«Золотой» год туризма Хюэ

2025-й год считается «золотым» для туристической отрасли Хюэ: город принял более 6,3 млн туристов, что на свыше 61% больше по сравнению с предыдущим годом. Доходы от туристической деятельности оцениваются в 13,2 трлн донгов, что на 8 трлн донгов превышает плановый показатель.

Многие культурные и наследные туристические продукты были повышены по качеству и интегрированы в серию ярких мероприятий в рамках Национального года туризма «Хюэ – 2025», что способствовало укреплению статуса Хюэ как безопасного, привлекательного и дружелюбного туристического направления.