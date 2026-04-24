ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКОГО ТУРИЗМА
Во всем мире приключенческий туризм признан одним из важных видов путешествий, а глобальный масштаб этого рынка в 2022 году оценивается примерно в 324,9 млрд долл. США и, как ожидается, к 2032 году он достигнет 2 трлн долл. США, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на исследовательскую компанию Allied Market Research.
По словам Нгуен Ань Туана, директора Института исследований развития туризма при Национальной администрации туризма Министерства культуры, спорта и туризма, во Вьетнаме имеется большое количество холмов, пещер, рек и ручьев, поэтому потенциал для развития приключенческого туризма очень велик.
Приключенческий туризм можно разделить на такие группы, как: воздушный (полеты на вертолете, полеты на параплане, прыжки с парашютом …); наземные (выезды на пикники, альпинизм, пешие походы, балансирование на канате …); водные приключенческие путешествия (катание на лодках, посещение водопадов, дайвинг …).
В настоящее время во многих провинциях и городах, таких как: Хажанг, Баккан, Лаокай, Лайчау, Куангнинь, Куангбинь, Нгеан и Ханой, разработали стратегии по продвижению эксплуатации приключенческих туров. Например, в Восточно-Северо-Западном регионе существует целый ряд продуктов, которые эксплуатируются таким образом: восхождение на вершину горы Фансипан (Лаокай), посещение Бать Мок Лыонг Ты (Лайчау) или Тай Кон Линь (Хажанг), водопада Банжок (Каобанг) и пещер в национальном парке Бабе (провинция Баккан). А правление Национального парка Бави уже много лет проводит альпинистский тур по национальному парку. В Центральном регионе в приключенческий туризм входит посещение пещер в Куангбине или Нгеане, а также покорение вершины Пушайлайленг.
Люди, которым нравится преодолевает себя
Любители приключений, в основном, путешествуют, чтобы попробовать свои силы через разные виды туризма, особенно такие, как альпинизм, спелеология, полеты на параплане, чтобы испытать чувство единения с природой и преодоления себя.
«Треккинг даёт мне покой и свободу. Я могу больше общаться с природой, находить новых друзей с общими интересами, а в сложных путешествиях, отработать больше навыков выживания», – сказал 24-летний Дык Хиеу, который занимается треккингом уже 5 лет.
24-летняя Тху Куюнь самостоятельно покорила три вершины: Лаотхан, Ньиу Ко Шан и Ку Ньу Шан в 2021 году. Чтобы преодолеть это путешествие она взбиралась по склонам, пробиралась через леса и переходила ручьи вброд…
«Чувствую себя прекрасно, пока я взбиралась на гору, потратила много сил, но, достигнув вершины, поняла, что это того стоило. Стоя на вершине горы, погружаюсь в природу, свежий воздух, а вокруг меня море из облаков и вдали виднеется красное солнце».
На сегодняшний день приключенческий туризм не имеет официальной концепции во Вьетнаме, но в Законе о туризме 2017 года упоминается, что туристические продукты могут повлиять на жизнь и здоровье туристов. В Постановлении № 168/ND-CP от 31 декабря 2017 года Правительство также предусмотрело меры по обеспечению безопасности для туристов туристических продуктов, представляющих риск для жизни и здоровья. В 2018 году также был издан национальный стандарт приключенческого туризма в виде информации для участников.
Особенно, Стратегия развития туризма Вьетнама до 2030 года, утвержденная премьер-министром Решением № 147/QD-TTg от 22 января 2020 года, в которой определили, что основным туристическим продуктом вьетнамского туризма является приключенческий спортивный туризм. Соответственно, некоторые продукты приключенческого туризма во Вьетнаме могут быть нацелены на развитие в ближайшие годы, особенно такие, как полеты на парапланах, воздушных шарах; прыжки с парашютом; прогулки на велосипедах, мотоциклах, внедорожниках по горам и песчаным дюнам; балансирование на канате; восхождение на горы и скалы; гребля на каноэ с тремя парашютами; спелеология и т.д.
По данным Института исследований развития туризма при Национальной администрации туризма Вьетнама, для обеспечения стабильного роста предприятиям необходимо создавать продукты приключенческого туризма, соответствующие вьетнамским и международным стандартам безопасности; строго соблюдать закон о приключенческом туристическом бизнесе и улучшать качество услуг, регулярно проверять качество, условия безопасности. Населенные пункты широко применяют признание стандартных учреждений туристических услуг, обслуживающих туристов на своей территории, а также имеют механизмы поощрения учреждений обслуживания к поддержанию условий ведения бизнеса, стандартов обслуживания туристов, подготовке документов о признании в соответствии со стандартами туристического обслуживания и положениями Закона о туризме 2017 года по стандартизации качества обслуживания и условий безопасности для туристов.
Соответственно, туристы должны быть проинформированы , руководствоваться в полном соответствии с правилами до, во время и после участия в мероприятиях приключенческого туризма для обеспечения безопасности. Гиды должны быть обучены, полностью выполнять технические процедуры, направлять, обслуживать туристов. Функциональным подразделениям необходимо регулярно инспектировать, убеждать, напоминать, лоббировать предприятия, сотрудников с целью повышения чувства ответственности в соответствии с правовыми нормами, а также стандартами, техническими требованиями и опытом для обеспечения абсолютной безопасности при эксплуатации приключенческих туристических продуктов.
Министерство культуры, спорта и туризма также обратилось к Народному комитету провинций и городов с просьбой дать указание Департаменту туризма, Департаменту культуры, спорта и туризма координировать свои действия с соответствующими ведомствами для эффективной реализации решений по ускорению восстановления и устойчивого развития туризма в направлении «особые продукты – профессиональные услуги – удобные, простые процедуры – конкурентоспособные цены – чистая и красивая окружающая среда – безопасное, цивилизованное место назначения».
По словам Ву Тхе Биня, председателя Ассоциации туризма Вьетнама, положения о стандартах приключенческого туризма уже существуют, важным является вопрос обеспечения контроля и эффективного применения таких положений на практике, а для этого необходима более активная роль Национальной и местной администрации туризма.