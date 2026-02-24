«Золотой мост» вошёл в число лучших мостов мира

«Золотой мост» в центральном городе Дананг был признан одним из 19 самых красивых мостов мира по версии известного лондонского журнала Time Out.





Золотой мост в Дананге вошел в список 10 символических мостов мира

Сооружение заняло 4-е место в рейтинге, наряду со многими другими известными мостами по всему миру.

В февральской статье журнала Time Out говорится: «Состаренные каменные руки, удерживающие вьетнамский Golden Bridge, могут наводить на мысль об историческом значении, однако эта туристическая достопримечательность была создана для эпохи социальных сетей.

«150-метровая пешеходная дорожка (известная местным жителям как «Кау Ванг») открылась в 2018 году и проходит над горным курортом Ба На Хиллз с видом на город Дананг. Канатная дорога доставляет посетителей к мосту, который является туристической достопримечательностью, расположенной на высоте примерно 1000 метров над уровнем моря, рядом с такими тематическими аттракционами, как американские горки и виллы в французском стиле. Бонус: это прибрежное направление стало ещё более доступным для посещения благодаря запуску новых авиасообщений в 2025 году».

В первую тройку вошли мост Stari Most в Боснии и Герцеговине, Double Decker Root Bridge в Индии и мост Victoria Falls Bridge в Зимбабве.

Рейтинг, составленный экспертами в сфере туризма, основывается на трёх ключевых критериях: уникальность архитектурного решения, гармония с окружающим ландшафтом и влияние в международных СМИ.

Ранее, Индийский деловой журнал Luxebook недавно сделал список лучших в мире мостов с символической архитектурой. Эти мосты действительно являются туристическими направлениями, которые нельзя пропустить. В этот список вошел Золотой мост во вьетнамском городе Дананге.

Журнал Luxebook отметил, что Золотой мост – это не просто архитектурное сооружение, с момента его открытия он считается новым символом туризма Дананга. C самого начала этот мост стал самым известным и фотографируемым местом в Дананге.

Золотой мост, также известный как Ручной мост, является сооружением туристического комплекса Sun World Ba Na Hills в г. Дананге, который был открыт в июне 2018 года.

Мост похож на мягкую золотую шелковую ленту, пересекающую небо, которую поддерживают две гигантские руки. Лента уводит посетителей на прогулку в облаках, чтобы полюбоваться великолепной природной красотой.

Кроме Золотого моста в Дананге журнал Luxebook также предложил туристам посетить другие впечатляющие мосты, такие как мост Золотые Ворота (Сан-Франциско, Калифорния, США), мост Александра III (Париж, Франция), мост Твист (Евнакер, Норвегия), мост Риальто (Венеция, Италия), мост Хаджу (Исфахан, Иран), Карлов мост (Прага, Чехия), мост Хеликс (Сингапур), Тауэрский мост (Лондон, Великобритания) и мост через Сиднейскую гавань (Харбор-Бридж, Сидней, Австралия).

Вьетнамский Golden Bridge был построен в 2017–2018 годах и открыт для посещения в июне 2018 года.

Его концепция как пешеходной галереи на вершине горы, а не традиционного моста через реку, создаёт особые впечатления и формирует уникальную идентичность сооружения.

Впечатляющая архитектура в сочетании с красивой окружающей природой, зданиями в европейском стиле и развлекательными зонами с момента открытия быстро покорили посетителей.

Мост Golden Bridge регулярно появляется в международных архитектурных и туристических изданиях, став одним из самых узнаваемых символов Дананга.

В 2018 году мост Golden Bridge был представлен CNN Travel как один из лучших туристических снимков года, а также вошёл в список «100 величайших мест мира» по версии журнала Time.

В 2020 году американский новостной сайт Insider включил его в число 28 самых впечатляющих мостов мира. Одна из аэрофотографий моста была удостоена главной награды на международном фотоконкурсе Agora.

В 2021 году мост возглавил список новых чудес света по версии британской газеты Daily Mail и был признан ведущей новой туристической достопримечательностью по версии World Travel Awards.

Эта замечательная награда от Time Out 2026 подтверждает мощную привлекательность моста и подчеркивает все более сильное присутствие центрального прибрежного города на карте мирового туризма. Это также доказывает эффективность стратегии развития Дананга как туристического направления, основанной на креативности и культовом дизайне.



