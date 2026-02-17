«Симфония Зелёного острова» удостоена двух наград на Blooloop Innovation Awards 2025

Шоу «Симфония Зелёного острова», подготовленное корпорацией Sun Group и покорившее зрителей на протяжении лета 2025 года на острове Катба, 22 января одержало впечатляющую двойную победу на премии Blooloop Innovation Awards 2025.

Источник: Sun Group





Это первый случай, когда сценическая постановка из Вьетнама одновременно победила в двух номинациях Blooloop Innovation Awards, одной из самых престижных мировых наград в индустрии развлечений и развития туристических направлений.

«Симфония Зелёного острова» одержала победу в двух ключевых номинациях: Spectacular Award и Public Choice Award. При определении лауреатов Blooloop Innovation Awards учитываются не только масштаб и передовые технологии, но и способность проектов формировать впечатления посетителей благодаря оригинальному творческому замыслу, выразительному пространственному сторителлингу, эмоциональной вовлечённости и реальному влиянию на развитие направления.

В номинации Spectacular, отмечающей масштабные, творчески насыщенные постановки, оказывающие мощное воздействие на зрителей, «Симфония Зелёного острова» превзошла известных мировых конкурентов, включая проекты Disney, Expo Osaka (Япония) и Puy du Fou (Франция), признанных символов международной индустрии живых шоу. Этот успех свидетельствует о растущей способности Вьетнама не только соответствовать мировым стандартам, но и превосходить их в отдельных аспектах благодаря своему уникальному творческому подходу.

Номинация Public Choice Award является специальной категорией, победитель в которой определяется голосованием экспертов и путешественников со всего мира. Успех «Симфонии Зелёного острова» в этой номинации не только подтверждает широкую популярность шоу, но и подчёркивает сильный эмоциональный отклик, который оно вызвало у зрителей по всему миру.

(Источник: Sun Group)

«Симфония Зелёного острова» - редкий шедевр, объединяющий искусство, экстремальные виды спорта и технологии сценического представления; постановка разворачивается на открытой акватории Катба и отмечена двумя беспрецедентными рекордами Гиннесса: «самое крупное построение на гидроциклах с запуском фейерверков» и «наибольшее количество сальто назад на флайборде за одну минуту».

Всё представление поставлено как живое шоу на открытой водной сцене площадью более 50 000 кв. м; в его основе - легенда о журавлиной фее острова Катба и философия пяти первоэлементов в восточной культуре. Международные спортсмены со всего мира выступают в идеально синхронизированных построениях на гидроциклах, флайбордах и джетсёрфах, экстремальных дисциплинах, которые и в обычных условиях требуют высочайшего мастерства, а здесь ещё и с точностью до секунды запрограммированы под музыку, свет, фейерверки и лазерные эффекты. Это шоу - не просто развлечение, а редкое художественное достижение в сфере живых постановок во Вьетнаме.

(Источник: Sun Group)

С момента запуска «Симфония Зелёного острова» быстро стала обязательной вечерней программой для туристов, приезжавших на Катба в течение всего летнего сезона. Шоу привлекло не только вьетнамских путешественников, но и произвело сильное впечатление на иностранных гостей. Франсуа Лефевр, турист из Лиона (Франция), поделился: «Я и подумать не мог, что Вьетнам способен организовать уличное шоу такого масштаба. По ощущениям это напоминало мой визит на Синесени во Франции, но здесь всё было ещё более динамично благодаря музыке, фейерверкам и экстремальным видам спорта».

Помимо ярких впечатлений для гостей, шоу также сыграло заметную роль в оживлении ночной экономики и общественной жизни острова. С момента премьеры центральная часть Катба каждый вечер принимает тысячи посетителей. В пиковую ночь 19 июня здесь было зафиксировано впечатляющее число - 7 000 гостей, что стало новым рекордом летнего сезона 2025 года.

(Источник: Sun Group)

Blooloop Innovation Awards, проводимая в партнёрстве с AREA15 (США), является авторитетной международной платформой, отмечающей инновационные и креативные аттракционы и дестинационные проекты. В состав жюри входят ведущие отраслевые эксперты и стратегические мыслители из известных мировых организаций в сфере развлечений и туристических направлений. Ежегодно премия выявляет и награждает проекты, демонстрирующие прорывную креативность и способствующие формированию будущего глобального опыта для посетителей.

Победа на Blooloop Innovation Awards 2025 стала признанием не только одной постановки, но и имеет глубокое значение для Катба, острова, который уверенно превращается в один из ведущих центров морского туризма и развлечений. Шоу стало новым культурным символом яркой ночной жизни Катба и внесло весомый вклад в рост туризма и преобразование местного облика.

(Источник: Sun Group)

Эта победа на премии также является подтверждением долгосрочного видения Sun Group по созданию туристических и развлекательных направлений мирового уровня, в которых культурные ценности глубоко интегрированы с устойчивым развитием местных территорий.

Признанная премией «World Travel Awards» «ведущей интегрированной туристической группой Азии» четыре года подряд, «Сан Групп» в настоящее время является брендом с наибольшим количеством отмеченных наградами и рекордных шоу во Вьетнаме.

От шоу «Танец в облаках» на Фансипане, признанного Вьетнамской организацией рекордов «самым уникальным культурным представлением, отражающим наследие Северо-Запада», до «Бала солнечного света» в Ba Na Hills с участием более 200 иностранных артистов и мультисенсорного шоу «Поцелуй моря» на Фукуоке, которое проходит в отмеченном Книгой рекордов Гиннесса «крупнейшем в мире постоянном театре водной проекции», каждая постановка выходит за рамки развлечения, создавая новые культурные и развлекательные символы своих направлений.

Эти последовательные международные награды и рекорды не только демонстрируют способность Sun Group создавать новаторские продукты в сфере развития туризма, но и подтверждают устойчивую стратегию группы: опираясь на культуру как на основу, используя искусство как средство выражения и технологии как катализатор, формировать для каждой дестинации уникальные и глубоко содержательные впечатления.