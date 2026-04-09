Bывод на новый уровень отношений дружбы и всестороннего сотрудничества Вьетнам – Лаос – Камбоджа

В преддверии официальных визитов в Лаос и Камбоджу товарища Чан Кам Ту, члена Политбюро, постоянного члена Секретариата, заместитель Министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг дал интервью корреспонденту ВИА о значении, целях и важности поездки.





Заместитель министра иностранных дел Нгуен Мань Кыонг. (Фото: ВИА)



По словам заместителя министра, в рамках реализации Программы внешнеполитической деятельности ключевых руководителей на 2026 год и по приглашению высшего руководства Лаоса и Камбоджи товарищ Чан Кам Ту совершит официальный визит в Лаос 9 апреля 2026 года и в Камбоджу 10 апреля 2026 года. Это первый официальный визит постоянного члена Секретариата в эти две соседние дружественные страны, проходящий в период, имеющий глубокое политическое и культурное значение.

Визит совпадает с подготовкой народов Лаоса и Камбоджи к празднованию традиционных новогодних праздников Бунпимай и Чол Чхнам Тхмей, которые отражают культурную самобытность и многолетние традиции солидарности трёх стран Индокитая. Он также проходит вскоре после успешного проведения во Вьетнаме XIV Всевьетнамского партийного съезда, выборов Национального собрания XVI созыва и народных советов всех уровней, завершения формирования руководящего аппарата и начала реализации новых стратегических ориентиров.

Особое значение имеет то, что визит продолжает государственные визиты Генерального секретаря То Лама в Лаос и Камбоджу в феврале 2026 года, демонстрируя последовательность и согласованность внешнеполитического курса партии, а также конкретизацию достигнутых на высшем уровне договорённостей в практических действиях, создающих новый импульс трёхстороннему сотрудничеству.

В условиях быстро меняющейся, сложной и трудно прогнозируемой международной и региональной обстановки укрепление и развитие отношений Вьетнам – Лаос – Камбоджа является крайне необходимым, особенно с учётом того, что все три страны находятся в процессе развития, модернизации и глубокой интеграции, что требует тесной координации для использования возможностей, снижения рисков и продвижения развития.

По словам заместителя министра, визит имеет важное значение по многим направлениям: он подтверждает неизменную внешнеполитическую линию Вьетнама, придающую особое значение и приоритет отношениям с Лаосом и Камбоджей; укрепляет основу политического доверия между тремя партиями и государствами; позволяет оценить и ускорить реализацию достигнутых на высшем уровне договорённостей и соглашений, способствуя переводу отношений Вьетнам – Лаос и Вьетнам – Камбоджа на новый этап более эффективного, содержательного и надёжного развития; одновременно усиливает информационно-разъяснительную работу среди населения, особенно молодёжи, о традициях солидарности, дружбы и тесной взаимосвязанности. Практика показывает, что программы обменов молодёжи и студентов, а также установление побратимских связей между регионами в последнее время сыграли важную роль в укреплении взаимной привязанности молодого поколения трёх стран. Ежегодно тысячи лаосских и камбоджийских студентов обучаются во Вьетнаме, выступая долговременным мостом дружбы между народами.

В рамках визита Чан Кам Ту проведёт переговоры с высшим руководством Лаоса и Камбоджи по ключевым направлениям развития всестороннего сотрудничества, при этом особое внимание будет уделено эффективной реализации достигнутых договорённостей. Основной акцент сделан на углублении и придании практического характера отношениям, ориентированным на конкретные интересы населения, включая развитие транспортной и инфраструктурной связанности, приграничной торговли, образования и подготовки кадров, а также цифровой трансформации.

Оценивая текущее состояние двусторонних отношений, Нгуен Мань Кыонг отметил, что отношения Вьетнам – Лаос и Вьетнам – Камбоджа продолжают динамично и всесторонне развиваться, достигая значительных практических результатов во всех сферах.

Делегаты, участвующие в традиционном праздновании лаосского Нового года (Бунпимай) во Вьетнаме. Фото: ВИА



В отношении Лаоса политические связи по-прежнему остаются прочной основой. Высокий уровень доверия между двумя партиями и государствами проявляется в регулярных контактах на высшем уровне, эффективных механизмах сотрудничества и тесной координации на международных площадках. После государственного визита Генерального секретаря То Лама стороны оперативно приступили к реализации содержания «стратегической сопряжённости» - концепции, отражающей глубину и согласованность сотрудничества от стратегического видения до конкретной политики.

В экономической сфере взаимодействие развивается динамично: двусторонний товарооборот в 2025 году достиг почти 3 млрд долларов США, увеличившись примерно на 33% по сравнению с 2024 годом. Вьетнам является третьим по величине торговым партнёром Лаоса и одним из ведущих инвесторов с 274 проектами общей стоимостью около 6 млрд долларов США. Проекты в области транспорта, энергетики и логистики формируют общее пространство развития. Сотрудничество в сфере обороны и безопасности остаётся ключевым столпом, способствуя поддержанию политической стабильности и общественного порядка, особенно в приграничных районах.

В отношении Камбоджи двусторонние отношения демонстрируют значительные позитивные сдвиги. Политическое доверие последовательно укрепляется на основе принципов, согласованных на высшем уровне. В экономической сфере Вьетнам является третьим по величине торговым партнёром Камбоджи в мире и крупнейшим в АСЕАН. В 2025 году двусторонний товарооборот превысил 11,3 млрд долларов США, увеличившись почти на 12% по сравнению с предыдущим годом.

В настоящее время Вьетнам реализует в Камбодже 229 инвестиционных проектов с общим капиталом около 3 млрд долларов США, сосредоточенных в ключевых отраслях, таких как сельское хозяйство, телекоммуникации, банковский сектор и энергетика. Эти проекты не только приносят экономическую выгоду, но и создают рабочие места, способствуя социально-экономическому развитию на местах.

Сотрудничество в области обороны и безопасности продолжает укрепляться, а взаимодействие в культурно-социальной сфере, науке и технологиях, а также народная дипломатия, особенно между приграничными регионами, активно развиваются.

В целом, отношения Вьетнам – Лаос – Камбоджа в настоящее время строятся на трёх основных опорах: высоком уровне политического доверия, всё более углубляющемся экономическом сотрудничестве и укрепляющихся народных обменах. Это прочная основа для совместного развития трёх стран в условиях углубляющейся международной интеграции.

Исходя из этого, ожидается, что визит постоянного члена Секретариата Чан Кам Ту принесёт новые импульсы, в частности по ряду направлений: содействие эффективной реализации договорённостей на высшем уровне, укрепление экономической взаимосвязанности, расширение сотрудничества в сфере образования и подготовки кадров, а также активизация народных обменов, особенно среди молодёжи, тем самым укрепляя социальную основу долгосрочных отношений.

Заместитель министра Нгуен Мань Кыонг подчеркнул, что данный визит имеет не только внешнеполитическое значение, но и является важной вехой, способствующей формированию новых направлений развития отношений Вьетнам – Лаос и Вьетнам – Камбоджа в предстоящий период.

Он выразил уверенность, что при высокой политической решимости руководства трёх партий и государств, а также при традициях сплочённости и неразрывной дружбы народов Вьетнама, Лаоса и Камбоджи визит завершится успешно, тем самым будет способствовать укреплению и выводу на новый уровень отношений дружбы и всестороннего сотрудничества между тремя странами во имя мира, стабильности, сотрудничества и устойчивого развития региона.