заполняемости.
Число иностранных туристов превысило 233 тыс. человек, или около 42% общего числа гостей, остановившихся в городе на ночь. Именно эта категория туристов отличается более высоким уровнем расходов, что способствует росту доходов сферы услуг. В свою очередь, более 324 тыс. внутренних туристов вновь подтвердили высокий интерес к фестивалю DIFF на внутреннем рынке.
Председатель Народного комитета Дананга Нгуен Мань Хунг сообщил, что под девизом «Дананг – горизонты связей» фестиваль отражает стремление создать образ динамичного и креативного города, места пересечения культуры, туризма и международного сотрудничества.
Директор Департамента культуры, спорта и туризма Дананга Чыонг Тхи Хонг Хань отметила, что DIFF продолжает подтверждать роль события-драйвера для туристической отрасли города. Важно не только увеличение числа туристов, но и качество туристического потока, продолжительность пребывания и уровень расходов. Фестиваль оказал заметный эффект на такие сферы, как размещение, транспорт, торговля, общественное питание и развлечения, внеся позитивный вклад в рост сектора услуг в летний туристический сезон.
По мнению экспертов туристической экономики, международные события такого масштаба, как DIFF, не только приносят прямые доходы от продажи билетов и услуг размещения, но и стимулируют потребление в других сферах, включая транспорт, розничную торговлю, общественное питание, развлечения и продвижение имиджа туристического направления.
Утверждение бренда международного фестиваля и повышение статуса направления
Наряду с позитивными результатами в сфере туризма DIFF 2026 продолжает производить впечатление благодаря обновлению масштаба, качества организации и художественной ценности, постепенно утверждая статус фестиваля международного уровня.
По словам председателя Народного комитета Дананга Нгуен Мань Хунга, в этом году DIFF был включён журналом Travel + Leisure в список девяти летних фестивалей планеты, которые стоит посетить. Почти за два десятилетия развития DIFF превратился в серию фестивальных мероприятий с участием ведущих мировых команд фейерверков и современных художественных программ, став знаковым туристическим продуктом Дананга.
Председатель Ассоциации музыкантов Вьетнама, генерал-майор, композитор Нгуен Дык Чинь, входящий в состав жюри DIFF, отметил, что художественный уровень команд-участниц в этом году продолжает расти благодаря множеству творческих идей. Исполнительный директор компании Global2000, консультант жюри DIFF Надя Шакира Вонг считает, что отличительной особенностью DIFF является то, что каждый конкурсный вечер выстроен как полноценная художественная программа, гармонично сочетающая фейерверки, музыку, свет и культурные элементы.
По мнению экспертов, в рамках стратегии развития Дананга как регионального центра туризма, событийной индустрии и фестивалей DIFF утверждается в качестве знакового туристического продукта, способствуя повышению привлекательности города, привлечению иностранных туристов и развитию сферы услуг.
После пяти отборочных вечеров внимание жителей и туристов приковано к финалу, который, как ожидается, состоится вечером 11 июля с участием двух команд из Китая и Португалии. Благодаря уже подтверждённой привлекательности фестиваля финальный вечер, как ожидается, вновь привлечёт многочисленных зрителей, продлит высокий интерес к летнему туристическому сезону и продолжит укреплять бренд Международного фестиваля фейерверков в Дананге как одного из знаковых культурно-туристических событий Вьетнама.