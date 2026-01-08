Báo Ảnh Việt Nam

КУЛЬТУРА

«Золотой» год туризма Хюэ

2025-й год считается «золотым» для туристической отрасли Хюэ: город принял более 6,3 млн туристов, что на свыше 61% больше по сравнению с предыдущим годом. Доходы от туристической деятельности оцениваются в 13,2 трлн донгов, что на 8 трлн донгов превышает плановый показатель.

Многие культурные и наследные туристические продукты были повышены по качеству и интегрированы в серию ярких мероприятий в рамках Национального года туризма «Хюэ – 2025», что способствовало укреплению статуса Хюэ как безопасного, привлекательного и дружелюбного туристического направления.
Памятники комплекса Императорской цитадели (Дайной) являются одним из самых популярных объектов для посещения туристами в Хюэ. (Фото: ВИА)

Реконструкция церемонии смены караула у ворот Нго Мон Императорской цитадели Хюэ. (Фото: ВИА)
 
Девять династических котлов (Кыу Динь) династии Нгуен, установленные перед двором храма Тхэ Мьеу в Императорском городе Хюэ. (Фото: ВИА)
В путешествии по Хюэ туристы не могут обойти стороной императорские усыпальницы — места упокоения правителей династии Нгуен. На фото: Усыпальница Минь Манга. (Фото: ВИА)
В путешествии по Хюэ туристы не могут обойти стороной императорские усыпальницы — места упокоения правителей династии Нгуен. На фото: усыпальница Ты Дыка. (Фото: ВИА)

 

