РЕЗОЛЮЦИИ В ДЕЙСТВИЯХ
76 премиальных доменных имён «.vn» будут выставлены на второй аукцион
Этот аукцион станет вторым этапом в 2026 году по продаже группы коротких и высокоценных доменных имён, рассматриваемых как премиальные цифровые активы в интернет-пространстве Вьетнама.
Ранее, 20 мая, Министерство науки и технологий утвердило перечень доменных имён, выставляемых на второй этап аукциона. Эти домены отличаются небольшой длиной, ограниченным количеством, высокой узнаваемостью и значительной ценностью для формирования бренда, развития бизнеса и укрепления присутствия в цифровой среде. Среди наиболее примечательных – ab.vn, dr.vn, ic.vn, 9x.vn, ny.vn, hi.vn, ok.vn, fu.vn, mb.vn, ot.vn, vv.vn и ak.vn.
Аукционы будут проводиться в открытом и прозрачном формате через онлайн-платформу. Стартовая цена каждого доменного имени составит 10 млн донгов (около 380 долларов США).
Физические лица, организации и предприятия, отвечающие требованиям законодательства, смогут принять участие в торгах, зарегистрировавшись через систему онлайн-аукционов, управляемую Вьетнамской партнёрской аукционной компанией (VPA).
По данным VNNIC, премиальные доменные имена помогают предприятиям укреплять стратегии онлайн-присутствия, повышать узнаваемость бренда и заблаговременно снижать риски, связанные с регистрацией или использованием третьими лицами доменных имён, имеющих отношение к их брендам.
Победители аукциона получат право зарегистрировать и использовать приобретённые доменные имена после выполнения всех финансовых обязательств в соответствии с действующими правилами в области телекоммуникаций и интернет-ресурсов.
Заинтересованные граждане, организации и предприятия могут ознакомиться с перечнем доменных имён, графиком аукционов, условиями участия и порядком регистрации на портале daugiatenmien.gov.vn или на платформе онлайн-аукционов VPA по адресу dgts.vpa.com.vn.