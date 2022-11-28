Эрве Родригес: мастерство вьетнамских специй

Талантливый французский шеф-повар, обладатель звезды Мишлен Эрве Родригес, страстно любящийпривносить в культуру что-то новое

Эрве Родригес — шеф-повар, обладатель звезды Мишлен, а также генеральный директор ресторана. Мишленовские звезды присуждаются гидом Мишлен – изданием, в котором представлены качественные рестораны и деликатесы со всего мира. Звезда Мишлен в кулинарии так же престижна, как премия «Грэмми» в музыке или «Оскар» в кино.

Родригес открыл ресторан Herve Dining Room в Хошимине с целью донести кулинарные шедевры до всех, зная, что приготовление пищи — не только позволяет насладиться едой, но и олицетворяет собой культурную красоту каждой страны.

Вьетнамский шеф-повар и команда поваров под девизом «Много рук – один шедевр» создали идентичность ресторана, используя сотни национальных специй и вкусов.

Известный французский шеф-повар Эрве Родригес.

Эрве Родригес готовит блюда из яиц.

Выступление Эрве Родригеса на Яичном фестивале в Ханое.

Эрве Родригес представляет свои шедевры, приготовленные из яиц.

Эрве Родригес делится своим опытом с молодыми поварами.

Другие повара производят культурный обмен с Эрве Родригесом.

Вьетнамские повара называют это «мастерством вкусов». Используя свой опыт мирового уровня, французский шеф-повар постоянно создает новые блюда. Каждое из них представляет собой произведение искусства, рассказывающее интересную историю. Его баньми куа (крабовый хлеб), сочетающий в себе мягкость хлеба с крабовым соусом и зеленым перцем с Фукуока, подается с салатом из фасоли; лобстер, морской гребешок и бекон, смешанные с острым томатным соусом, подаются с рисом с куркумой. Две вьетнамские специи, фукуокский перец и куркума, придают морепродуктам новый вкус.



Блюдо «Идеальное яйцо» получило звезду Мишлен. Недавно Родригес представил свое яичное меню на кулинарном фестивале во Вьетнаме, посвященном блюдам из этого ингредиента. Его творения вдохновили многих поваров и общественность на совместное приготовление блюд из яиц в знак любви ко Дню семьи во Вьетнаме.



Он также посвятил себя обучению талантливой команды вьетнамских поваров, увлеченно обслуживающих посетителей от всего сердца, с блюдами, вдохновленными жизненными историями.



Эрве Родригес был в качестве любителя вьетнамской культуры приглашен Ассоциацией профессиональных поваров Ханоя и Международной ассоциацией суперповаров во Вьетнаме в качестве культурного посла Вьетнама и Франции. В этой роли он может эффективнее продвигать национальную кухню Вьетнама в гиде Мишлен, тем самым повышая ее позиции на гастрономической карте мира.



Живя и работая во Вьетнаме, он также является генеральным директором ресторанов, успешно открывшим множество заведений высокого класса. Его сильной стороной в создании блюд является хороший вкус и умение смешивать цвета и ароматы натуральных овощей и фруктов.



Эрве Родригес обладает глубоким познанием вьетнамского климата, а также местных сезонных ингредиентов. «Наслаждаться сезонными фруктами — значит чувствовать и ценить природу, которая нас окружает. Это также способ любить окружающую среду», — прокомментировал он.

Блюда от шеф-повара Эрве Родригеса.

В настоящее время он занят изучением основных особенностей традиционной вьетнамской кухни для разработки и введения национальных блюд в международный кулинарный справочник, а также для развития сообщества талантливых вьетнамских поваров, желающих заработать звезды Мишлен./.

Текст: Бить Ван - Фото: Чан Тхань Зянг

Перевод: Ли Ланг

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