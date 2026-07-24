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AMM-59: Вьетнам выступил за более практичное и устойчивое сотрудничество АСЕАН–ЕС
Заседание прошло под совместным председательством министра иностранных дел Брунея Абдула Матина и заместителя председателя Европейской комиссии, Верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Вьетнамская делегация приняла участие в заседании и выступила с национальным заявлением.
Как сообщает корреспондент ВИА из Манилы, участники встречи подчеркнули важность дальнейшего укрепления стратегического партнёрства АСЕАН–ЕС в условиях сложной и трудно прогнозируемой международной и региональной обстановки. Обе стороны подтвердили, что сотрудничество АСЕАН и ЕС играет важную роль в продвижении мира, стабильности, многостороннего сотрудничества и международного права.
Выступая на заседании, заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас отметила, что отношения между АСЕАН и Европейским союзом становятся всё более прочными и содержательными, превращаясь в важный фактор стабильности и устойчивости в условиях нарастающих внешних вызовов. Она также подтвердила неизменную поддержку Европейским союзом единства АСЕАН и её центральной роли в формировании региональной архитектуры.
По словам Каи Каллас, ЕС намерен продолжать взаимодействие с АСЕАН в целях укрепления мира, безопасности, стабильности и многостороннего сотрудничества, а также содействовать урегулированию споров мирными средствами на основе Устава ООН и международного права. Сторонам необходимо активизировать сотрудничество в сферах экономики и торговли, морской безопасности, борьбы с транснациональной преступностью, взаимосвязанности, гуманитарных обменов, противодействия изменению климата и энергетического перехода.
Заместитель председателя Европейской комиссии также подтвердила стремление вывести отношения АСЕАН–ЕС на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства, а также организовать в 2027 году юбилейный саммит, посвящённый 50-летию отношений между АСЕАН и ЕС.
Подводя итоги сотрудничества за прошедший период, министры отметили успешную реализацию Плана действий АСЕАН–ЕС на 2023–2027 годы: в настоящее время выполнено или находится в стадии реализации 69,5% предусмотренных мероприятий.
В настоящее время ЕС является третьим по величине торговым партнёром АСЕАН и крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций. В 2025 году объём взаимной торговли достиг примерно 320,19 млрд долларов США, а общий объём прямых инвестиций ЕС в страны АСЕАН составил 31,76 млрд долларов США.
Существенные результаты также достигнуты в сотрудничестве АСЕАН и ЕС в сферах политики и безопасности, цифровой трансформации, взаимосвязанности, обеспечения устойчивости цепочек поставок, «зелёного» перехода, возобновляемой энергетики, реагирования на стихийные бедствия, борьбы с изменением климата, образования и гуманитарных обменов, что способствует повышению адаптивности и устойчивости региона.
В преддверии 50-летия установления диалоговых отношений между АСЕАН и ЕС (1977–2027) стороны договорились продолжить развитие партнёрства, сделав его более стратегическим, практико-ориентированным и эффективным.
АСЕАН и ЕС намерены в ближайшее время разработать новый План действий, а также расширить сотрудничество в областях укрепления устойчивости, цифровой трансформации, энергетической и морской безопасности.
Стороны также продолжат обсуждение возможности проведения в 2027 году юбилейного саммита по случаю 50-летия отношений АСЕАН–ЕС и повышения уровня существующего формата сотрудничества.
Выступая на заседании, вьетнамская делегация подчеркнула, что АСЕАН и ЕС как две региональные организации несут общую ответственность и заинтересованы в укреплении мира, стабильности, соблюдении международного права и поддержке многостороннего сотрудничества. Отношения между сторонами должны и далее строиться на основе доверия, взаимопонимания и взаимного уважения.
Говоря о приоритетах дальнейшего взаимодействия, Вьетнам предложил АСЕАН и ЕС уделить первоочередное внимание укреплению устойчивости региона, активизировав координацию в реализации энергетических проектов, мобилизации финансовых ресурсов и сотрудничестве в борьбе с ННН-промыслом, что будет способствовать развитию устойчивой и самодостаточной морской экономики.
Вьетнам также предложил сторонам рассмотреть возможность заключения соглашения о свободной торговле между АСЕАН и ЕС, ускорить завершение процедур ратификации и реализацию Всеобъемлющего соглашения АСЕАН–ЕС о воздушном транспорте, а также активизировать сотрудничество в области цифровой экономики и цифровой торговли.
В качестве страны-координатора экономического сотрудничества между АСЕАН и ЕС, а также председателя Всеобъемлющего и прогрессивного соглашения о Транстихоокеанском партнёрстве (CPTPP) в 2026 году Вьетнам подтвердил готовность выступать связующим звеном, способствуя согласованности и взаимному укреплению механизмов сотрудничества между АСЕАН–ЕС и CPTPP.