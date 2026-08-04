Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ВЬЕТНАМСКОМ ЯЗЫКЕ
  • English
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Français
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ФРАНЦУЗСКОМ ЯЗЫКЕ
  • Español
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ИСПАНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 中文
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 日本語
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЯПОНСКОМ ЯЗЫКЕ
  • ລາວ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА ЛАОССКОМ ЯЗЫК
  • ភាសាខ្មែរ
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КХМЕРСКОМ ЯЗЫКЕ
  • 한국어
    ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛ ВЬЕТНАМ НА КОРЕЙСКОМ ЯЗЫКЕ

ВЬЕТНАМ- НОВАЯ ЭРА

1-я внеочередная сессия НС XVI созыва: совершенствование системы командования военными подразделениями на уровне общин

В соответствии с программой 1-й внеочередной сессии Национального собрания (НС) XVI созыва, утром 4 августа депутаты заслушали представление законопроектов и заключения профильного комитета по двум проектам: проекту Закона о предотвращении распространения оружия массового уничтожения и проекту Закона о внесении изменений и дополнений в ряд положений девяти законов в области военного дела и национальной обороны.
Общий вид 1-й внеочередной сессии НС XVI созыва. Фото: ВИА
После этого НС провело обсуждение в депутатских группах следующих законопроектов: проекта Закона о предотвращении распространения оружия массового уничтожения, проекта Закона о внесении изменений и дополнений в ряд положений девяти законов в области военного дела и национальной обороны, а также проекта Закона о распространении правовых знаний и правовом просвещении (в новой редакции).

Проект Закона о внесении изменений и дополнений в ряд положений девяти законов в области военного дела и национальной обороны разработан с целью своевременной реализации курса Партии по совершенствованию организационной структуры политической системы в соответствии с двухуровневой моделью местной власти. Законопроект также направлен на дальнейшее расширение децентрализации и передачи полномочий, сокращение и упрощение административных процедур, обеспечение единства и согласованности правовой системы, а также повышение эффективности государственного управления. Основное внимание уделено пересмотру положений, касающихся организации местных военных структур, в направлении их оптимизации и повышения эффективности, совершенствованию деятельности командования военными подразделениями на уровне общин и командований обороны районов в соответствии с новой организационной моделью. Одновременно проводится пересмотр и корректировка наиболее актуальных норм для обеспечения непрерывной и бесперебойной деятельности государственных органов и организаций, дальнейшего расширения децентрализации, устранения практических проблем применения законодательства, а также обеспечения его конституционности, законности и внутренней согласованности.

Во второй половине дня НС обсудило в депутатских группах следующие проекты: проект Закона о нефти и газе (в новой редакции), проект Закона о внесении изменений и дополнений в отдельные положения Закона о государственной ответственности за возмещение ущерба, а также проект Резолюций НС об особых механизмах и политике рассмотрения нарушений законодательства, связанных с государственным и частным секторами экономики, а также с применением науки и технологий, инновационной деятельностью и цифровой трансформацией.

Проект Резолюций НС об особых механизмах и политике рассмотрения нарушений законодательства, связанных с государственным и частным секторами экономики, а также с применением науки и технологий, инновационной деятельностью и цифровой трансформацией, состоит из трёх глав и тринадцати статей. Глава I определяет сферу регулирования, круг субъектов применения, принципы реализации и содержит определения основных терминов. Глава II регулирует порядок рассмотрения нарушений законодательства, связанных с государственным и частным секторами экономики, а также с применением науки и технологий, инновационной деятельностью и цифровой трансформацией. Глава III устанавливает порядок вступления Резолюций в силу и организацию её исполнения.

Предполагается, что данная Резолюция будет действовать в течение трёх лет. Если по истечении срока его действия период отсрочки уголовного преследования, предоставленной для устранения последствий причинённого ущерба, ещё не завершится, такая отсрочка будет продолжать действовать до окончания установленного срока, но не более двух лет.

ИЖВ/ВИА

СЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ

Активное противодействие замыслам когнитивной войны

Активное противодействие замыслам «когнитивной войны»

Вьетнаму необходимо сосредоточиться на развитии инструментов мониторинга ИИ и социальных сетей, создании системы анализа больших данных для раннего выявления фальшивой информации и кампаний манипулирования общественным мнением; развивать системы ИИ, способные автоматически выявлять, анализировать и предотвращать кибератаки, мошеннические действия и подделку личности; одновременно активно развивать отечественные системы мониторинга вместо полной зависимости от зарубежных решений.
ПОДРОБНЕЕ

Top