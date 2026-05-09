Экономическое мышление и культурная экосистема: новый импульс развития страны
Экономическое мышление в развитии культуры
По словам доцента, доктора наук Нгуен Тхань Нама из Ханойского университета культуры, Резолюция № 80-NQ/TW Политбюро отражает экономическое мышление в вопросах развития культуры Вьетнама в условиях вступления страны в новый этап развития. Это включает цели вклада культуры в экономическое развитие; путь экономического роста через развитие культурных индустрий; увязку культуры с туризмом и развитием экономики наследия; исследование совокупной экономической ценности культуры; мобилизацию ресурсов и финансовой политики; развитие цифровой экономики, связанной с культурой.
Резолюция № 80-NQ/TW рассматривает культуру как «актив», способный приносить прибыль и вносить вклад в развитие национальной экономики. Документ ставит цели: к 2030 году довести вклад культурных индустрий до 7% ВВП, а к 2045 году — вклад культурных индустрий и креативной экономики до 9% ВВП. Культура должна стать одной из ключевых экспортных отраслей, при этом ставится задача вывести экспорт продукции культурных индустрий Вьетнама в тройку лидеров АСЕАН и в топ-30 стран мира по индексу мягкой силы.
Резолюция также уделяет внимание бюджетным инвестициям в культурную сферу, предусматривая выделение не менее 2% ежегодных государственных бюджетных расходов на культуру с последующим увеличением в зависимости от практических потребностей; развитие механизмов социализации и привлечение ресурсов частного сектора, а также внедрение моделей государственно-частного партнёрства (ГЧП). Кроме того, документ подчёркивает необходимость реализации экономических льгот, включая специальные механизмы в сфере земельных отношений и освобождение от налога на прибыль предприятий для инновационных стартапов в области культуры.
Доцент, доктор наук Нгуен Тхань Нам отметил, что Резолюция № 80-NQ/TW о развитии культуры Вьетнама (2026 год) знаменует собой важный поворотный момент в конкретизации модели культурной экономики и экономического мышления в культурной сфере Вьетнама.
По его мнению, для выполнения задач, поставленных в Резолюции № 80-NQ/TW, система подготовки кадров для культурной отрасли должна уделять особое внимание формированию нового поколения специалистов в области культуры — управленцев, экспертов, творческих работников, дизайнеров, обладающих глубоким пониманием культурной идентичности и современными технологическими навыками, а также экономическим и управленческим мышлением.
Чтобы подготовить такие кадры, учебные программы в сфере культуры, по мнению Нгуен Тхань Нама, должны уделять внимание трём ключевым блокам знаний: культуре Вьетнама, цифровым компетенциям и экономическому мышлению.
Если доцент, доктор наук Нгуен Тхань Нам сосредоточился на экономическом аспекте культуры, то Фам Тхань Тинь, председатель Общества научных исследований по Юго-Восточной Азии — Вьетнаму, акцентирует внимание на подходе «культурной экосистемы» в Резолюции № 80-NQ/TW.
По словам Фам Тхань Тиня, то, что в Резолюции № 80-NQ/TW впервые закрепляется понятие «культурная экосистема», является поворотным этапом в стратегическом осмыслении развития Вьетнама. Резолюция возвращает культуре её подлинное место: она рассматривается не только как «духовная основа», но и как живая система, способная взаимодействовать, распространяться и создавать ценности в рамках всей структуры национального развития.
Ключевым прорывом является то, что культура больше не рассматривается отдельно от экономики, науки или образования, а становится связующим элементом, который формирует и стимулирует развитие этих сфер.
Дальнейший анализ Фам Тхань Тиня показывает, что «симбиотические» отношения культуры с экономикой, технологиями и внешними связями, отражённые в Резолюции № 80-NQ/TW, соответствуют современной реальности развития. Когда наследие оцифровывается, а традиционные ценности воплощаются в туристических, образовательных и креативных продуктах, культура начинает создавать реальную добавленную стоимость для экономики.
Фам Тхань Тинь приводит пример недавней деятельности Общества научных исследований по Юго-Восточной Азии — Вьетнаму в провинции Тханьхоа, где совместно организуются форумы и конференции, объединяющие исследователей, ремесленников, предпринимателей и молодёжь. Это способствует распространению традиционных культурных ценностей в современном контексте и создаёт пространство, в котором наследие «живет» в современной жизни.
Для реализации Резолюции № 80-NQ/TW на практике Фам Тхань Тинь сообщил, что Общество научных исследований по Юго-Восточной Азии — Вьетнаму сосредоточится на трёх основных направлениях. Во-первых, развитие междисциплинарной экосистемы знаний, рассматривающей культуру во взаимосвязи с креативной экономикой, образованием, технологиями и государственной политикой. Во-вторых, формирование региональной сети сотрудничества и укрепление связей с научно-исследовательскими институтами, вузами и международными организациями для создания «научно-практического сообщества» по культурной экосистеме. В-третьих, продвижение культуры в инновациях, рассматривая её как ключевой элемент инновационных инициатив — от моделей креативной экономики и культурных индустрий до применения технологий в сохранении и продвижении культурных ценностей. Культура здесь выступает не только как содержание, но и как «движущая сила», создающая новые решения развития.
Можно видеть, что благодаря Резолюции № 80-NQ/TW Вьетнам получил чёткую стратегическую основу, позволяющую превратить культуру в двигатель устойчивого развития.