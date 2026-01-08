Экономика Вьетнама глазами международных экспертов: импульс 2025 года и основа для нового цикла

Одним из заметных достижений 2025 года стала устойчивость вьетнамского экспорта к изменениям торговой политики США. Общий объём внешней торговли Вьетнама впервые достиг отметки 900 млрд долл.

2025 год был признан прорывным годом для экономического роста Вьетнама, несмотря на нестабильную ситуацию в мировой торговле и продолжающееся воздействие геополитической напряжённости. Официальные статистические данные показывают, что валовой внутренний продукт (ВВП) Вьетнама в 2025 году вырос более чем на 8%, значительно превысив первоначальные ожидания, что позволило стране войти в число наиболее быстрорастущих экономик Юго-Восточной Азии и в группу самых динамичных экономик региона за прошедший год.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Вьетнама в 2025 году вырос более чем на 8%. (Фото: ВИА)

Международные финансовые организации и ведущие экономические институты положительно оценивают эту картину роста, одновременно указывая на существующие барьеры и потенциальные риски, которые могут повлиять на экономические перспективы в 2026 году.

По словам Шантану Чакраборти, главы Представительства Азиатского банка развития (АБР) во Вьетнаме, рост более чем на 8% является свидетельством эффективного сочетания внутренних институциональных реформ и способности использовать возможности, возникающие в результате глобальной перестройки цепочек поставок. По его мнению, Правительство Вьетнама продемонстрировало последовательность в управлении, в том числе за счёт ускорения освоения государственных инвестиций и поэтапного совершенствования правовой базы, создающей пространство для развития частного сектора и цифровой экономики.

Одним из заметных достижений 2025 года стала устойчивость вьетнамского экспорта к изменениям торговой политики США. Общий объём внешней торговли Вьетнама впервые достиг отметки 900 млрд долл. США - наивысшего уровня за всю историю, что стало важной вехой в процессе международной интеграции страны.

Международные наблюдатели характеризуют это как «импульс в условиях неблагоприятной среды», отражающий значительное повышение конкурентоспособности вьетнамских товаров. Вместо того чтобы полагаться исключительно на низкие издержки, многие предприятия всё активнее соответствуют строгим требованиям по экологичности, прослеживаемости происхождения и соблюдению правил определения страны происхождения, что позволяет снижать давление со стороны новых технических и тарифных барьеров и сохранять позиции на крупных и требовательных рынках.

Программа торгово-деловых встреч по сопряжению спроса и предложения в цепочках промышленного снабжения в рамках мероприятия. (Фото: nnhandan.vn)

Вместе с тем международные организации предупреждают о внешних рисках, способных существенно повлиять на перспективы роста в 2026 году. В докладе по статье IV Международного валютного фонда (МВФ), опубликованном в конце 2025 года, отмечается, что рост в прошедшем году был частично поддержан ускорением экспорта компаниями до вступления в силу новых тарифных мер. В результате полное воздействие тенденций торгового протекционизма, вероятно, проявится более отчётливо в 2026 году, создавая определённые препятствия для роста.

С точки зрения финансово-валютной сферы Зун Хё Чан, директор по операциям с иностранной валютой и деривативами банка Shinhan Vietnam, выразил обеспокоенность возможными внешними шоками, которые могут оказать давление на валютный курс и краткосрочные потоки капитала. По его словам, при недостаточно гибком и осторожном управлении валютными резервами Вьетнам может столкнуться с резкими колебаниями курса, что негативно скажется на доверии портфельных инвесторов.

Ещё одним сдерживающим фактором, на который указал эксперт UOB Суань Тэк Кин, является высокая степень открытости экономики. При доле экспорта, составляющей около 83% ВВП, Вьетнам значительно выигрывает в периоды благоприятной мировой торговли, но также уязвим к снижению спроса на ключевых рынках, таких как США и Европа, в условиях затяжной инфляции или ужесточения денежно-кредитной политики.

В этой связи большинство международных экспертов считают, что цель достижения роста свыше 10% в 2026 году и последующие годы является серьёзным вызовом, однако она остаётся достижимой при условии дальнейшего укрепления и обновления существующих драйверов роста.

По оценке главы Представительства АБР, тремя ключевыми опорами для более высокого роста являются структурные реформы по улучшению деловой среды и эффективности рынка; продвижение цифровой трансформации в увязке с развитием высококвалифицированных кадров, использующих преимущества молодой и технологически подготовленной рабочей силы; а также привлечение качественных прямых иностранных инвестиций, особенно в сферы высоких технологий, передового производства и «зелёной» промышленности.

ООО EVA Precision Industry, с инвестиционным капиталом из Гонконга (Китай), расположенная в промышленно-городском комплексе VSIP Хайфон, специализируется на производстве электронных комплектующих для офисной техники (Фото: ВИА)

По итогам 2025 года экономика Вьетнама стала одним из немногих драйверов региона на фоне сохраняющейся глобальной неопределённости. Позитивные оценки со стороны международных организаций и ведущих финансовых институтов отражают не только впечатляющие достигнутые результаты, но и растущий уровень доверия международного сообщества к управленческим возможностям и макроэкономическим основам Вьетнама.

В 2026 году, несмотря на сохраняющиеся внешние риски, эксперты полагают, что имеющееся пространство для политики и реализуемые реформы позволят Вьетнаму сохранить положительную динамику роста. По мнению международных организаций, дальнейшее укрепление макроэкономической стабильности, повышение качества роста и последовательность в проведении фундаментальных реформ станут решающими факторами для превращения оптимистичных оценок в реальные результаты и создания основы для более устойчивого цикла развития в предстоящий период.