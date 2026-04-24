ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Приключенческий туризм – это «уникальный и особый» вид туристических продуктов, который соответствует тенденции, становящейся все более популярной во всем мире и привлекающей туристов, стремящихся к открытиям и впечатлениям. Благодаря своему разнообразному рельефу Вьетнам имеет много преимуществ для развития этого вида туризма, однако вопросы безопасности должны быть в приоритете.

Во всем мире приключенческий туризм признан одним из важных видов путешествий, а глобальный масштаб этого рынка в 2022 году оценивается примерно в 324,9 млрд долл. США и, как ожидается, к 2032 году он достигнет 2 трлн долл. США, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на исследовательскую компанию Allied Market Research.

Водный ручей в Шуойтьен, Куангбинь. Крутая горная дорога при восхождении на гору Фаньксипан. Спуск на веревке с высоты 100 метров в пещеру Конг, Куангбинь. Фото khamphavietnam.vn

По словам Нгуен Ань Туана, директора Института исследований развития туризма при Национальной администрации туризма Министерства культуры, спорта и туризма, во Вьетнаме имеется большое количество холмов, пещер, рек и ручьев, поэтому потенциал для развития приключенческого туризма очень велик.

Приключенческий туризм можно разделить на такие группы, как: воздушный (полеты на вертолете, полеты на параплане, прыжки с парашютом …); наземные (выезды на пикники, альпинизм, пешие походы, балансирование на канате …); водные приключенческие путешествия (катание на лодках, посещение водопадов, дайвинг …).

Открой для себя пещеру Шондонг (Куангбинь) Highwire в Хюэ — это игра на открытом воздухе, состоящая из множества деревянных панелей, закрепленных на тросах, привязанных к большим деревьям или бетонным столбам. Зиплайн по маршруту «Река Чай – Темная пещера» расположен в национальном парке Фонгня – Кебанг. Дайвинг-тур в Хонмун, Нячанг Туристы совершают восхождение на вершину Пушайлайленг. (провинция Нгеан).

В настоящее время во многих провинциях и городах, таких как: Хажанг, Баккан, Лаокай, Лайчау, Куангнинь, Куангбинь, Нгеан и Ханой, разработали стратегии по продвижению эксплуатации приключенческих туров. Например, в Восточно-Северо-Западном регионе существует целый ряд продуктов, которые эксплуатируются таким образом: восхождение на вершину горы Фансипан (Лаокай), посещение Бать Мок Лыонг Ты (Лайчау) или Тай Кон Линь (Хажанг), водопада Банжок (Каобанг) и пещер в национальном парке Бабе (провинция Баккан). А правление Национального парка Бави уже много лет проводит альпинистский тур по национальному парку. В Центральном регионе в приключенческий туризм входит посещение пещер в Куангбине или Нгеане, а также покорение вершины Пушайлайленг.

Люди, которым нравится преодолевает себя

Любители приключений, в основном, путешествуют, чтобы попробовать свои силы через разные виды туризма, особенно такие, как альпинизм, спелеология, полеты на параплане, чтобы испытать чувство единения с природой и преодоления себя.

«Треккинг даёт мне покой и свободу. Я могу больше общаться с природой, находить новых друзей с общими интересами, а в сложных путешествиях, отработать больше навыков выживания», – сказал 24-летний Дык Хиеу, который занимается треккингом уже 5 лет.

24-летняя Тху Куюнь самостоятельно покорила три вершины: Лаотхан, Ньиу Ко Шан и Ку Ньу Шан в 2021 году. Чтобы преодолеть это путешествие она взбиралась по склонам, пробиралась через леса и переходила ручьи вброд…

Треккинговый маршрут Тананг – Фанзунг с рядом уровней сложности и множеством красивых пейзажей привлекает большое количество молодых людей. Фото www.vietrekking.com

«Чувствую себя прекрасно, пока я взбиралась на гору, потратила много сил, но, достигнув вершины, поняла, что это того стоило. Стоя на вершине горы, погружаюсь в природу, свежий воздух, а вокруг меня море из облаков и вдали виднеется красное солнце».

На сегодняшний день приключенческий туризм не имеет официальной концепции во Вьетнаме, но в Законе о туризме 2017 года упоминается, что туристические продукты могут повлиять на жизнь и здоровье туристов. В Постановлении № 168/ND-CP от 31 декабря 2017 года Правительство также предусмотрело меры по обеспечению безопасности для туристов туристических продуктов, представляющих риск для жизни и здоровья. В 2018 году также был издан национальный стандарт приключенческого туризма в виде информации для участников.

Флайборд в Нячанге Гребля на каноэ Даунхилл, также известный как скоростной спуск на велосипеде, — это вид спорта, который привлекает внимание молодежи. фото ВИА

Особенно, Стратегия развития туризма Вьетнама до 2030 года, утвержденная премьер-министром Решением № 147/QD-TTg от 22 января 2020 года, в которой определили, что основным туристическим продуктом вьетнамского туризма является приключенческий спортивный туризм. Соответственно, некоторые продукты приключенческого туризма во Вьетнаме могут быть нацелены на развитие в ближайшие годы, особенно такие, как полеты на парапланах, воздушных шарах; прыжки с парашютом; прогулки на велосипедах, мотоциклах, внедорожниках по горам и песчаным дюнам; балансирование на канате; восхождение на горы и скалы; гребля на каноэ с тремя парашютами; спелеология и т.д.

По данным Института исследований развития туризма при Национальной администрации туризма Вьетнама, для обеспечения стабильного роста предприятиям необходимо создавать продукты приключенческого туризма, соответствующие вьетнамским и международным стандартам безопасности; строго соблюдать закон о приключенческом туристическом бизнесе и улучшать качество услуг, регулярно проверять качество, условия безопасности. Населенные пункты широко применяют признание стандартных учреждений туристических услуг, обслуживающих туристов на своей территории, а также имеют механизмы поощрения учреждений обслуживания к поддержанию условий ведения бизнеса, стандартов обслуживания туристов, подготовке документов о признании в соответствии со стандартами туристического обслуживания и положениями Закона о туризме 2017 года по стандартизации качества обслуживания и условий безопасности для туристов.

Путешественники совершают безмоторные полеты на параплане на полуострове Шонча (Дананг). (Фото: ВИА)

Соответственно, туристы должны быть проинформированы , руководствоваться в полном соответствии с правилами до, во время и после участия в мероприятиях приключенческого туризма для обеспечения безопасности. Гиды должны быть обучены, полностью выполнять технические процедуры, направлять, обслуживать туристов. Функциональным подразделениям необходимо регулярно инспектировать, убеждать, напоминать, лоббировать предприятия, сотрудников с целью повышения чувства ответственности в соответствии с правовыми нормами, а также стандартами, техническими требованиями и опытом для обеспечения абсолютной безопасности при эксплуатации приключенческих туристических продуктов.

Министерство культуры, спорта и туризма также обратилось к Народному комитету провинций и городов с просьбой дать указание Департаменту туризма, Департаменту культуры, спорта и туризма координировать свои действия с соответствующими ведомствами для эффективной реализации решений по ускорению восстановления и устойчивого развития туризма в направлении «особые продукты – профессиональные услуги – удобные, простые процедуры – конкурентоспособные цены – чистая и красивая окружающая среда – безопасное, цивилизованное место назначения».

По словам Ву Тхе Биня, председателя Ассоциации туризма Вьетнама, положения о стандартах приключенческого туризма уже существуют, важным является вопрос обеспечения контроля и эффективного применения таких положений на практике, а для этого необходима более активная роль Национальной и местной администрации туризма.