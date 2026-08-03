ЭКОНОМИКА
Экономика Вьетнама глазами международного сообщества: впечатляющий рост и поиск макроэкономического равновесия
Впечатляющий рост на фоне более сбалансированной структуры экономики
Согласно последним данным Статистического управления Министерства финансов, во II квартале 2026 года валовой внутренний продукт (ВВП) Вьетнама увеличился на 8,39%, благодаря чему рост экономики по итогам первого полугодия достиг 8,18%. Это существенно превышает показатель аналогичного периода прошлого года и является самым высоким результатом за первое полугодие за многие годы.
Директор Представительства Азиатского банка развития (АБР) во Вьетнаме Шантану Чакраборти отметил, что столь высокие показатели внушают оптимизм и наглядно свидетельствуют о способности вьетнамской экономики сохранять устойчивость в условиях усиливающихся глобальных внешних вызовов.
По словам директора по операциям на денежном рынке и рынке капитала подразделения HSBC во Вьетнаме Ву Бинь Миня, столь высокие темпы роста объясняются прежде всего изменением самой модели экономического развития. В отличие от предыдущих циклов, когда экономика в значительной степени зависела лишь от нескольких основных факторов, сегодня её рост обеспечивается гораздо более широким кругом внутренних источников.
Схожей точки зрения придерживается главный экономист АБР во Вьетнаме Буй Минь Зяп. По его мнению, нынешний экономический подъём носит комплексный характер благодаря значительному вкладу промышленности, строительства, сферы услуг, экспорта, прямых иностранных инвестиций (ПИИ), государственных инвестиций, а также восстановлению внутреннего спроса.
Именно эта диверсификация источников роста наиболее отчётливо проявляется в ключевых секторах экономики.
Как отмечает банк UOB, главным локомотивом роста по-прежнему остаётся производственный сектор. За первые шесть месяцев текущего года объём промышленного производства увеличился на 10,8%, существенно превысив показатель 8,7%, зарегистрированный годом ранее. При этом ведущую роль продолжает играть обрабатывающая промышленность, продемонстрировавшая рост на 11,4%.
По оценке UOB, дополнительный импульс развитию промышленного производства во Вьетнаме обеспечивает устойчиво высокий мировой спрос на продукцию, связанную с технологиями искусственного интеллекта (ИИ).
Наряду с этим одним из важнейших факторов экономического роста остаются государственные инвестиции. По оценке HSBC, расходы на развитие инфраструктуры во Вьетнаме составляют около 6–7% ВВП, что значительно превышает средний показатель по региону. Это свидетельствует о том, что страна продолжает достаточно эффективно использовать имеющийся бюджетный потенциал в условиях, когда возможности дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики становятся всё более ограниченными.
Кроме того, как отмечают аналитики HSBC, внутреннее потребление демонстрирует признаки уверенного восстановления. Общий объём розничной торговли увеличился на 12,9%, а туристическая отрасль вновь стала одним из драйверов роста экономики: за первые шесть месяцев года Вьетнам посетили почти 12,3 млн иностранных туристов.
По мнению банка, усиление роли внутренних источников роста позволит экономике страны легче адаптироваться к возможным внешним потрясениям и снизить зависимость от неблагоприятной международной конъюнктуры.
С точки зрения внешней торговли одним из наиболее заметных факторов роста по-прежнему остаётся экспорт электронной продукции. По словам Ву Бинь Миня, Вьетнам продолжает укреплять свои позиции в сегментах потребительской электроники и контрактной сборки высокотехнологичной продукции, одновременно постепенно переходя к производству товаров с более высокой добавленной стоимостью. По его мнению, эта тенденция заслуживает особого внимания, поскольку свидетельствует не только о дальнейшем расширении экспортного потенциала страны, но и об укреплении её позиций в региональных производственно-сбытовых цепочках.
Ещё одним позитивным фактором остаётся устойчивый приток ПИИ, который продолжает расти, несмотря на сохраняющуюся геополитическую нестабильность. По итогам первого полугодия объём зарегистрированных ПИИ достиг 34,65 млрд долларов США, увеличившись на 61% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, тогда как объём освоенных инвестиций составил 13,03 млрд долларов США – максимальный показатель за последние пять лет.
По оценке UOB, подобная динамика свидетельствует о том, что продолжающаяся диверсификация глобальных цепочек поставок по-прежнему играет на руку Вьетнаму. В банке также отмечают, что значительный объём зарегистрированных инвестиционных проектов создаёт прочную основу для дальнейшего роста фактического освоения капитала во второй половине года. Это позволяет рассчитывать на то, что 2026 год может стать одним из наиболее успешных для Вьетнама с точки зрения привлечения ПИИ.
Предстоящие вызовы
Несмотря на впечатляющие результаты, достигнутые по итогам первых двух кварталов, HSBC предупреждает, что ускорение экономического роста в условиях сокращения возможностей для применения стимулирующих мер делает экономику более уязвимой. На этом фоне возрастает чувствительность таких ключевых макроэкономических параметров, как внешнеторговый баланс, инфляция, валютный курс и процентные ставки, что существенно усложняет задачу сохранения макроэкономической стабильности.
