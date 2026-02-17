10 фестивалей, которые стоит посетить весной

Нгуен Нгок Ан (76 лет, проживает в общине Тьеншон, город Зуйтьен, провинция Ниньбинь) исполнил роль короля Ле Дай Ханя, принимая участие в ежегодной вспашке поля в начале года вместе с народом. (Фото: Чан Вьет/ВИА)







Каждый фестиваль обладает уникальными чертами и культурной ценностью, помогая молодому поколению понять заслуги предков, гордиться традициями родной земли и своей страны.





Весенние фестивали – это не только время веселья, но и возможность почтить память предков, выразить благодарность прошлым поколениям, проникнуться культурным наследием и сохранить национальные традиции.





Традиционные фестивали во Вьетнаме проходят круглый год, но наибольшее оживление наблюдается именно весной, после празднования Тэта. Многие крупные фестивали стали визитной карточкой культурного и туристического наследия страны, ежегодно привлекая сотни тысяч туристов.





Если вам посчастливится встретить весну в Северном Вьетнаме, не упустите шанс посетить 10 самых ярких весенних фестивалей!





Фестиваль холма Донгда









Холм Донгда – это историческая реликвия, расположенная на улице Тэйшон, округ Куангчунг, район Донгда, Ханой. Программа художественного представления «Весенний эпос года 1789», исполненная артистами Центрального театра туонга, была представлена на фестивале холма Донгда в 2024 году (Фото Минь Кует/ВИА)



Это место тесно связано с героической победой императора Куанг Чунга над цинской армией в 1789 году в знаменитой битве при Нгокхой-Донгда.





Фестиваль холма Донгда (Ханой) проводится ежегодно на пятый день первого лунного месяца, чтобы отметить славные достижения короля Куанг Чунга.





В рамках фестиваля организуются традиционные народные игры, отражающие боевой дух вьетнамского народа, а кульминацией праздника становится впечатляющее шествие Огненного Дракона Тханглонга.





Пагода Донгкуанг, расположенная недалеко от холма, – это место молитв и воскурения благовоний в память о подвигах героев и павших солдат, отдавших жизнь за народ и страну.





Благодаря особому историческому значению холма Донгда, 24 декабря 2018 года премьер-министр Вьетнама подписал постановление о присвоении статуса национальной реликвии особой значимости.





Фестиваль пагоды Хыонг





Пагода Хыонг, также известная как Хыонгшон, представляет собой комплекс живописных достопримечательностей, расположенный в общине Хыонгшон, район Мидык, Ханой. По ручью Йен нескончаемым потоком движутся лодки, переполненные гостями, отправляющимися на весенний фестиваль. (Фото: Чан Вьет/ВИА)



Комплекс пагоды Хыонг издавна носит почетное название «Беспрецедентное чудо Южных Небес» и считается одной из самых красивых достопримечательностей Вьетнама. В прошлом это место было важным буддийским символом не только для Ханоя, но и для всего Северного Вьетнама.





Фестиваль пагоды Хыонг — один из крупнейших по числу буддистов, принимающих участие в паломничестве. Он проводится с 6 января по конец третьего лунного месяца и ежегодно привлекает множество туристов, поскольку в это время года природа особенно живописна, а погода благоприятствует путешествиям.





Праздник сопровождается разнообразными культурными и спортивными мероприятиями. Среди них — традиционные музыкальные представления, такие как исполнение пеня чео и пенияван, а также спортивные соревнования, включая скалолазание и гонки на лодках. В прошлом фестиваль символизировал покорение гор и лесов, а сегодня он приобрел новое духовное значение, открывая пагоду для всех паломников, которые приезжают сюда, чтобы помолиться о благополучии, удаче и здоровье своих семей.





Фестиваль пахоты Дойшон





Каждый год жители общины Дойшон, город Зуйтьен, провинции Ханам с нетерпением ждут фестиваля пахоты Дойшон.

Это традиционный обряд вспахивания земли, который проводят, чтобы привлечь благоприятную погоду, обильный урожай и процветание.

