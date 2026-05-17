'GOm Show' - Отголоски вьетнамской культуры в керамике

Фото: Динь Хонг/ИЖВ

'GOm Show' открывает перед зрителями мир, богатый ощущениями, где звуки из инструментов, изготовленных из керамики, пробуждают воображение и раскрывают многокультурную красоту народностей Вьетнама.



В один из пятничных апрельских вечеров более 300 мест в театре «Красный шарф» в Ханое были заняты зрителями. Многие зрители приходят на представление Gom show, чтобы получить удовольствие и поощрить себя после рабочей недели.



«Я впервые смотрю Gom show. Программа представляла собой гармоничное сочетание звука и света, вызвавшее у меня множество глубоких эмоций. Слушая звуки из керамических музыкальных инструментов, закрыв глаза, я почувствовал нечто, похожее на душу и самобытность вьетнамского народа».



«Поистине потрясающее шоу с точки зрения звука, освещения и визуальных эффектов. Это голос земли и воды, голос чистый и первозданный».



Проект «GOm Show - Звуки из керамики» реализуется группой Дандо. В этом представлении гончарный круг выступает в роли рассказчика. Истории о земле и местных жителях рассказываются с помощью безмолвного языка, GOm Show соприкасается с культурным наследием, глубоко укоренившимся во вьетнамском самосознании. Нгуен Дык Минь, один из основателей группы Дандо, рассказывает: «Между человеком и природой существует тесная связь. Когда люди полагаются на природу, они творят поистине чудесные вещи. Аналогичным образом, вьетнамская керамическая культура сформировалась благодаря сочетанию человеческой изобретательности и природы. Для нас музыка коренных народов — это форма культурного самовыражения, демонстрирующая уважение к природе, людям и духовной жизни каждой земли. Каждый звук, каждый материал, который сохраняется и используется, несёт в себе сочувствие к сообществу, которое его создало».



Сочетая народную музыку с инновационной системой инструментов, изготовленных из керамики и природных элементов, таких как земля и вода, GOm Show открывает волшебный мир звуков. Проект включает в себя уникальные инструменты, разработанные и изготовленные музыкальной группой Дандо. Барабан чум, сделанный из больших глиняных кувшинов и автомобильных камер, издает глубокие басовые тона, напоминающие бас-гитару. Барабан ланг, имеющий форму круглого рисового пирога, создает теплые, землистые отголоски. Есть гонги и колокольчики, изготовленные из обожженной глины и др. После более чем 10 лет исследований, разработки и экспериментов группа Дандо создала около 30 видов керамических музыкальных инструментов. Как рассказал Минь, в этом процессе ему приходилось одновременно выполнять четыре роли: учёного, мастера, музыканта и зрителя.«Во-первых, когда я изучаю и исследую способы создания музыкальных инструментов, я выступаю в роли учёного. Во-вторых, мне нужно быть опытным мастером, умеющим работать с долотом, резьбой и сверлением, чтобы превращать идеи в готовые изделия. В-третьих, я должен быть артистом, чтобы понять, соответствует ли полученный звук именно тому, чего я хотел. После выполнения этих трех ролей я стану зрителем, чтобы оценить, насколько привлекательно и приятно воспроизводимое звучание. На протяжении более 10 лет этот цикл повторяется при создании каждого музыкального инструмента».В программе выступления прозвучат оригинальные композиции, такие как «Возвращение», «Багровая эра», «Вниз по течению» и «В поисках Хани». Эти произведения позволят зрителям заглянуть в культурный ландшафт этнических народностей Вьетнама, включая народы Мнонг, Эдэ, Хани, Лоло. Говоря о названии проекта, Нгуен Дык Минь объясняет: «GOm» означает «керамика», но также означает «собирать, объединять». Мы хотим собрать воедино духовные ценности, творческие достижения нашей группы за последние 20 лет, а также уникальные самобытные звуки и клинтэсенцию вьетнамской культуры, чтобы показать миру уникальные ценности нашего народа».Вклад в создание уникального звучания и культурного опыта для аудитории вносят молодые артисты группы Дандо. Нгуен Ан Кхань, исполнительница на инструменте ангсоа, поделилась своими размышлениями: «С самых первых выступлений, и даже сейчас, почти год спустя после дебюта năm GOm show, я все еще испытываю то же волнение и желание выложиться на сцене на все сто. После каждого выступления мы садились вместе, обсуждали и вносили коррективы, чтобы следующее выступление было лучше предыдущего. Можно сказать, что каждое представление является неповторимым».Часовое представление состоит из восьми плавно связанных между собой частей. Без ведущего и закадрового текста музыка и движения исполнителей становятся единственным средством самовыражения. Вероятно, именно поэтому многие столичные зрители в столице воскликнули «вау», впервые увидев это шоу. Тем временем, многие иностранные туристы включают GOm show в свой список мест, которые обязательно нужно посетить в Ханое.«Символы воды, огня и земли изображены очень наглядно. Артисты обладают поистине виртуозным мастерством игры на своих инструментах».«Большое спасибо артистам за их усилия для организации такой замечательной программы. Она помогает зрителям, в частности молодежи, приобщиться к традиционному искусству».«С этим шоу меня познакомила подруга. Она сказала, что купить билеты без предварительного бронирования будет сложно. К счастью, нам наконец-то удалось достать билеты. В следующий раз, когда я вернусь во Вьетнам, я обязательно снова посмотрю этот шоу».Поощряя создание креативной музыки на основе элементов местной культуры, GOm Show не только сохраняет традиции, но и внедряет инновации в свой подход, тем самым способствуя и сохранению культуры, и ее популяризации.