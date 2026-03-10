15 выборов НС Вьетнама в истории

Наша страна прошла через 15 выборов Национального собрания (НС). Каждые выборы проходили в различных исторических условиях, однако все они ярко отражали волю, чаяния и доверие Народа к Партии и Государству; одновременно подтверждали центральную роль НС в политической системе и процессе строительства правового социалистического государства Вьетнама.

На фото: избиратели пригородных районов Ханоя голосуют на выборах депутатов Национального собрания I созыва 6 января 1946 года. Фото: ВИА

Выборы НС I созыва (6 января 1946 года)

6 января 1946 года состоялись первые в истории Вьетнама всеобщие выборы, организованные в общенациональном масштабе в условиях, когда страна только обрела независимость, но сталкивалась с многочисленными трудностями, особенно с ожесточённым противодействием французских колонизаторов. Несмотря на опасности, Народ всей страны активно участвовал в голосовании, явка достигла 89%, в Ханое — 91,95% избирателей. Президент Хо Ши Мин был избран с высоким результатом — 98,4% голосов.

На Юге Вьетнама выборы проходили под бомбами и артиллерийским огнём, 42 революционных кадра и бойца героически погибли, проявив решимость отдать жизнь за право Народа быть хозяином своей страны. В результате были избраны 333 достойных депутата НС I созыва, представлявшие различные слои общества, классы, этнические группы и религии по всей стране.

Всеобщие выборы стали важнейшим историческим событием, открывшим процесс формирования нового демократического строя; положили начало становлению и развитию НС как демократического института и опоры правового государства Народа, созданного Народом и во имя Народа.

На фото: представители этнических меньшинств общины Футхыонг, уезда Воняй, провинции Тхайнгуен голосуют на выборах депутатов Национального собрания II созыва. Фото: ВИА

Выборы НС II созыва (8 мая 1960 года)

8 мая 1960 года — день выборов НС II созыва — стал праздником для Народа Севера. Около 8,2 миллиона избирателей Северного Вьетнама, от городов до сельских районов, реализовали своё избирательное право и гражданский долг, проголосовав на 22 530 избирательных участках.

362 депутата НС II созыва вместе с 91 депутатом Южного Вьетнама I созыва, срок полномочий которых был продлён, воплотили широкий блок национального единства, полностью отражающий волю и чаяния вьетнамского Народа.

На фото: члены сельскохозяйственного кооператива Тханьчи (Ханой) голосуют на выборах депутатов Национального собрания III созыва. Фото: ВИА

Выборы НС III созыва (26 апреля 1964 года)

26 апреля 1964 года выборы НС III созыва были проведены на всей территории Северного Вьетнама. Более 8,58 миллиона избирателей из 31 провинции, района и города приняли участие в голосовании.

Общее число депутатов III созыва составило 453 человека, из них 366 были избраны, а 87 депутатов I созыва от Южного Вьетнама продолжили работу. Итоги выборов продемонстрировали политическое единство общества Северного Вьетнама и доверие Народа руководству Партии трудящихся Вьетнама и Отечественного фронта Вьетнама.

На фото: военнослужащий Отряда G Военно-морских сил Вьетнамской народной армии (Куангбинь) голосует на выборах депутатов Национального собрания IV созыва у переносной избирательной урны. Фото: Ван Лыонг – ВИА



Выборы НС IV созыва (11 апреля 1971 года)

11 апреля 1971 года граждане Демократической Республики Вьетнам, достигшие 18 лет, независимо от национальности, пола, социального положения, религии и вероисповедания, в 80 избирательных округах по всему Северу приняли участие в голосовании. Явка составила 98,88%. Из 529 кандидатов были избраны 420 депутатов.

На фото: католические верующие прихода Суанфыонг, уезда Хайхау, провинции Намха голосуют на выборах депутатов Национального собрания V созыва. Фото: Чан Фак – ВИА

Выборы НС V созыва (6 апреля 1975 года)

6 апреля 1975 года, на фоне непрерывных сообщений о победах на Юге, миллионы избирателей Севера активно участвовали в выборах депутатов НС V созыва. Было избрано 424 депутата из 527 выдвинутых кандидатов.