Что касается внешней торговли, то в первой половине года Вьетнам зафиксировал дефицит торгового баланса в сфере товарооборота в размере около 16,65 млрд долларов США, тогда как за аналогичный период прошлого года страна имела положительное сальдо внешней торговли. На первый взгляд такая динамика может вызывать обеспокоенность. Однако, как отмечают аналитики HSBC, более детальный анализ структуры импорта показывает, что основной прирост пришёлся на машины, оборудование и сырьевые материалы, то есть на категории товаров, предназначенные прежде всего для инвестиционной деятельности и промышленного производства. В этом смысле нынешний торговый дефицит скорее отражает наращивание производственного потенциала на перспективу и по своей природе существенно отличается от дефицита, обусловленного ростом потребительского спроса.
Вместе с тем главный экономист АБР во Вьетнаме Буй Минь Зяп обращает внимание на обратную сторону этой тенденции: она свидетельствует о том, что национальная экономика по-прежнему в значительной степени зависит от импортного сырья, материалов и комплектующих. Аналогичной точки зрения придерживается и Ву Бинь Минь. По его словам, в экономике, где производство сохраняет высокую зависимость от импортных ресурсов, опережающий рост импорта по сравнению с экспортом способен значительно раньше усилить давление как на внешний сектор, так и на валютный рынок. При этом, подчеркнул он, говорить о формировании сценария «двойного дефицита» пока преждевременно, однако запас устойчивости экономики уже заметно сократился, и во второй половине года данный фактор потребует самого пристального внимания.
Ещё одним серьёзным вызовом остаётся инфляция. По итогам первого полугодия средний индекс потребительских цен (ИПЦ) вырос на 4,38%, приблизившись к целевому ориентиру около 4,5%, установленному Национальным собранием, тогда как базовая инфляция составила 4,12%. По словам Буй Минь Зяпа, превышение четырёхпроцентного уровня как по базовой инфляции, так и по среднему ИПЦ означает, что пространство для дальнейшего манёвра в денежно-кредитной политике до конца года существенно сузилось. В этих условиях регулятору необходимо и далее проводить гибкую и взвешенную денежно-кредитную политику.
Кроме того, HSBC отмечает, что приведённый средний показатель ещё не в полной мере отражает динамику инфляционных процессов. По оценке банка, особенно заметное ускорение инфляции наблюдалось в последние два месяца II квартала на фоне резкого роста мировых цен на энергоносители вследствие геополитической напряжённости, сохранения высоких цен на импортируемое производственное сырьё и промежуточную продукцию, а также удорожания продовольствия под влиянием конъюнктуры мировых рынков. Как подчеркнул Ву Бинь Минь, для такой экономики, как вьетнамская, которая в значительной степени зависит от импорта энергоносителей, любые потрясения на мировом нефтяном рынке неизбежно становятся одним из наиболее чувствительных факторов риска. Именно поэтому, несмотря на сохраняющиеся высокие темпы экономического роста, оснований для чрезмерного оптимизма пока немного.
Не менее пристального внимания во второй половине года потребуют ситуация на валютном рынке и динамика процентных ставок. После периода в начале года, когда вьетнамский донг (VND) даже укреплялся по отношению к доллару США, уже с конца I квартала давление на обменный курс заметно усилилось. При этом, как подчёркивают аналитики HSBC, нынешняя ситуация во многом обусловлена внутренними факторами. Даже в периоды, когда доллар США на мировых рынках не демонстрировал существенного укрепления, донг продолжал испытывать давление вследствие того, что внутренний спрос на иностранную валюту рос быстрее её предложения. Это связано как с увеличением объёмов импорта и расчётов по внешнеторговым контрактам, так и с традиционным сезонным ростом спроса на иностранную валюту.
Анализ HSBC также показывает, что, несмотря на сохранение Государственным банком Вьетнама ключевых процентных ставок на прежнем уровне, ставки на межбанковском рынке и ставки по депозитам продолжали расти и в течение первого полугодия удерживались на относительно высоком уровне. Такая динамика отражает состояние быстрорастущей экономики, в которой спрос на кредитные ресурсы стабильно опережает темпы роста депозитной базы. В этих условиях банки DBS и UOB прогнозируют, что Государственный банк Вьетнама сохранит действующие процентные ставки до конца 2026 года, стремясь обеспечить баланс между поддержкой экономического роста и сдерживанием инфляции.
В целом результаты первого полугодия свидетельствуют о том, что экономика Вьетнама успешно выдерживает испытания, обусловленные неблагоприятной внешней конъюнктурой. Уверенное восстановление и высокие темпы роста стали основанием для того, чтобы целый ряд международных финансовых организаций, включая Standard Chartered, UOB и DBS, пересмотрели в сторону повышения свои прогнозы экономического роста Вьетнама на 2026 год. В частности, Standard Chartered ожидает, что рост ВВП Вьетнама составит 9,5% в 2026 году и 11% – в 2027 году.