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СОБЫТИЯ И ПЕРСОНАЛИИ

124 вьетнамских военнослужащих и сотрудников силовых структур отправились в Венесуэлу для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения

Ранним утром 29 июня самолёт Airbus A350 Национальной авиакомпании Вьетнама (Vietnam Airlines) с 124 военнослужащими и сотрудниками Министерства национальной обороны и Министерства общественной безопасности Вьетнама, а также с десятками тонн специального оборудования, специализированной техники, служебных собак и грузов для проведения поисково-спасательных и гуманитарных работ вылетел из международного аэропорта Нойбай, направившись в Венесуэлу для выполнения миссии по оказанию помощи в ликвидации последствий разрушительного землетрясения.
124 вьетнамских военнослужащих и сотрудников силовых структур отправились в Венесуэлу для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Фото: ВИА
Перед вылетом руководители двух министерств тепло попрощались с участниками миссии, пожав им руки, выразив слова поддержки и напутствия, что придало членам делегации дополнительную уверенность и решимость.

В этом особом рейсе каждый военнослужащий и сотрудник выполняет конкретную задачу. Вместе с тем все они являются представителями Вьетнама — страны, проявляющей гуманизм и ответственность, всегда готовой быть рядом, разделять трудности и совместно с международными друзьями преодолевать самые тяжёлые испытания.

Согласно плану, 29 июня по местному времени самолёт совершит промежуточную посадку в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль (Франция), после чего продолжит полёт в международный аэропорт Артуро Микелена (Венесуэла).

ИЖВ/ВИА

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