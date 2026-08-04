ВЬЕТНАМ- НОВАЯ ЭРА
1-я внеочередная сессия НС XVI созыва: совершенствование системы командования военными подразделениями на уровне общин
Проект Закона о внесении изменений и дополнений в ряд положений девяти законов в области военного дела и национальной обороны разработан с целью своевременной реализации курса Партии по совершенствованию организационной структуры политической системы в соответствии с двухуровневой моделью местной власти. Законопроект также направлен на дальнейшее расширение децентрализации и передачи полномочий, сокращение и упрощение административных процедур, обеспечение единства и согласованности правовой системы, а также повышение эффективности государственного управления. Основное внимание уделено пересмотру положений, касающихся организации местных военных структур, в направлении их оптимизации и повышения эффективности, совершенствованию деятельности командования военными подразделениями на уровне общин и командований обороны районов в соответствии с новой организационной моделью. Одновременно проводится пересмотр и корректировка наиболее актуальных норм для обеспечения непрерывной и бесперебойной деятельности государственных органов и организаций, дальнейшего расширения децентрализации, устранения практических проблем применения законодательства, а также обеспечения его конституционности, законности и внутренней согласованности.
Во второй половине дня НС обсудило в депутатских группах следующие проекты: проект Закона о нефти и газе (в новой редакции), проект Закона о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о государственной ответственности за возмещение ущерба, а также проект Резолюций НС об особых механизмах и политике рассмотрения нарушений законодательства, связанных с государственным и частным секторами экономики, а также с применением науки и технологий, инновационной деятельностью и цифровой трансформацией.
Проект Резолюций НС об особых механизмах и политике рассмотрения нарушений законодательства, связанных с государственным и частным секторами экономики, а также с применением науки и технологий, инновационной деятельностью и цифровой трансформацией, состоит из трёх глав и тринадцати статей. Глава I определяет сферу регулирования, круг субъектов применения, принципы реализации и содержит определения основных терминов. Глава II регулирует порядок рассмотрения нарушений законодательства, связанных с государственным и частным секторами экономики, а также с применением науки и технологий, инновационной деятельностью и цифровой трансформацией. Глава III устанавливает порядок вступления Резолюций в силу и организацию её исполнения.
Предполагается, что данная Резолюция будет действовать в течение трёх лет. Если по истечении срока его действия период отсрочки уголовного преследования, предоставленной для устранения последствий причинённого ущерба, ещё не завершится, такая отсрочка будет продолжать действовать до окончания установленного срока, но не более двух лет.