ТУРИЗМ

Чтобы туризм стал экономическим преимуществом

На новом этапе развития провинция Тхайнгуен определила туризм как одну из ключевых отраслей экономики, способствующую её структурной перестройке, созданию рабочих мест, повышению уровня жизни населения, а также сохранению и развитию культурных, исторических и природных ценностей региона.
Озеро Бабе прекрасно, словно из сказки. Фото: Интернет

Провинция Тхайнгуен после объединения обладает разнообразным рельефом и значительным потенциалом в сфере природных и культурных туристических ресурсов, включая множество известных достопримечательностей. Кроме того, Тхайнгуен имеет выгодное географическое положение, граничит со столицей Ханоем и провинциями Футхо, Туенкуанг, Лангшон, Каобанг и Бакнинь, что создаёт благоприятные условия для интеграции туристических маршрутов столичного региона с маршрутами Вьетбака и Северо-Востока страны. На новом этапе развития Тхайнгуен определил туризм как важную отрасль экономики, способствующую её структурной перестройке, созданию рабочих мест, повышению уровня жизни населения, а также сохранению и развитию культурных, исторических и природных ценностей края.

Богатый и разнообразный туристический потенциал

Провинция Тхайнгуен располагает богатыми и разнообразными природными туристическими ресурсами, что создаёт благоприятные условия для развития оздоровительного, спортивного и медицинского туризма. Одним из наиболее известных туристических объектов является озеро Нуйкок с площадью водной поверхности около 2 500 гектаров, которое в настоящее время развивается как комплексная туристическая зона с такими направлениями, как курортный отдых, развлечения, духовный и экологический туризм.

Наряду с озером Нуйкок на севере провинции расположено озеро Бабе с площадью водной поверхности более 500 гектаров, окружённое первичными лесами и многочисленными пещерами. Богатая экосистема, величественные природные ландшафты и самобытная культура народностей Таи, Нунг и Зао сделали его известным местом притяжения как для внутренних, так и для зарубежных туристов.

В провинции также насчитывается 69 естественных и искусственных озёр, включая Намкат, Шуойлань, Ваймиеу, Геньче и другие. Они создают благоприятные условия для развития экологического туризма, отдыха выходного дня и водных видов спорта. Помимо природных ландшафтов, Тхайнгуен известен своими чайными районами Танкыонг, Чайкай, Лабанг, Фудо и Вочань, которые имеют не только экономическую ценность, но и служат площадками для агротуризма и знакомства с уникальной чайной культурой региона.

Тхайнгуен обладает также богатейшим культурным наследием. В настоящее время в провинции насчитываются три памятника особого национального значения, 67 памятников национального уровня и 323 памятника провинциального уровня. Кроме того, признаны 45 объектов нематериального культурного наследия национального значения. Особое место занимает Национальный исторический памятник особого значения — зона безопасности Диньхоа – Чодон, где Президент Хо Ши Мин и Центральный комитет партии жили и работали в период войны Сопротивления против французских колонизаторов.

Нематериальное наследие, включая пение тхэн, песни Соонгко, танец Тасинь, Пазунг, песни Сли народности Нунг и другие формы народного искусства, формирует уникальную и многообразную культурную самобытность жителей Тхайнгуена и может эффективно использоваться для развития туризма.

Туристическая зона озера Нуйкок. Фото: Интернет

По словам заместителя председателя Ассоциации туризма провинции Тхайнгуен Чан Ны Нгок Ань, в последние годы туристическая отрасль региона демонстрирует заметный прогресс. Только в первом квартале 2026 года Тхайнгуен посетили более 900 тысяч туристов. Ключевые туристические объекты, такие как чайный район Танкыонг, зона безопасности Диньхоа, озеро Нуйкок и озеро Бабе, продолжают привлекать большое количество посетителей.

Раскрывая потенциал

На период 2026–2030 годов Тхайнгуен определил туризм как важную отрасль экономики, развиваемую на принципах устойчивости, инновационности и высокой конкурентоспособности. К 2030 году провинция планирует принимать не менее 12 миллионов туристов, в том числе 11 миллионов внутренних и 1 миллион иностранных, а совокупный доход от туристической деятельности должен превысить 25 трлн донгов в год.

Для достижения этих целей Тхайнгуен сосредоточит усилия на развитии туристических зон озёр Нуйкок и Бабе как ключевых центров экологического, курортного и высококлассного развлекательного туризма; дальнейшем развитии общественного и экологического туризма, способствующего созданию источников дохода для местного населения; продвижении цифровой трансформации, умного туризма, зелёного туризма и ночной экономики с целью повышения качества туристических услуг и увеличения продолжительности пребывания гостей.

По словам заместителя директора Департамента культуры, спорта и туризма Тхайнгуена Нгуен Чу Тху, в ближайшее время провинция намерена сосредоточиться на развитии ряда ключевых туристических продуктов: общественного и аграрного туризма, связанного с чайной культурой; культурного, исторического, духовного и патриотического туризма; экологического и высококлассного курортного туризма в районах озёр Нуйкок и Бабе, а также на восточных склонах Тамдао.

Для стимулирования развития туризма в настоящее время реализуется ряд межрегиональных и внутренних транспортных проектов. После их завершения сократится время в пути, будут созданы условия для формирования новых комплексных туристических маршрутов между туристическими объектами провинции, а также усилится взаимосвязанность двух основных туристических центров региона — озёр Нуйкок и Бабе.

Наряду с комплексными мерами по подготовке туристических кадров, расширению сотрудничества, продвижению туристического имиджа и укреплению бренда региона туристическая отрасль Тхайнгуена переживает период активного развития, постепенно превращая свой туристический потенциал в реальное конкурентное преимущество.


ИЖВ/ВИА

