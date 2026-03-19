Стратегия развития логистических услуг Вьетнама на период 2025–2035 годов с видением до 2050 года (далее — Стратегия) впервые формирует долгосрочное и комплексное видение, позиционируя логистику как «опорную» отрасль национальной экономики. Однако для реализации поставленных целей необходимы новые подходы и модели развития, основанные на глубокой межрегиональной взаимосвязи.

Чтобы логистика стала «опорной» отраслью экономики Судно грузоподъёмностью 22 тысячи тонн зашло в порт Чулай для погрузочно-разгрузочных работ (Фото: ВИА)

Долгосрочная и комплексная рамка ориентиров

По оценке заместителя директора Департамента экспорта и импорта Министерства промышленности и торговли Чан Тхань Хая, Стратегия является новым «политическим импульсом», позволяющим логистической отрасли в полной мере проявить свою роль ключевой инфраструктуры, способствовать снижению издержек, повышению национальной конкурентоспособности и направлять трансформацию модели экономического роста.

Логистическая компания ASG в промышленной зоне Йенбинь (провинция Тхайнгуен) обеспечивает складские услуги и перевозку экспортно-импортных грузов для многих предприятий региона (Фото: ВИА) Погрузочно-разгрузочные операции с контейнерами в порту Gemalink в районе портового кластера Каймеп — Тхивай, квартал Танфыок, город Хошимин (Фото: ВИА) Операции по перегрузке в логистическом парке Viettel Лангшон с применением технологий, способствующих оптимизации операционной деятельности (Фото: ВИА)

По словам доктора Буй Ба Нгьема, старшего специалиста Департамента экспорта и импорта, Стратегия ставит ряд амбициозных целей: вклад логистики на уровне 5–7% ВВП, темпы роста 12–15% в год, снижение логистических затрат до 12–15% ВВП, а также вхождение Вьетнама в группу 40 ведущих стран мира по уровню развития логистики к 2035 году. Особое внимание уделяется формированию пяти международных логистических центров в ближайшей перспективе с выходом на десять таких центров к 2050 году. Они станут важными узлами соединения, способствующими превращению Вьетнама в региональный хаб по транзиту грузов.

В части инфраструктуры Стратегия ориентирована на развитие синхронизированной и современной системы с приоритетом строительства крупных логистических центров в ключевых экономических регионах. Морские порты, аэропорты, сухие порты, а также международные железнодорожные коридоры будут модернизированы в соответствии с концепцией «многоузловой мультимодальной сети», что позволит снизить нагрузку на автомобильный транспорт, который в настоящее время обеспечивает более 70% грузоперевозок.

“ Темпы роста логистических услуг во Вьетнаме остаются высокими и стабильными, в среднем 14–16% в год, при прямом вкладе в ВВП на уровне 4,5–5% ежегодно. Вьетнам занимает 43-е место из 139 стран по Индексу эффективности логистики (LPI) и входит в пятёрку лидеров АСЕАН наряду с Сингапуром, Малайзией, Таиландом и Индонезией.

Примечательно, что Стратегия уделяет значительное внимание логистике электронной коммерции, умным складам и экологичной городской логистике, создавая условия для использования потенциала цифровой экономики.

Формирование логистических зон роста в районах дельты Красной реки, Юго-Восточного региона и Центрального Вьетнама, а также осей роста Ханой — Хайфон — Хошимин — Дананг создаст новые коридоры для экспорта и развития внутреннего рынка.

По мнению экспертов, Стратегия развития логистических услуг на период 2025–2035 годов открывает значительные возможности для Вьетнама по реструктуризации инфраструктурной системы, существенному снижению издержек, повышению позиций в международных рейтингах эффективности логистики и более глубокой интеграции в региональные цепочки поставок. Для этого необходимы радикальные изменения как в мышлении, так и в практических подходах, при которых опережающее планирование, инфраструктура достаточного масштаба, современные модели управления, «зелёная», цифровая и интеллектуальная логистика, а также тесное взаимодействие между государством, бизнесом и местными органами власти станут ключевыми факторами успеха.

На реке Восточный Вамко сосредоточено множество портов и внутренних речных причалов, что создаёт благоприятные условия для перевозки грузов (Фото: ВИА) Международный интермодальный поезд, перевозящий экспортную сельскохозяйственную продукцию из Сонгтхан (Биньзыонг, Вьетнам) в Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай (Фото: ВИА) Пассажирский терминал Международного аэропорта Лонгтхань (Фото: ВИА)

Вывести Вьетнам в число ведущих центров логистических услуг региона, континента и мира

Выступая на пленарном заседании Вьетнамского логистического форума 2025 на тему «Логистика Вьетнама — уверенный шаг в новую эпоху», состоявшемся утром 29 ноября, Премьер-министр Фам Минь Тьинь подчеркнул, что Партия и Государство уделяют логистике особое внимание, приняли и реализуют множество важных установок и политик, а также направляют значительные ресурсы на развитие данной отрасли. Благодаря этому уже достигнуты обнадеживающие результаты.

