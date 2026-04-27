25 стран приняли участие в международной встрече фотографов PSA 2026

В мероприятии приняли участие представители руководства провинции Ниньбинь, руководство Фотографической ассоциации Америки, Международной федерации художественной фотографии, Глобального фотографического альянса, Союза фотохудожников Вьетнама, а также 180 фотографов из 25 стран мира.

Вечером 24 апреля в экотуристическом комплексе Тхунгням (провинция Ниньбинь) Фотографическая ассоциация Америки совместно с Департаментом культуры и спорта провинции Ниньбинь провела церемонию открытия международной встречи фотографов PSA 2026 во Вьетнаме и международной фотовыставки PSA-PG 2026.



Событие стало площадкой для общения, обучения и обмена опытом между фотографами из разных стран в пространстве искусства без границ, где каждая фотография — это история, а каждый фотограф — рассказчик, передающий эмоции через объектив. Это уже четвёртый раз, когда мероприятие проводится после успешных сессий в Индии, Индонезии и Шри-Ланке.



Выступая на программе, госпожа Агата Анне Бунанта, заместитель председателя по международным связям Фотографической ассоциации Америки, выразила искреннюю благодарность руководству провинции Ниньбинь, профильным ведомствам, организациям и частным лицам за тёплый приём и тщательную организацию; поблагодарила фотографов со всего мира за участие и вклад в общий успех мероприятия. По её словам, каждая фотография является культурным мостом между авторами из разных стран и играет важную роль в развитии межкультурного обмена.

Господин Джон Эндрю Хьюз, председатель Фотографического общества Америки, отметил, что подготовка к мероприятию заняла более одного года при поддержке организаций, частных лиц и фотографов, продемонстрировав настойчивость, взаимодействие и значительный вклад в привлечение международного фотографического сообщества во Вьетнам. Он также высоко оценил Ниньбинь как живописное и разнообразное место и выразил уверенность, что участники мероприятия будут восхищены и посвятят время исследованию и отражению красоты природы, культуры и людей в своих работах.



Выступая с приветственным словом, постоянный заместитель председателя Народного комитета провинции Ниньбинь Чан Шонг Тунг подчеркнул, что фотография является видом искусства с высоким творческим потенциалом, способным запечатлевать подлинные моменты, распространять глубокие гуманистические ценности и соединять людей, преодолевая расстояния, языковые и культурные барьеры. Международная встреча фотографов предоставляет возможность для творческого взаимодействия, обмена опытом и представления выдающихся работ, отражающих красоту природы, человека и общественной жизни во всём мире.



Благодаря мероприятиям программы и выставки провинция Ниньбинь рассчитывает быть представленной ярко, достоверно и эмоционально, что будет способствовать развитию туризма, укреплению имиджа и позиции Ниньбиня на международной арене, а также внесёт вклад в развитие культурной индустрии Ниньбиня в частности и Вьетнама в целом.



В рамках программы делегаты провели церемонию перерезания ленты, открыв выставку, и ознакомились с экспозиционным пространством, где представлены многочисленные фотоработы международного уровня.