Эксперты возлагают большие надежды на МФЦ в Дананге

В начале января в городе Дананг в Парке программного обеспечения № 2 состоялась церемония открытия Международного финансового центра Вьетнама в Дананге, что ознаменовало официальный старт модели международного финансового центра во Вьетнаме в соответствии с Постановлением № 323/NĐ-CP Правительства от 18 декабря 2025 года.

Делегаты совершают церемонию открытия IFC Дананга. Фото: ВИА.



Это событие имеет важное значение для конкретизации крупных установок Партии, Национального собрания и Правительства по созданию Международного финансового центра во Вьетнаме, способствует повышению позиции страны в регионе и мире, а также формирует импульс для прорывного и устойчивого развития города Дананг в предстоящий период.

Правительство чётко определило ориентацию развития Международного финансового центра Вьетнама в городе Дананг как современного международного финансового центра, тесно интегрированного с экосистемой инноваций, цифровых технологий и устойчивых финансов. Центр станет контролируемой экспериментальной площадкой для новых финансовых моделей, будет играть ведущую роль во внедрении и расширении продуктов цифровых активов, цифровых платежей, торговых платформ и специализированных бирж, а также способствовать развитию финансирования цепочек поставок, услуг третьих сторон и небанковских кредитных организаций, не привлекающих депозиты населения, во взаимодополнение с традиционным финансовым рынком, формируя специализированные, гибкие и инновационные финансовые продукты.

Выступая на церемонии, Нгуен Хоа Бинь, член Политбюро, постоянный заместитель Премьер-министра Правительства, высоко оценил инициативный и решительный подход Народного комитета города Дананг, который оперативно конкретизировал установки Центральных органов, подготовил инфраструктуру, организационный аппарат и необходимые условия для официального начала деятельности Международного финансового центра Вьетнама в Дананге.

Постоянный заместитель Премьер-министра Правительства Нгуен Хоа Бинь (второй справа) осматривает объект и общается с членами IFC Дананга. Фото: ВИА.

Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь предложил городу Дананг сосредоточиться на тесной координации с городом Хошимин для завершения разработки общего регламента деятельности, обеспечив взаимодополняемость двух центров; оперативно укомплектовать аппарат исполнительного органа в Дананге по принципу компактности, профессионализма и эффективности; а также сформировать кадровый состав с международным мышлением, высоким уровнем владения иностранными языками, глубоким знанием профессиональной деятельности и безупречной служебной этикой, способный на равных работать с глобальным финансовым сообществом.

Постоянный заместитель Премьер-министра Нгуен Хоа Бинь также подчеркнул, что Правительство Вьетнама берёт на себя обязательство максимально защищать законные права и интересы инвесторов и делового сообщества.

Штаб-квартира Операционного органа МФЦ Дананг полностью оснащена необходимой инфраструктурой и рабочими офисными помещениями. Фото: ВИА



Инвесторам и предприятиям предложено более активно и непосредственно участвовать совместно с Центральным советом по управлению в разработке долгосрочной стратегии развития Международного финансового центра во Вьетнаме, содействовать выявлению недостатков в нормативных актах и механизмов, требующих корректировки для повышения инвестиционной привлекательности, а также вносить откровенные предложения. Вклад бизнес-сообщества рассматривается как ключ к дальнейшему совершенствованию инвестиционной среды, повышению привлекательности и открытости Международного финансового центра Вьетнама.

Хо Ки Минь, постоянный заместитель председателя Народного комитета города и председатель исполнительного органа, сообщил, что Международный финансовый центр Вьетнама в Дананге будет развиваться в виде нескольких функциональных зон общей площадью около 300 гектаров, с обеспечением быстрой транспортной связанности с международным аэропортом, морским портом и стратегическими транспортными осями, готовой цифровой и информационно-технологической инфраструктурой, размещённой в городской среде с высококачественными сервисами, соответствующими модели современного финансового центра и благоприятными для привлечения экспертов и финансовых институтов из страны и из-за рубежа для проживания и работы.

