АСЕАН
AMM-59: Вьетнам и США договорились углублять отношения всеобъемлющего стратегического партнёрства
23 июля в Маниле (Филиппины) член Политбюро, министр иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунг провёл встречу с государственным секретарём США Марко Рубио на полях 59-й встречи министров иностранных дел АСЕАН (AMM-59) и связанных с ней мероприятий.
В ходе встречи министр Ле Хоай Чунг высоко оценил участие и активный вклад государственного секретаря Марко Рубио в работу форумов АСЕАН, что, по его словам, свидетельствует о приверженности США сотрудничеству и их активном присутствии в интересах мира, стабильности и процветания региона, а также о поддержке центральной роли АСЕАН.
Министр Ле Хоай Чунг подчеркнул, что Вьетнам рассматривает США как одного из своих важнейших партнёров и рассчитывает совместными усилиями продолжить развитие двусторонних отношений, делая их более глубокими, эффективными, практическими и всесторонними в интересах народов обеих стран, а также во благо мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.
Пользуясь случаем, министр Ле Хоай Чунг попросил государственного секретаря Марко Рубио передать Президенту Дональду Трампу послание Генерального секретаря ЦК КПВ, Президента государства То Лама, в котором подчёркивается, что Вьетнам высоко ценит отношения с США и заинтересован в их дальнейшем поступательном развитии.
Высоко оценив тесное взаимодействие между министерствами иностранных дел двух стран с начала текущего года, министр Ле Хоай Чунг отметил, что такое сотрудничество способствовало развитию взаимодействия на двустороннем, региональном и международном уровнях. Он предложил дипломатическим ведомствам продолжить координирующую роль, содействовать обмену делегациями всех уровней, прежде всего на высшем уровне, а также сохранять и повышать эффективность существующих двусторонних механизмов диалога в различных сферах.
Разделяя оценки министра Ле Хоай Чунга, государственный секретарь Марко Рубио заявил, что отношения между Вьетнамом и США сохраняют позитивную динамику и уже принесли важные результаты. По его словам, достигнутые успехи подтверждают, что сотрудничество двух стран приносит практическую пользу народам обеих стран и одновременно способствует укреплению мира, стабильности и развития в регионе и во всём мире.
Обсуждая торгово-экономическое сотрудничество, министр Ле Хоай Чунг вновь подтвердил решимость Вьетнама совместно с США как можно скорее завершить переговоры по взаимному, справедливому и сбалансированному торговому соглашению между двумя странами. Он выразил уверенность, что это соглашение придаст новый импульс двусторонним отношениям и станет ключевой основой для перехода к более эффективному и стабильному этапу сотрудничества.
Министр предложил сторонам продолжить переговоры в позитивном, конструктивном и доброжелательном духе, решая сохраняющиеся разногласия с учётом долгосрочного и комплексного характера двусторонних отношений, а также законных интересов каждой из сторон. Ле Хоай Чунг также призвал американскую сторону как можно скорее завершить расследование в соответствии с разделом 301, приняв заключение, которое в полной мере отражало бы усилия Вьетнама и соответствовало бы курсу США на поддержку сильного, независимого, самостоятельного и процветающего Вьетнама.
Подчеркнув, что Вьетнам неизменно создаёт благоприятные условия для долгосрочной и качественной деятельности американских компаний в стране, министр отметил, что Вьетнам активно пересматривает и совершенствует национальное законодательство, делая его более прозрачным, современным и согласованным. Эти усилия направлены на дальнейшее улучшение инвестиционного и делового климата и облегчение доступа предприятий на рынок.
Со своей стороны государственный секретарь Марко Рубио подчеркнул, что торгово-экономическое сотрудничество остаётся важнейшей основой двусторонних отношений. По его мнению, сторонам необходимо поддерживать тесные контакты, выразив при этом надежду на скорейшее достижение взаимного, справедливого и сбалансированного торгового соглашения высокого уровня, которое создаст дополнительные экономические возможности, новые рабочие места и принесёт выгоду обеим странам.
Марко Рубио также согласился с предложением министра Ле Хоай Чунга о совместной разработке комплексного плана сотрудничества в сферах экономики и торговли, безопасности и обороны, науки и технологий, образования и гуманитарных обменов, что позволит и далее наполнять всеобъемлющее стратегическое партнёрство между Вьетнамом и США практическим содержанием и углублять его.
В сфере оборонного сотрудничества и военной безопасности министры договорились поддерживать взаимодействие на уровне, отвечающем интересам и потребностям обеих сторон, а также текущей обстановке, и активно выполнять договорённости, достигнутые в ходе недавних встреч и визитов представителей оборонных ведомств двух стран. Министр Ле Хоай Чунг отметил, что американская оборонная промышленность продолжит участвовать и вносить вклад в успешное проведение Международной оборонной выставки Вьетнама, которая запланирована на конец текущего года.
Стороны также договорились продолжить активное сотрудничество по преодолению последствий войны, включая ликвидацию диоксинового загрязнения, разминирование, оказание помощи людям с инвалидностью, поиск американских военнослужащих, пропавших без вести во время войны, а также поиск, эксгумацию и идентификацию останков павших бойцов Вьетнама.
Министр Ле Хоай Чунг рассказал об усилиях Партии и Правительства Вьетнама по активизации работы по поиску, эксгумации и идентификации останков павших бойцов, высоко оценив важную помощь США в предоставлении архивных материалов, информации, документации и технологий ДНК-экспертизы. Он предложил американской стороне продолжить, расширить сотрудничество и выделять соответствующие ресурсы на это гуманитарно значимое направление.
Обсуждая региональные и международные вопросы, министры подтвердили приверженность продолжению тесной координации в интересах поддержания мира, стабильности, сотрудничества и развития в регионе и мире.
Министр Ле Хоай Чунг приветствовал проведение Соединёнными Штатами Саммита лидеров Группы двадцати (G20) в Майами (штат Флорида) в декабре 2026 года и подтвердил поддержку Вьетнамом его успешной организации. Государственный секретарь Марко Рубио, в свою очередь, заявил, что США будут активно участвовать в подготовке и поддержат успешное проведение Вьетнамом года АТЭС-2027.
Пользуясь случаем, министр иностранных дел Ле Хоай Чунг пригласил государственного секретаря Марко Рубио посетить Вьетнам в удобное для него время. Марко Рубио с благодарностью принял приглашение.