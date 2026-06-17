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РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ

76 премиальных доменных имён «.vn» будут выставлены на второй аукцион

По данным VNNIC, премиальные доменные имена помогают предприятиям укреплять стратегии онлайн-присутствия, повышать узнаваемость бренда и заблаговременно снижать риски, связанные с регистрацией или использованием третьими лицами доменных имён, имеющих отношение к их брендам.
Иллюстративное фото. Фото: Vietnam+
Всего 76 двухсимвольных доменных имён второго уровня в национальной доменной зоне Вьетнама «.vn» будут выставлены на онлайн-аукцион 25 и 26 июня, сообщает Вьетнамский интернет-центр (VNNIC) при Министерстве науки и технологий.

Этот аукцион станет вторым этапом в 2026 году по продаже группы коротких и высокоценных доменных имён, рассматриваемых как премиальные цифровые активы в интернет-пространстве Вьетнама.

Ранее, 20 мая, Министерство науки и технологий утвердило перечень доменных имён, выставляемых на второй этап аукциона. Эти домены отличаются небольшой длиной, ограниченным количеством, высокой узнаваемостью и значительной ценностью для формирования бренда, развития бизнеса и укрепления присутствия в цифровой среде. Среди наиболее примечательных – ab.vn, dr.vn, ic.vn, 9x.vn, ny.vn, hi.vn, ok.vn, fu.vn, mb.vn, ot.vn, vv.vn и ak.vn.

Аукционы будут проводиться в открытом и прозрачном формате через онлайн-платформу. Стартовая цена каждого доменного имени составит 10 млн донгов (около 380 долларов США).

Физические лица, организации и предприятия, отвечающие требованиям законодательства, смогут принять участие в торгах, зарегистрировавшись через систему онлайн-аукционов, управляемую Вьетнамской партнёрской аукционной компанией (VPA).

По данным VNNIC, премиальные доменные имена помогают предприятиям укреплять стратегии онлайн-присутствия, повышать узнаваемость бренда и заблаговременно снижать риски, связанные с регистрацией или использованием третьими лицами доменных имён, имеющих отношение к их брендам.

Победители аукциона получат право зарегистрировать и использовать приобретённые доменные имена после выполнения всех финансовых обязательств в соответствии с действующими правилами в области телекоммуникаций и интернет-ресурсов.

Заинтересованные граждане, организации и предприятия могут ознакомиться с перечнем доменных имён, графиком аукционов, условиями участия и порядком регистрации на портале daugiatenmien.gov.vn или на платформе онлайн-аукционов VPA по адресу dgts.vpa.com.vn.

ИЖВ/ВИА

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