Первая сессия была созвана 3–6 июня 1975 года в условиях завершения всеобщего Весеннего наступления 1975 года, когда страна была полностью объединена и вступила в новую эпоху — эпоху национальной независимости, воссоединения Отечества и строительства социализма в масштабе всей страны.

На фото: кадры и военнослужащие Военно-морских сил Вьетнамской народной армии 147-й флотилии участвуют в выборах Национального собрания объединённого Вьетнама 25 апреля 1976 года у избирательной урны № 512, участок 4 города Сайгон (с 2 июля 1976 года переименован в город Хошимин). Фото: Нгок Дан – ВИА

Выборы НС VI созыва (25 апреля 1976 года)

25 апреля 1976 года состоялись всеобщие выборы НС объединённого Вьетнама. Это был поистине великий праздник всего Народа.

В праздничной атмосфере более 23 миллионов избирателей, осознавая себя хозяевами страны, избрали 492 депутата НС VI созыва — парламента независимого и единого Вьетнама.

На фото: католические верующие прихода Фатзием (Ханамнинь) голосуют на выборах депутатов Национального собрания VII созыва 26 апреля 1981 года. Фото: Чан Фак – ВИА

Выборы НС VII созыва (26 апреля 1981 года)

26 апреля 1981 года состоялись выборы VII созыва с явкой 97,96%. Из 614 кандидатов в 93 избирательных округах были избраны 496 депутатов.

Итоги подтвердили, что несмотря на экономические трудности, Народ, военнослужащие и кадры страны реализовали своё коллективное право хозяина, сделав осознанный выбор в пользу достойных представителей высшего представительного органа.

На фото: кадры и военнослужащие Пограничной заставы № 193 (Лангшон) — подразделения, удостоенного звания Героя, голосуют на выборах депутатов Национального собрания VIII созыва непосредственно на опорном пункте. Фото: Ким Хунг – ВИА

Выборы НС VIII созыва (19 апреля 1987 года)

19 апреля 1987 года выборы депутатов НС VIII созыва прошли в общенациональном масштабе. Из 828 кандидатов были избраны 496 депутатов, явка составила 98,75%.

В духе демократии Народ всей страны мудро избрал достойных представителей, обладающих моральными качествами, способностями и возможностями надлежащим образом выполнять задачи, возложенные Народом.

На фото: представители этнической группы Нунг (Донгкинь, Лангшон) голосуют на выборах депутатов Национального собрания IX созыва. Фото: Суан Туан – ВИА

Выборы НС IX созыва (19 июля 1992 года)

19 июля 1992 года, в атмосфере большого праздника, почти 37,2 миллиона избирателей по всей стране пришли на избирательные участки, чтобы избрать 395 депутатов из 601 кандидата в высший орган государственной власти страны.

Выборы НС IX созыва прошли успешно; структура состава 395 депутатов отразила блок великого национального единства, стала воплощением воли и чаяний Народа всей страны и результатом мудрого, демократического выбора избирателей.

На фото: избиратели Чыонгша (Кханьхоа) голосуют на выборах депутатов Национального собрания X созыва 20 июля 1997 года. Фото: Нго Ми – ВИА

Выборы НС X созыва (20 июля 1997 года)

НС X созыва было избрано 20 июля 1997 года, явка составила 99,59%, всего были избраны 450 депутатов, представляющих различные слои Народа. Женщины составили 26,2%, депутаты моложе 40 лет — 18,6%, депутаты, не являющиеся членами Партии, — 15%.

Успех выборов депутатов НС X созыва продемонстрировал патриотизм, сплочённость и доверие различных слоёв Народа к Партии, Государству и социалистическому строю.

На фото: жители квартала Дьенбьен (Бадинь, Ханой) голосуют на выборах депутатов Национального собрания XI созыва. Фото: Тхе Тхуан – ВИА

Выборы НС XI созыва (19 мая 2002 года)

19 мая 2002 года почти 50 миллионов избирателей по всей стране активно приняли участие в голосовании, избрав 498 депутатов Национального собрания XI созыва, явка достигла 99,73%.

Выборы депутатов НС XI созыва прошли успешно, обеспечив демократичность, законность, безопасность и экономичность.

