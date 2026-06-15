ТУРИЗМ
«Зелёный» курс туризма Вьетнама
На высокотехнологической ферме компании Thanh Nga Luxury в провинции Ниньбинь, на площади около 5 гектаров, расположены современные теплицы с автоматизированной системой полива. Посещая тепличные комплексы, туристы знакомятся с характеристиками, технологиями выращивания и питательной ценностью сельскохозяйственной продукции, а также могут самостоятельно собирать и сразу же пробовать свежие помидоры, огурцы, дыню сорта «Ким Хоанг Хау» и другие культуры прямо на месте.
Ле Тхи Нга, инвестор компании Thanh Nga Luxury, сообщила, что это одна из четырёх ферм предприятия, расположенных в провинциях Ниньбинь и Тханьхоа, специализирующихся на производстве экологически чистой сельхозпродукции.
Для повышения качества продукции и обеспечения безопасности пищевых продуктов компания сотрудничает с четырьмя японскими партнёрами по передаче технологий производства органических удобрений. Кроме того, внедрена система датчиков, позволяющая контролировать циркуляцию воздуха и температуру с целью минимизации неблагоприятного воздействия внешней среды.
По словам Ле Тхи Нга, предприятие совместно с подрядчиками разрабатывает модель агротуризма, ориентированную на школьников и семьи. Планируется создание уникальных фотозон, 3D-моделей и тематических пространств, связанных с сельским хозяйством, для расширения туристического опыта.
Обладая богатой экосистемой сельскохозяйственных ресурсов, где каждая провинция имеет свои продукты, кулинарные традиции и методы земледелия, Вьетнам обладает значительным потенциалом для развития модели «от фермы к столу».
В настоящее время ряд провинций и городов, включая Ханой, Тхайнгуен, Дананг, Хюэ, Кантхо, Ламдонг, Виньлонг и другие, также активно продвигают развитие этого направления на основе экологичного и чистого сельского хозяйства.
По словам доктора Ву Ван Туена, директора туристической компании Travelogy Vietnam и вице-председателя Вьетнамской ассоциации общественного туризма, главное очарование этого вида туризма заключается не в самой еде, а в истории, стоящей за ней.
Когда турист сам собирает овощи, чай, ловит рыбу в горных ручьях или вместе с местными жителями готовит традиционные блюда, он приобретает культурный опыт, а не просто потребляет еду.
Туризм «от фермы к столу» предоставляет местным жителям возможность стать рассказчиками, гидами и непосредственными выгодоприобретателями туризма, что соответствует направлению развития агротуризма, связанного с программой нового сельского строительства.
По оценке эксперта Ву Ван Туена, при должных инвестициях эта модель может стать уникальным туристическим продуктом Вьетнама.
Однако развитие данного направления сталкивается и с рядом вызовов. Для его системного развития необходимы инвестиции в технологии, инфраструктуру экологичного сельского хозяйства, зоны для туристического опыта, системы экологической обработки. Между тем большинство вьетнамских ферм имеют малый и средний масштаб и не обладают достаточной инфраструктурой и сервисными условиями для регулярного приёма туристов.
В некоторых местах реализация модели пока ограничивается лишь посещением ферм и дегустацией продукции, без превращения всего производственного процесса в полноценный туристический опыт.
Кроме того, многие фермеры не обладают необходимыми навыками общения с посетителями, проведения экскурсий и туристического сервиса, что негативно сказывается на качестве впечатлений гостей.
Между тем, как отмечает Доан Тхи Тхань Ван, исполнительный директор Lux Travel DMC – компании, специализирующейся на высококлассном въездном туризме во Вьетнаме, иностранные туристы сегодня уделяют всё больше внимания экологичности и устойчивости путешествий. Практические агротуристические впечатления, такие как наблюдение за процессом выращивания растений, участие в сборе урожая и дегустация свежих продуктов на месте, вызывают у них особый интерес.
По её словам, чтобы модель «от фермы к столу» стала привлекательным туристическим продуктом, необходимо не только обеспечить качество сельхозпродукции, но и выстроить полноценную, непрерывную цепочку впечатлений, связанную с историей местной культуры и экологичным образом жизни.
Согласен с этим и доктор Ву Ван Туен, который подчёркивает необходимость тесной кооперации между фермерами, объектами размещения, ресторанами, туроператорами и местными властями для создания целостного рассказа о людях, культуре и традиционных методах хозяйствования.
Кроме того, необходимо обучать местное население навыкам обслуживания туристов – от приёма гостей и обеспечения санитарной безопасности до рассказа о местной культуре, построения бренда продукции и использования цифровых технологий в продвижении услуг.
Успешное развитие этой модели станет способом объединения сельского хозяйства, культуры и туризма, создавая устойчивую добавленную стоимость для местных сообществ.