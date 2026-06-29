СОБЫТИЯ И ПЕРСОНАЛИИ
124 вьетнамских военнослужащих и сотрудников силовых структур отправились в Венесуэлу для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения
В этом особом рейсе каждый военнослужащий и сотрудник выполняет конкретную задачу. Вместе с тем все они являются представителями Вьетнама — страны, проявляющей гуманизм и ответственность, всегда готовой быть рядом, разделять трудности и совместно с международными друзьями преодолевать самые тяжёлые испытания.
Согласно плану, 29 июня по местному времени самолёт совершит промежуточную посадку в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль (Франция), после чего продолжит полёт в международный аэропорт Артуро Микелена (Венесуэла).