На фото: два столетних избирателя Ву Динь Зя и Нго Тхи Мыой (100 лет) участвуют в голосовании в квартале Хоанг Ван Тху, район Хоангмай (Ханой), опускают первые бюллетени на выборах депутатов Национального собрания XII созыва в избирательном округе № 5, на избирательном участке № 7 20 мая 2007 года. Фото: Зыонг Нгок – ВИА

Выборы НС XII созыва (20 мая 2007 года)

20 мая 2007 года выборы депутатов Национального собрания XII созыва прошли в атмосфере воодушевления и доверия. Из 876 кандидатов были избраны 493 депутата.

Победа выборов имела большое значение, подтвердив решимость всей Партии, всего Народа и всей армии строить правовое социалистическое государство Народа, созданное Народом и во имя Народа; подтвердив право Народа быть хозяином страны и став воплощением блока великого национального единства.





На фото: монахи, монахини и послушники исполняют гражданский долг на избирательном участке № 20 общины Фулинь, уезда Шокшон, голосуя на выборах депутатов Национального собрания XIII созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2011–2016 годов. Фото: Нгуен Зан – ВИА

Выборы НС XIII созыва (22 мая 2011 года)

22 мая 2011 года избиратели по всей стране реализовали своё гражданское право, приняв участие в выборах депутатов НС XIII созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2011–2016 годов — одного из важнейших политических событий страны в 2011 году.

Впервые граждане одновременно избирали представительные органы на четырёх уровнях в один день: депутатов НС и депутатов Народных советов провинциального уровня; районного, уездного, городского уровня и общинного, квартального уровня. Явка составила 99,51%. Были избраны 500 депутатов НС.

Всесторонний и значительный успех выборов продемонстрировал патриотизм и доверие Народа к курсу обновления, к руководству Партии, к управлению и руководству Государства, подтвердил право Народа быть хозяином страны и дух национального единства.

На фото: руководство Министерства общественной безопасности Вьетнама и кадры, военнослужащие сил Народной общественной безопасности приходят голосовать на выборах депутатов Национального собрания XIV созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2016–2021 годов на избирательном участке № 8, квартал Чан Хынг Дао, район Хоанкием, город Ханой, 22 мая 2016 года. Фото: Зоан Тан – ВИА

Выборы НС XIV созыва (22 мая 2016 года)

Выборы депутатов НС XIV созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2016–2021 годов состоялись 22 мая 2016 года и стали важным политическим событием, привлекшим более 67 миллионов избирателей по всей стране, явка достигла 99,35%.

В духе демократии, единства и ответственности Народ мудро избрал 494 достойных депутата, обладающих нравственными качествами, компетентностью и авторитетом.

Успех выборов вновь подтвердил доверие Народа к Партии, Государству и социалистическому строю, способствуя дальнейшему строительству правового государства Народа, созданного Народом и во имя Народа.

На фото: подготовка ко дню выборов в двух общежитиях Ханойского государственного университета обеспечивает соблюдение требований безопасности в рамках профилактики и борьбы с эпидемией. Фото: Тхань Тунг – ВИА

Выборы НС XV созыва (23 мая 2021 года)

Выборы депутатов НС XV созыва и депутатов Народных советов всех уровней на срок 2021–2026 годов состоялись 23 мая 2021 года в условиях борьбы всей страны с пандемией COVID-19. Более 69 миллионов избирателей проявили высокое чувство ответственности и гражданского долга, приняв участие в голосовании и избрав 499 депутатов НС XV созыва, явка составила 99,60%. Успех выборов не только подтвердил доверие Народа к Партии и Государству, но и создал прочную основу для выполнения НС XV созыва своих обязанностей в сфере законотворчества, надзора и принятия решений по важнейшим вопросам страны.

Пройдя через 15 созывов НС, выборы стали не только важными политическими событиями, но и наглядным мерилом демократии, единства и общественного согласия. В условиях войны или мира избирательное право Народа всегда обеспечивалось и развивалось. Достижения и результаты выборов НС продолжают подтверждать сущность государства Народа, созданного Народом и во имя Народа, формируя прочную основу для развития страны на новом этапе.