«Облачный рай» в Тасуа

Благодаря особым дарам природы, таким как «облачный рай», столетние чайные деревья сантует и нетронутая культура коренных жителей из народности монг, Тасуа, расположенная неподалеку от города Бакйена в провинции Сонла, стала магнитом для туристов.

Муа Тхи Тонг (справа) переворачивает чайные листья перед сушкой. Фото: Тхонг ТхиенЖенщина-монг собирает чайные листья с дерева сантует в древнем 200-летнем чайном саду в Тасуа. Фото: Хоанг ХаДолина Тасуа ранним утром. Фото: Чинь БоДля того, чтобы добраться от Бакйена до вершины Тасуа, нужно проехать около 15 км по дороге № 112, преодолев множество крутых склонов и поворотов. Расположенная на высоте более 1 500 м над уровнем моря Тасуа, известная лучами утреннего солнца и великолепным горами, считается райским уголком.

Долина Тасуа ранним утром. Фото: Чинь Бо Сезон цветения персиков в Тасуа длится с декабря по конец января. Фото: Чинь Бо Повседневная жизнь монгов в деревне Тасуа. Фото: Тхань Занг В Тасуа сезон цветения длится все четыре времени года. Фото: Хоанг Ха

В Тасуа сезон цветения длится все четыре времени года. Фото: Хоанг Ха Туристы фотографируют облака в кафе в Тасуа. Фото: Тхань Занг

Белые облака пролетают над крышей традиционного дома монгов. Фото: Нгуен Тханг

Ежегодно период с октября по апрель является идеальным временем для охоты за облаками в Тасуа. Однако не каждый день можно увидеть плывущие по долине белые облака. По словам представителя монгов, во время муссонов или в дни с небольшим дождем накануне вечером на следующее утро, когда выглядывает солнце, облака застилают долину. После нескольких безуспешных поисков этих облаков мы, наконец, стали свидетелями чудесного «облачного рая». Белые покрывала облаков дрейфуют над холмами и сползают вниз по перевалу. Иногда верхушки гор, скрытых этим «покрывалом», проглядывают сквозь океан облаков. Женщина-монг собирает чайные листья с дерева сантует в древнем 200-летнем чайном саду в Тасуа. Фото: Хоанг Ха Помимо «облачного рая» здесь растут сотни древних чайных деревьев сантует, связанных с историей, культурой и образом жизни монгов в этой местности. Чайный лес растет естественным образом, без какого-либо вмешательства человека, а стволы деревьев покрыты мхом. Несколько человек могут одновременно забраться на дерево, чтобы собрать чайные листья, поэтому туристы тоже могут попробовать собрать их вместе с местными жителями.

Муа Тхи Тонг (справа) переворачивает чайные листья перед сушкой. Фото: Тхонг Тхиен



Чай сантует из Тасуа выделяется за счет белых молодых побегов и крупных листьев. Местные жители всегда обрабатывают чайные листья вручную, так как считают, что отбирая чай вручную, они чувствуют мягкость каждой молодой чайной почки, что позволяет гарантировать вкус каждой чашки чая. Чай из Тасуа по цвету напоминает мед. Вкус первого гладка едкий, затем он становится сладким. Вкус этого чая отличается от других.

Вид на административный центр коммуны Тасуа. Фото: Чинь Бо



На «Скелете динозавра» в коммуне Хангдонге. Фото: Тат Сон



«Скелет динозавра» — дом для многих поколений народности монг. Фото: Тхонг Тхиен



«Уступ дельфинов» также является яркой достопримечательностью Тасуа. Этот утес создан двумя большими плитами, похожими на двух дельфинов, плывущих среди моря облаков.

Посещение «Уступа дельфинов». Фото: Конг Дат



В Тасуа была применена система синхронной инфраструктуры для развития туризма. Благодаря уникальным и разнообразным туристическим продуктам, связанным с защитой природного ландшафта и продвижением национальной культурной самобытности, Тасуа стал важным туристическим центром провинции, граничащим с Чамтау в провинции Йенбай./.

Текст:Фонг Тху

Фото: Нгуен Тханг, Хоанг Ха, Тат Сон, Чинь Бо, Тхань Занг, Конг Дат

Перевод: Ли Ланг