Фестиваль пахоты Дойшон проходит с 5-го по 7-й день первого лунного месяца. Его история берет начало в X веке на родине короля Ле Дай Ханя, а главная цель - возрождение и популяризация традиций земледелия.

После долгого забвения праздник возродили в 2009 году, выбрав для его проведения 7-й день первого лунного месяца.





Фестиваль Колоа





Фестиваль Колоа проходит с 6-го по 16-й день первого лунного месяца в храме Ан Зыонг Выонга в общине Колоа, район Донгань, Ханой.

Рано утром 6-го числа праздник начинается с ритуального шествия Ван. В процессии участвуют пять флагов, символизирующих пять стихий, ансамбль традиционной музыки Батам, а также стол с подношениями, который несут на носилках Лонгдинг, украшенных балдахином и зонтами.





После шествия проводится церемония жертвоприношения, которая проходит после полудня, затем следует шествие божеств от 12 деревень. В рамках фестиваля также проходят различные народные игры, такие как катание на качелях, соревнования по скоростному приготовлению риса, выступления с традиционными песнями чу и чео.





Фестиваль Колоа длится до 16-го дня первого лунного месяца и завершается церемонией благодарения небесам и земле. Фестиваль проводится в честь памяти Тхук Фан Ана Зыонг Выонга, который основал государство Аулак и построил крепость Колоа.





Фестиваль храма Жонг





Праздник проходит ежегодно 6-го дня первого лунного месяца в общине Фудонг, район Зялам. Это важная культурная традиция, признанная ЮНЕСКО нематериальным культурным наследием человечества.

Фестиваль длится три дня и включает в себя традиционные обряды: церемонию открытия, торжественную процессию, подношение благовоний и бамбуковых цветов в Верхний храм, где поклоняются Святому Жонгу.





Главный день праздника — 7-й день первого лунного месяца, который, согласно легенде, считается днем освящения. В этот день проводится главный ритуал: подношение бамбуковых цветов в Верхнем храме в честь святого Жонга, а также символическая церемония обезглавливания вражеского генерала.





Фестиваль рынка Вьенг





Рынок Вьенг - единственная ярмарка во Вьетнаме, которая проходит всего раз в году, в полночь, и стала уникальной культурной традицией фестивального сезона на севере страны.





С полудня 7-го дня первого лунного месяца сюда начинают прибывать туристы и паломники. Ярмарка, расположенная в общине Кимтхай, район Вубан (провинция Намдинь), известна как «рынок удачи», ведь считается, что покупки, сделанные здесь, приносят благополучие и успех в новом году.





Помимо посещения рынка Вьенг, туристы могут побывать на фестивале Фузай, который проходит 8-го числа первого лунного месяца. Святилище Фузай — важное место поклонения Богине-Матери Лиеу Хань, одной из четырёх главных божеств вьетнамской традиционной веры.





Фестиваль Йенты





Весенний фестиваль Йенты (провинция Куангнинь) обычно начинается 9-го числа первого лунного месяца и длится в течение трёх весенних месяцев каждый год.





Фестиваль начинается с торжественной церемонии у подножия горы Йенты, после чего паломники отправляются в долгий путь к храму Донг, расположенному на вершине. Это паломничество символизирует отстранение от мирской суеты и стремление к духовному очищению в величественном природном окружении.





История Йенты неразрывно связана с именем короля Чан Нян Тонга, который в 1299 году основал буддийскую школу дзен Чук Лам, сочетавшую духовные практики с повседневной жизнью. Он стал первым патриархом школы Чук Лам Йен Ты, а сама гора превратилась в духовный центр вьетнамского буддизма XII–XIV веков.





Посетители приезжают в Йенты, чтобы отвлечься от мирской суеты и совершить паломничество в страну Будды среди величественной природы.





В 1299 году король Чан Нян Тонг основал секту Чук Лам Дзен с системой теорий и действий, связывающих религию с жизнью. Он считается первым патриархом буддийской секты Чук Лам Йенты. С тех пор Йенты стал идеологической столицей буддийской секты Чук Лам Йенты, ознаменовав развитие философии и идеологии вьетнамского народа в XII, XIII и XIV веках.





