АСЕАН
AMM-59: Вьетнам укрепляет сотрудничество с Панамой, Люксембургом, Нидерландами и Катаром
Министры договорились продолжать активный обмен делегациями на всех уровнях, координировать подготовку предстоящих визитов высокого уровня, а также расширять сотрудничество в таких перспективных областях, как торговля, сельское хозяйство, содействие и защита инвестиций, морской и воздушный транспорт, телекоммуникации, таможенное сотрудничество, туризм, языковая подготовка и борьба с транснациональной преступностью. Стороны также согласились активизировать взаимодействие между государственными учреждениями, отраслевыми ассоциациями и деловыми кругами двух стран для поиска новых направлений сотрудничества, соответствующих интересам и преимуществам каждой из сторон.
Министр Ле Хоай Чунг высоко оценил тесную координацию между Вьетнамом и Панамой на многосторонних площадках, прежде всего в ООН, подтвердив готовность Вьетнама содействовать развитию связей Панамы с АСЕАН и странами Юго-Восточной Азии.
В свою очередь министр Хавьер Эдуардо Мартинес-Ача Васкес высоко оценил возрастающую роль и авторитет Вьетнама в АСЕАН, а также поддержал развитие отношений между Вьетнамом и Организацией американских государств, а также Сообществом государств Латинской Америки и Карибского бассейна. Стороны договорились совместно обеспечить успешное проведение второго раунда вьетнамско-панамских политических консультаций, который планируется провести во Вьетнаме с 27 по 29 июля, с целью анализа текущего состояния сотрудничества и выработки практических мер по дальнейшему углублению и повышению эффективности двусторонних отношений.
На встрече с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттелем министры высоко оценили позитивную динамику развития отношений между Вьетнамом и Люксембургом, особенно после установления в 2023 году стратегического партнёрства в области зелёных финансов. Они подтвердили решимость придать двустороннему сотрудничеству ещё более практический характер посредством активизации обменов делегациями, расширения гуманитарных контактов и укрепления связей между деловыми сообществами двух стран. Ле Хоай Чунг рассказал о целях развития страны до 2030 года с перспективой до 2045 года и курсе на трансформацию модели экономического роста, основанной на науке и технологиях, инновациях, цифровой трансформации и зелёном росте как ключевых факторах развития.
Министр Ле Хоай Чунг выразил глубокую признательность за ценную поддержку, оказанную Люксембургом Вьетнаму в период, когда страна сталкивалась с многочисленными трудностями, отметив, что эта помощь стала важной основой дружбы и взаимного доверия между двумя государствами.
Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Ксавье Беттель высоко оценил успехи Вьетнама в области развития и сокращения бедности. Он подчеркнул, что Люксембург гордится тем, что сопровождал Вьетнам в трудные периоды его истории, и намерен продолжать вносить вклад в новый этап развития страны.
Стороны договорились рассматривать финансовое сотрудничество в качестве одного из ключевых направлений двусторонних отношений, прежде всего в сферах зелёных и устойчивых финансов, банковского дела, рынка капитала, рынка ценных бумаг и налогового администрирования. Министры приветствовали завершение министерствами финансов двух стран подготовки проекта Меморандума о сотрудничестве и выразили готовность перейти к его подписанию. Они также договорились расширять обмен опытом, подготовку кадров, укреплять управленческий потенциал и развивать связи между финансовыми институтами, инвестиционными фондами, фондовыми биржами и деловыми кругами двух стран. Ле Хоай Чунг предложил Люксембургу использовать свои преимущества как международного финансового центра для содействия Вьетнаму в мобилизации ресурсов для зелёной трансформации, развитии рынка капитала, повышении эффективности финансового управления и совершенствовании нормативной базы в области налогообложения и рынка ценных бумаг. Стороны также договорились укреплять координацию в рамках ООН и других многосторонних форумов, а также содействовать развитию отношений между Люксембургом, АСЕАН и регионом.
В ходе встречи с министром иностранных дел Нидерландов Томом Берендсеном министр Ле Хоай Чунг выразил искреннюю благодарность Нидерландам за ценную поддержку, оказываемую Вьетнаму на протяжении многих десятилетий, особенно в сфере образования и подготовки кадров. Он подчеркнул, что специализированная средняя школа «Ханой — Амстердам» является ярким символом дружбы и образовательного сотрудничества между двумя странами, и выразил надежду, что Нидерланды продолжат расширять программы обучения, академических обменов и подготовки высококвалифицированных кадров для Вьетнама.
Министр Том Берендсен высоко оценил достижения Вьетнама в области развития, отметив, что политическая и социальная стабильность, а также постоянно совершенствующаяся правовая система являются важными преимуществами, позволяющими стране и далее привлекать качественные иностранные инвестиции, в том числе со стороны нидерландских и европейских компаний.
Министры договорились активизировать обмен делегациями на всех уровнях, особенно на высшем, а также совместно подготовить проведение девятого заседания Межправительственного комитета Вьетнама и Нидерландов по вопросам адаптации к изменению климата и управления водными ресурсами, которое состоится во Вьетнаме. Ле Хоай Чунг призвал Нидерланды как можно скорее ратифицировать Соглашение о защите инвестиций между Вьетнамом и Европейским союзом (ЕС), что создаст более благоприятные условия для развития экономического, торгового и инвестиционного сотрудничества между двумя странами. Особое внимание стороны уделили перспективам сотрудничества в области полупроводников и высоких технологий, договорившись содействовать созданию рамочного механизма взаимодействия в сфере полупроводников, подготовке высококвалифицированных инженерных кадров, проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также развитию инновационных экосистем. Министры также обсудили возможности расширения сотрудничества между Национальным инновационным центром Вьетнама, корпорацией Viettel и компанией ASML, а также другими нидерландскими предприятиями, научно-исследовательскими и образовательными учреждениями.
На встрече с государственным министром Министерства иностранных дел Катара Султаном бин Саадом бин Султаном Аль-Мурайхи министр Ле Хоай Чунг ещё раз выразил глубокие соболезнования от имени высшего руководства Вьетнама и лично от себя Государству Катар, Королевской семье и народу страны в связи с кончиной бывшего Эмира Катара шейха Хамада бин Халифы Аль Тани. Он подчеркнул, что Вьетнам неизменно высоко ценит добрые чувства и значительный вклад покойного эмира в развитие дружественных отношений между двумя государствами. Стороны договорились совместно содействовать организации визитов и контактов на высшем и других уровнях, придавая новый импульс двустороннему сотрудничеству, а также расширять инвестиционные проекты и развивать взаимодействие в сферах, соответствующих потенциалу, преимуществам и потребностям развития каждой из стран.
Обсуждая ситуацию на Ближнем Востоке, государственный министр Султан бин Саад бин Султан Аль-Мурайхи рассказал о трудностях, потерях и тяжёлых последствиях затяжного конфликта для государств и народов региона. Министр Ле Хоай Чунг выразил глубокое сочувствие, подчеркнув, что Вьетнам, имея опыт страны, пережившей многие десятилетия войны, хорошо понимает ценность мира, стабильности, диалога и сотрудничества. Он выразил надежду, что все разногласия будут урегулированы мирными средствами на основе международного права. Министр также высоко оценил посредническую роль Катара и его ответственную позицию, способствующую снижению напряжённости, развитию диалога и поиску мирных путей урегулирования конфликтов.