ЭКОНОМИКА
Экспорт сельскохозяйственной продукции: преодоление технических барьеров благодаря цифровизации и технологиям
В частности, в странах Европейского союза (ЕС), США и Японии требования к прослеживаемости происхождения продукции, фитосанитарному и ветеринарному контролю, а также стандарты в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG) ужесточаются до беспрецедентного уровня. Особое внимание привлекает применение ЕС Регламента по предотвращению обезлесения (EUDR) и Механизма углеродного пограничного регулирования (CBAM), которые напрямую ставят перед такими ключевыми экспортными отраслями, как производство кофе, каучука и древесной продукции, задачу обеспечения прозрачности цепочек поставок.
Согласно последним аналитическим обзорам рынка, задержка с внедрением современных управленческих технологий для соответствия данным стандартам привела к тому, что немало вьетнамских предприятий столкнулись с «заторами» при прохождении сертификационных процедур. В результате увеличиваются расходы на хранение продукции и затраты на соблюдение нормативных требований, что сокращает норму прибыли предприятий, особенно малого и среднего бизнеса. Такая ситуация требует от аграрного сектора коренного перехода от подхода «производить как можно больше» к модели «управления качеством на основе данных».
Делясь практическим опытом, директор сельскохозяйственного кооператива высоких технологий «Лонг Тхань Фат» Ле Ван Кует сообщил, что предприятие внедрило систему электронного учёта и интегрировало QR-коды для каждой партии продукции. В настоящее время партнёры в Германии могут в режиме реального времени отслеживать объёмы внесённых удобрений, расход воды и даты сбора урожая. Цифровизация управленческих процессов позволила кооперативу сократить промежуточные потери на 15% и одновременно укрепить доверие международных клиентов.
Помимо цифровизации систем прослеживаемости, внедрение технологий циркулярной экономики на перерабатывающих предприятиях помогает многим компаниям обеспечивать себя электроэнергией самостоятельно, что напрямую способствует снижению углеродного следа экспортируемой продукции.
Несмотря на наличие передовых моделей, процесс инновационного развития в сельскохозяйственном секторе в целом по-прежнему сталкивается с серьёзными препятствиями, связанными с финансовыми возможностями и способностью предприятий осваивать новые технологии, особенно в сегменте малого и среднего бизнеса.
По словам директора Офиса бизнеса в интересах устойчивого развития (VBCSD) при Торгово-промышленной палате Вьетнама (VCCI) Нгуен Тьен Хюя, инновации должны основываться на изменении системного мышления. В настоящее время главным барьером для небольших сельскохозяйственных предприятий остаются высокие первоначальные затраты на внедрение технологий. В связи с этим необходимы специализированные технологические инкубаторы и центры инноваций для аграрного сектора.
По мнению Нгуен Тьен Хюя, тесное взаимодействие между предприятиями и научно-исследовательскими институтами является жизненно важным условием для применения искусственного интеллекта (ИИ) и больших данных (Big Data) в прогнозировании погодных условий, контроле остаточного содержания средств защиты растений и анализе потребительских тенденций.
Для того чтобы процесс двойной трансформации - цифровизации и экологизации экспорта сельскохозяйственной продукции - осуществлялся согласованно, необходима поддержка со стороны государственных органов управления. В настоящее время правительство уделяет особое внимание созданию национальной базы данных по сельскохозяйственным зонам выращивания, упрощению административных процедур и диверсификации механизмов предупреждения торговых рисков.
Заместитель руководителя Департамента экспорта и импорта Министерства промышленности и торговли Нгуен Кам Чанг сообщила, что министерство координирует работу с Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды по ускорению цифровизации процедур присвоения кодов зонам выращивания продукции и автоматизации оформления сертификатов происхождения товаров (C/O). Одновременно государственные органы совершенствуют платформу раннего предупреждения о мерах торговой защиты и совместно реализуют программы льготного «зелёного» кредитования для поддержки предприятий в модернизации технологий и развитии предприятий глубокой переработки.