На священной вершине Йенты сохранились многочисленные буддийские сооружения, включая пагоды, могильные башни, стелы и статуи. Этот уникальный архитектурный ансамбль в сочетании с природными красотами создал историко-культурный и природный заповедник Йенты национального значения.





Точное время появления Весеннего фестиваля Йенты до сих пор остаётся предметом дискуссий среди историков и исследователей культуры. Однако предполагается, что он существует с XVII–XVIII веков.

Путь на вершину Йенты — это не просто физическое испытание, а проверка силы веры и преданности Будде. Достигнув храма Донг, паломники ощущают духовное удовлетворение, словно прикоснулись к истокам буддийского учения.





Фестиваль открытия печати в храме Чан





Фестиваль ежегодно проводится с 11-го по 16-е число первого лунного месяца, привлекая множество местных жителей и туристов, желающих поднести благовония и дары. Кульминацией праздника становится торжественная церемония открытия печати в ночь на 14-е число, восходящая к древнему обычаю в храме династии Чан (ранее Фу Тхиен Чыонг). Этот ритуал несёт в себе глубокий гуманистический смысл, выражая молитвы о процветании страны, благополучии народа и мирной жизни. Каждая семья получает благословение печати храма Чан с надписью «Накопление бесконечного счастья».





Посещение Фестиваля открытия печати храма Чан, который проходит в особом национальном историко-культурном комплексе храма Чан и пагоды Фоминь (район Локвыонг, провинция Намдинь), — это уникальная возможность выразить уважение и благодарность династии Чан, одной из самых процветающих династий в феодальной истории Вьетнама.





Фестиваль также посвящен святому Чану - национальному герою, великому главнокомандующему королю Чан Куок Туану, который сыграл ключевую роль в героической обороне страны, трижды разгромив вторгшуюся армию Юань-монголов. Его великие подвиги навсегда остались в памяти вьетнамского народа, пробудив дух патриотизма и гордости за армию и народ Дайвьета.





Посещение фестиваля в начале весны - это не только возможность вознести молитвы о благополучии и удаче, но и шанс насладиться живописными пейзажами, проникнуться атмосферой древнего комплекса храма Чан и пагоды Фоминь.





Фестиваль Лим





Фестиваль Лим - один из крупнейших традиционных праздников провинции Бакнинь. Ежегодно с 12-го по 13-е число первого лунного месяца он проходит на холме Лим в районе Тиензу, посвящённый почитанию основателей народных песен «куан хо» - Королевы Ба и Хиеу Чунг Хау.

Фестиваль проходит в веселой и оживленной атмосфере, сопровождаясь красочным шествием, народными играми и фольклорными площадками для пения куанхо - культурного символа земель Киньбак.

Паломники, посещающие фестиваль Лим, также могут насладиться многими другими традиционными местными культурными мероприятиями или поучаствовать в таких играх, как трапеция, петушиные бои, бои птиц, борьба и т. д.





Фестиваль храма Хунг





Фестиваль храма Хунг, также известный как День поминовения королей Хунг, один из самых значимых праздников Вьетнама, посвящённый памяти первых правителей страны.





Согласно историческим данным, эпоха королей Хунг положила начало формированию вьетнамского государства, заложив его культурные и политические основы. На протяжении тысячелетий храм Хунг в провинции Футхо оставался священным местом, символом национального единства и преемственности поколений.





Ежегодно 10-го числа третьего лунного месяца в храме Хунг проводится торжественная церемония подношения благовоний, завершающая недельный фестиваль с народными гуляньями и культурными мероприятиями. В 2007 году Национальное собрание Вьетнама объявило этот день официальным выходным, подчеркнув его значение как праздника национальной идентичности.





День поминовения королей Хунг объединяет миллионы вьетнамцев по всему миру, напоминая о корнях нации и традиции «Помнить об истоках». В 2012 году ЮНЕСКО признала культ поклонения королям Хунг нематериальным культурным наследием человечества, что подчеркнуло его уникальную роль в сохранении исторического и духовного наследия Вьетнама.