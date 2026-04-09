Золотое время для туризма города Хошимин



Экономика Вьетнама выросла на 7,83% в первом квартале 2026 года, задав высокие темпы на оставшуюся часть года, несмотря на нарастающую глобальную неопределенность.

По словам генерального директора Национального статистического управления при Министерстве финансов Нгуен Тхи Хыонг, этот показатель превысил уровень 7,07%, зафиксированный за аналогичный период прошлого года, что отражает устойчивость экономики, способность предприятий адаптироваться к меняющимся условиям и создает прочную основу для достижения целевых показателей роста по итогам всего года.

Сектор сельского, лесного и рыбного хозяйства вырос на 3,58%, обеспечив 5,6% общего прироста добавленной стоимости. Промышленность и строительство увеличились на 8,92%, составив 44,08%, тогда как сфера услуг выросла на 8,18% и внесла наибольший вклад - 50,32%, отметила она.

Сфера услуг продолжила занимать доминирующее положение в структуре экономики, составив 43,45% ВВП, за ней следуют промышленность и строительство - 37,15%, а также сельское, лесное и рыбное хозяйство - 10,89%.

Внутренний спрос продемонстрировал явные признаки восстановления: конечное потребление увеличилось на 8,45%, а накопление активов - на 7,18%. Внешняя торговля также оставалась активной: экспорт товаров и услуг вырос на 19,85%, а импорт - на 24,27%, что свидетельствует об усилении спроса на производственные ресурсы в рамках нового производственного цикла.

Деловая активность заметно улучшилась: в первом квартале 2026 года было зарегистрировано более 57 400 новых предприятий, что на 57,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем их зарегистрированного капитала достиг почти 538,6 трлн донгов (20,4 млрд долларов США), увеличившись на 51%, тогда как число зарегистрированных рабочих мест выросло на 16,5% - до более чем 265 900.

В то же время более 38 600 предприятий возобновили деятельность, что на 5,7% больше, в результате чего общее число новых и вновь начавших работу компаний достигло 96 000, увеличившись на 31,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Эти позитивные показатели отражают не только эффективное и своевременное государственное управление, но и устойчивость, а также способность бизнеса и экономики в целом адаптироваться к новым условиям», отметила Нгуен Тхи Хыонг.

Здания финансового сектора в центральной части города Хошимин на берегу реки Сайгон, напротив полуострова Тхутхиэм, квартал Анкхань. (Фото: ВИА)



Вместе с тем она предупредила, что во втором квартале давление на экономический рост может усилиться, поскольку последствия геополитической напряженности, особенно на Ближнем Востоке, будут проявляться все заметнее через рост цен на энергоносители, увеличение стоимости производственных ресурсов и возможные сбои в цепочках поставок.

Министерства, ведомства и населенные пункты принимают синхронные и действенные меры для сохранения темпов экономического роста.

Правительство по-прежнему придерживается цели обеспечить рост экономики на уровне 10% и выше в 2026 году, одновременно сохраняя макроэкономическую стабильность, сдерживая инфляцию и поддерживая основные экономические балансы.

Приоритет будет отдан активизации традиционных драйверов роста, таких как инвестиции, потребление и экспорт, при одновременном ускорении развития новых факторов, включая цифровую экономику, инновации, науку и технологии.

По его словам, усилия будут сосредоточены на полном освоении средств государственных инвестиций, ускорении реализации ключевых национальных проектов, а также на обеспечении функционирования международного финансового центра.

Необходимо стимулировать внутреннее потребление, расширять экосистемы электронной торговли и продвигать безналичные платежи, добавил он.

Кроме того, Вьетнам намерен расширить покрытие сетью 5G по всей стране, развивать крупномасштабные центры обработки данных и активнее внедрять искусственный интеллект.

Премьер-министр подчеркнул, что министерствам, ведомствам и местным властям следует сосредоточить внимание на обеспечении национальной энергетической безопасности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, особенно в части поставок сырой нефти и природного газа.

Заместитель министра промышленности и торговли Нгуен Шинь Нят Тан заявил, что внутренние поставки топлива остаются стабильными, а имеющихся резервов достаточно для удовлетворения спроса до конца апреля.

По словам Тана, Правительство вновь подтвердило решимость не допустить дефицита электроэнергии ни при каких обстоятельствах, особенно в пиковые периоды сухого сезона, поскольку в 2026 году ожидается резкий рост спроса на электроэнергию.