По мнению международных экспертов, благодаря своим особым преимуществам МФЦ Дананг будет устойчиво развиваться, способствуя повышению позиций Вьетнама на региональной и международной финансовой карте и формируя новые драйверы развития города Дананг.



Makara Capital Partners — международная финансовая группа со штаб-квартирой в Сингапуре, обладающая более чем 20-летним опытом в сфере управления инвестиционными фондами, корпоративной реструктуризации и проектного финансирования, — за это время проконсультировала и инвестировала свыше 20 млрд долл. США по всему миру, в частности в сферах инноваций, инфраструктуры и энергетики.



Председатель и генеральный директор Makara Capital Partners Али Иджаз Ахмад отметил, что, обладая богатым опытом и широкими связями на международных финансовых рынках, компания Makara Capital Partners намерена и далее тесно сотрудничать с властями города Дананг и Операционным органом МФЦ Дананг в целях формирования современного, стандартизированного и эффективного международного финансового центра, соответствующего приоритетным целям города по привлечению инвестиций.

Господин Али Иджаз Ахмад, председатель и генеральный директор Makara Capital Partners (Сингапур), выражает уверенность в потенциале развития МФЦ Дананг. (Фото: ВИА)

По словам Али Иджаза Ахмада, в настоящее время также ведутся обсуждения с одним из ведущих университетов мира по продвижению проекта создания МФЦ в Дананге с междисциплинарными направлениями исследований. Ожидается, что данный проект позволит сформировать научно-исследовательскую базу международного уровня, привлечь учёных и высококвалифицированных экспертов региона и создать интеллектуальную основу для выработки политики и развития технологий. В этой связи он выразил надежду на дальнейшую поддержку проекта со стороны руководства города Дананг.



В Makara Capital Partners убеждены, что сочетание МФЦ Дананг и Зоны свободной торговли Дананг в условиях благоприятной среды для жизни и работы станет важным фактором привлечения инвесторов и превратится в прорывной двигатель развития Дананга в предстоящий период.



Будучи международным юристом и проработав 9 лет старшим советником в Финансовом центре Катара, а затем генеральным директором Финансового центра Найроби, в настоящее время Оскар Нджугуна официально вступил в должность директора Совета членов МФЦ Дананг.



Оскар Нджугуна отметил: «Я присоединился к МФЦ Дананг, поскольку увидел огромный потенциал и значительные возможности развития этого финансового центра в будущем. Вьетнам — страна с очень высокими темпами развития, широко известная активными инновациями в науке и технологиях, в таких сферах, как финтех, зелёные финансы и другие. Я рад, что МФЦ Дананг уже сформировал профессиональную операционную команду, и мы совместно прилагаем усилия для его развития».



Он также подчеркнул, что Дананг сумел сформировать сильный бренд известного туристического города, что будет играть важную роль в развитии МФЦ Дананг в будущем. Популярный прибрежный город является привлекательным местом для проживания и работы ведущих мировых экспертов, что создаёт возможности для привлечения талантливых кадров в сферах финтеха, зелёных финансов и инноваций.



По мнению Оскара Нджугуны, применение международных норм и права, а также формирование Международного арбитражного центра будут способствовать укреплению доверия инвесторов к МФЦ Вьетнама. Использование международных практик позволит инвесторам и компаниям чувствовать себя более уверенно и защищённо при урегулировании возникающих вопросов и инвестиционных споров.



Кроме того, разрешение властей на внедрение новых технологий, в частности применение механизма регуляторной песочницы (sandbox), создаёт дополнительные возможности для инвесторов, стимулирует смелое тестирование инновационных идей и активизацию научно-технологических исследований. По оценке экспертов, это является одним из весьма правильных стратегических ориентиров Вьетнама./.



Вместе с тем, IFC Дананг, ориентируясь на формирование специализированной экосистемы инноваций, должен максимально использовать преимущества инфраструктуры и технологий. Удобное географическое положение, аэропорт в центре города, развитая материально-техническая база, системно выстроенная транспортная и телекоммуникационная инфраструктура являются ключевыми преимуществами Дананга.