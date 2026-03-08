«Музей» корневой древесины посреди реки Тьен

На островке Конэн (община Кулао-зьенг, провинция Анзянг), расположенном посреди реки Тьен, Нгуен Ван Нги хранит огромную коллекцию корневой древесины, собранную более чем за двадцать лет кропотливого подъёма со дна реки и бережного хранения.

Туристическая зона с коллекцией корневой древесины на островке Конэн (община Кулао-зьенг, провинция Анзянг) выделяется среди спокойных вод реки Тьен (Фото: ВИА)

Стволы деревьев, которые когда-то безмолвно лежали на дне реки, благодаря его рукам превратились в уникальные скульптурные произведения и стали необычной достопримечательностью среди водных просторов дельты Меконга.

Человек, собирающий «память» реки

Более двух десятилетий назад Нгуен Ван Нги вместе с жителями Кулао-зьенг часто нырял в реку Тьен, чтобы поднимать со дна сломанные стволы деревьев, застрявшие в русле. Это делалось для того, чтобы расчистить течение и обеспечить безопасность судоходства. «Каждый кусок дерева словно имеет свою собственную форму. Один изогнут и напоминает дракона, другой похож на крыло птицы или на стоящую человеческую фигуру», — вспоминает Ван Нги. Сначала он оставлял себе лишь несколько кусков, потому что они казались красивыми, и ему было жаль, когда такие стволы пускали на уголь или дрова. Но чем больше древесины он поднимал со дна, тем сильнее его увлекала её природная красота. Со временем поднятых на берег корней становилось всё больше, а вместе с ними росло и его увлечение.

Туристы осматривают гигантское панно из корневой древесины длиной почти 25 м и весом около 20 тонн, которое считается одним из самых сложных и впечатляющих произведений такого рода во Вьетнаме (Фото: ВИА)

По словам Ван Нги, корневая древесина — это сердцевина крупных деревьев, унесённых течением и пролежавших в воде десятки лет, а иногда и дольше. Со временем внешняя оболочка сгнивает, и остаётся только твёрдое ядро с неповторимой природной формой. Именно эта «уникальность» заставляет его воспринимать такие куски дерева не просто как безжизненные брёвна, а как следы времени — «память» самой реки.

Когда коллекция постепенно выросла до нескольких сотен стволов, он начал задумываться о том, чтобы собрать их в одном пространстве, вместо того чтобы оставлять разбросанными под дождём и солнцем или отдавать на топливо.

Около трёх лет назад он решил выделить почти 6 гектаров земли на островке Конэн и подал заявку на создание туристического объекта, где главным материалом станет корневая древесина. Без подробных чертежей и сложных архитектурных проектов — все сооружения формировались, исходя из естественной формы каждого ствола. Он наблюдал, размышлял и ставил их на подходящее место, словно каждый кусок дерева сам находил своё положение.

От входных ворот и дорожек до небольших пейзажных уголков у реки и крупных сооружений — корневая древесина присутствует повсюду. Одни стволы служат опорами для домов, другие, изогнувшись, превращаются в мостики. Особенно впечатляет смотровая башня высотой около 26 метров, созданная из крупных стволов, сложенных и соединённых друг с другом. С неё посетители могут любоваться широкой рекой Тьен и бескрайними фруктовыми садами острова Кулао-зьенг.

Более мелкие куски древесины сохраняют свою природную форму и используются как клумбы для цветов, подставки для декоративных растений или элементы ландшафтного оформления. Такая гибкость создаёт пространство для прогулок, которое выглядит простым и даже немного диким, но при этом гармонично вписывается в пейзаж речной дельты. Посетители ощущают, будто эти корневые стволы всегда принадлежали этому месту, а человек лишь искусно «пробудил» их.

Гуляя по зоне экспозиции, многие туристы останавливаются, чтобы рассмотреть прожилки и причудливые формы корневой древесины, напоминающие драконов или змей. Кто-то осторожно касается гладкой поверхности дерева, кто-то увлечённо фотографирует необычные образы, которые рождает воображение. Всё это пространство похоже на «музей под открытым небом», где экспонаты не спрятаны за стеклом, а живут среди природы, под солнцем, ветром и дыханием реки.

Семь лет резьбы, воплотивших душу вьетнамской деревни

Помимо различных инсталляций из корневой древесины, Ван Нги владеет ещё одним уникальным произведением искусства, которое производит сильное впечатление на посетителей. Речь идёт о гигантском панно из корневой древесины длиной почти 25 метров и весом около 20 тонн, полностью созданном из природной древесины, поднятой со дна реки Тьен. Для завершения этой работы Ван Нги пригласил пять мастеров-резчиков из Хюэ, которые на протяжении семи лет неустанно трудились над её созданием. Сегодня это произведение считается одной из самых масштабных и сложных резных картин из корневой древесины во Вьетнаме.

Скульптура лошади — символа года, вырезанная из корневой древесины (Фото: ВИА)

Картина изображает пейзажи вьетнамской сельской жизни, протянувшиеся с Севера на Юг страны. В северной части композиции тщательно и выразительно представлены такие символы, как пагода на одном столбе, а также сюжеты традиционной народной живописи Донгхо — «Свадьба мышей» и «Возвращение на родину после успеха, чтобы поклониться предкам». Центральный регион показан скромно и сдержанно, словно мост, соединяющий культурные традиции двух частей страны. Южная часть картины особенно оживлена сценами сельского рынка, выпаса буйволов, жатвы риса, рыбалки — привычными образами жизни жителей водных просторов дельты Меконга.

Впечатление от картины создаётся не только её огромными размерами, но и глубиной культурного содержания. Каждая деталь вырезана вручную, при этом сохранён естественный тёмно-коричневый оттенок корневой древесины, придающий произведению старинный и спокойный характер. Многие посетители подолгу стоят перед панно, любуясь им и пытаясь найти в его деталях знакомые образы родного края.

Минь Ань из Хошимина поделилась своими впечатлениями: «Я была удивлена, потому что не думала, что из корневой древесины можно создать такую огромную и детализированную картину. Только вблизи можно увидеть всю кропотливую работу и терпение мастеров, которые вдохнули душу вьетнамской деревни в эти грубые куски древесины».

Более двух десятилетий настойчивого собирания и художественного размещения корневой древесины позволили Нгуен Ван Нги «пробудить» куски дерева, когда-то забытые на дне реки Тьен, и превратить их в уникальное место для посещения посреди водных просторов. Сегодня это уже не просто впечатляющая коллекция корневой древесины, а новая точка притяжения на туристической карте провинции Анзянг, ежегодно привлекающая десятки тысяч туристов, которые приезжают сюда, чтобы исследовать, ощутить атмосферу и сделать фотографии в этом самобытном и необычном пространстве.