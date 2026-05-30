Чтобы туризм стал экономическим преимуществом

Озеро Бабе прекрасно, словно из сказки. Фото: Интернет

Провинция Тхайнгуен после объединения обладает разнообразным рельефом и значительным потенциалом в сфере природных и культурных туристических ресурсов, включая множество известных достопримечательностей. Кроме того, Тхайнгуен имеет выгодное географическое положение, граничит со столицей Ханоем и провинциями Футхо, Туенкуанг, Лангшон, Каобанг и Бакнинь, что создаёт благоприятные условия для интеграции туристических маршрутов столичного региона с маршрутами Вьетбака и Северо-Востока страны. На новом этапе развития Тхайнгуен определил туризм как важную отрасль экономики, способствующую её структурной перестройке, созданию рабочих мест, повышению уровня жизни населения, а также сохранению и развитию культурных, исторических и природных ценностей края.

Богатый и разнообразный туристический потенциал

Провинция Тхайнгуен располагает богатыми и разнообразными природными туристическими ресурсами, что создаёт благоприятные условия для развития оздоровительного, спортивного и медицинского туризма. Одним из наиболее известных туристических объектов является озеро Нуйкок с площадью водной поверхности около 2 500 гектаров, которое в настоящее время развивается как комплексная туристическая зона с такими направлениями, как курортный отдых, развлечения, духовный и экологический туризм.

Наряду с озером Нуйкок на севере провинции расположено озеро Бабе с площадью водной поверхности более 500 гектаров, окружённое первичными лесами и многочисленными пещерами. Богатая экосистема, величественные природные ландшафты и самобытная культура народностей Таи, Нунг и Зао сделали его известным местом притяжения как для внутренних, так и для зарубежных туристов.

В провинции также насчитывается 69 естественных и искусственных озёр, включая Намкат, Шуойлань, Ваймиеу, Геньче и другие. Они создают благоприятные условия для развития экологического туризма, отдыха выходного дня и водных видов спорта. Помимо природных ландшафтов, Тхайнгуен известен своими чайными районами Танкыонг, Чайкай, Лабанг, Фудо и Вочань, которые имеют не только экономическую ценность, но и служат площадками для агротуризма и знакомства с уникальной чайной культурой региона.

Тхайнгуен обладает также богатейшим культурным наследием. В настоящее время в провинции насчитываются три памятника особого национального значения, 67 памятников национального уровня и 323 памятника провинциального уровня. Кроме того, признаны 45 объектов нематериального культурного наследия национального значения. Особое место занимает Национальный исторический памятник особого значения — зона безопасности Диньхоа – Чодон, где Президент Хо Ши Мин и Центральный комитет партии жили и работали в период войны Сопротивления против французских колонизаторов.

Нематериальное наследие, включая пение тхэн, песни Соонгко, танец Тасинь, Пазунг, песни Сли народности Нунг и другие формы народного искусства, формирует уникальную и многообразную культурную самобытность жителей Тхайнгуена и может эффективно использоваться для развития туризма.

Туристическая зона озера Нуйкок. Фото: Интернет

По словам заместителя председателя Ассоциации туризма провинции Тхайнгуен Чан Ны Нгок Ань, в последние годы туристическая отрасль региона демонстрирует заметный прогресс. Только в первом квартале 2026 года Тхайнгуен посетили более 900 тысяч туристов. Ключевые туристические объекты, такие как чайный район Танкыонг, зона безопасности Диньхоа, озеро Нуйкок и озеро Бабе, продолжают привлекать большое количество посетителей.

Раскрывая потенциал

На период 2026–2030 годов Тхайнгуен определил туризм как важную отрасль экономики, развиваемую на принципах устойчивости, инновационности и высокой конкурентоспособности. К 2030 году провинция планирует принимать не менее 12 миллионов туристов, в том числе 11 миллионов внутренних и 1 миллион иностранных, а совокупный доход от туристической деятельности должен превысить 25 трлн донгов в год.

Для достижения этих целей Тхайнгуен сосредоточит усилия на развитии туристических зон озёр Нуйкок и Бабе как ключевых центров экологического, курортного и высококлассного развлекательного туризма; дальнейшем развитии общественного и экологического туризма, способствующего созданию источников дохода для местного населения; продвижении цифровой трансформации, умного туризма, зелёного туризма и ночной экономики с целью повышения качества туристических услуг и увеличения продолжительности пребывания гостей.

По словам заместителя директора Департамента культуры, спорта и туризма Тхайнгуена Нгуен Чу Тху, в ближайшее время провинция намерена сосредоточиться на развитии ряда ключевых туристических продуктов: общественного и аграрного туризма, связанного с чайной культурой; культурного, исторического, духовного и патриотического туризма; экологического и высококлассного курортного туризма в районах озёр Нуйкок и Бабе, а также на восточных склонах Тамдао.

Для стимулирования развития туризма в настоящее время реализуется ряд межрегиональных и внутренних транспортных проектов. После их завершения сократится время в пути, будут созданы условия для формирования новых комплексных туристических маршрутов между туристическими объектами провинции, а также усилится взаимосвязанность двух основных туристических центров региона — озёр Нуйкок и Бабе.

Наряду с комплексными мерами по подготовке туристических кадров, расширению сотрудничества, продвижению туристического имиджа и укреплению бренда региона туристическая отрасль Тхайнгуена переживает период активного развития, постепенно превращая свой туристический потенциал в реальное конкурентное преимущество.