Во Вьетнаме логистические издержки сократились примерно до 16% ВВП, что ежегодно позволяет предприятиям, занимающимся экспортно-импортной деятельностью, экономить миллиарды долларов США; логистическая инфраструктура развивается комплексно и синхронно, прежде всего сети морских портов, аэропортов, автомагистралей и логистических центров в ключевых экономических регионах; сектор логистических предприятий динамично укрепляется и насчитывает более 34 тысяч компаний, многие из которых глубоко интегрированы в глобальные цепочки поставок и активно применяют высокие технологии в управлении и операционной деятельности. Кроме того, соглашения о свободной торговле создают благоприятную среду для углубленной интеграции вьетнамской логистики и расширения международного рынка логистических услуг по различным направлениям.

Судно заходит в порт Куйнён для погрузки и разгрузки экспортно-импортных грузов (Фото: ВИА)

Премьер-министр Фам Минь Тьинь отметил необходимость дальнейшего совершенствования институтов, механизмов и политики, а также логистического планирования с обеспечением стабильности, согласованности, прозрачности и реализуемости, резкого сокращения административных процедур и барьеров с целью снижения издержек для граждан и бизнеса. Он подчеркнул важность развития «зеленой» и «цифровой» логистической инфраструктуры, соединения и интеграции логистических баз данных, расширения международного сотрудничества в сфере «зеленой» и низкоуглеродной логистики, а также сохранения высокой доли добавленной стоимости на уровне около 20–25% к 2030 году. Особое внимание уделяется подготовке кадров для развития зеленой, цифровой, интеллектуальной и современной логистики, а также формированию многонациональных логистических корпораций, участвующих в глобальных цепочках создания стоимости.

Премьер-министр Фам Минь Тьинь выступает на Вьетнамском логистическом форуме, Дананг, ноябрь 2025 года (Фото: ВИА)

Наряду с этим необходимо создать механизмы мобилизации ресурсов для развития логистики в «зеленом», цифровом, современном и интеллектуальном направлении. Управление логистикой должно стать интеллектуальным за счет взаимосвязанности предприятий, органов государственного управления, таможни, банков, страховых компаний и транспортных операторов; следует поощрять инновации и предпринимательство, особенно стартапы в сфере цифровых технологий, платформы по объединению перевозок, управлению складами и электронной коммерции. Важно также развивать сопутствующие логистике услуги — банковские, страховые, финансовые, медицинские и образовательные. Необходимо укреплять связь логистики Вьетнама с международной логистикой, поскольку «единство создает силу, сотрудничество приносит выгоды, а диалог укрепляет доверие».

Провинция Лонган синхронизирует развитие транспортной и логистической инфраструктуры для стимулирования промышленного роста (Фото: ВИА)

Правительство последовательно придерживается принципа действий «пяти “сквозных”», включающего: «гибкие институты — бесперебойную инфраструктуру — интеллектуальное управление — универсальные методы работы — взаимопонимание в сотрудничестве», с тем чтобы превратить логистику в важную отрасль экономики и внести вклад в реализацию цели — к 2035 году войти в число 30 ведущих стран мира по Индексу эффективности логистики (LPI).

Премьер-министр выразил надежду, что логистическое бизнес-сообщество продолжит обновлять модели управления, укреплять цепочечные связи, ускорять цифровую и «зеленую» трансформацию, одновременно развивая дух «самодостаточности, устойчивости, инновационности, креативности, солидарности и сотрудничества», выходя на региональные и мировые рынки.

“ Вьетнам обладает значительными преимуществами для прорывного развития логистической отрасли, глубокой интеграции и лидерства в регионе при условии реализации духа, согласно которому «ресурсы берут начало в мышлении и видении, движущая сила — в инновациях и креативности, а мощь — в Народе и бизнесе». Важно уметь использовать интеллект, ценить время и решительность, чтобы превращать вызовы в возможности, волю — в действия, а потенциал и преимущества — в конкретные продукты, подчеркнул Премьер-министр Фам Минь Тьинь.

Премьер-министр выразил уверенность, что при скоординированном участии всей политической системы, тесном взаимодействии министерств, ведомств и местных органов власти, международных организаций и бизнес-сообщества Вьетнам успешно сформирует национальную логистическую экосистему — интеллектуальную, «зеленую», цифровую, современную и интегрированную, тем самым превратив страну в один из ведущих центров логистических услуг Юго-Восточной Азии и мира.