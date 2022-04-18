ЖИЗНЬ ВЬЕТНАМА
Чистая энергия на острове Фанвине
Островной уезд Чыонгса в провинции Кханьхоа, не имеющий доступ к национальной электросети, освещается с использованием чистой энергии ветра и солнца.
Системы чистой энергии на острове Фанвине вносят значительный вклад в улучшение жизни военнослужащих и местных жителей и защиту национального морского суверенитета.
Раньше военнослужащие и жители острова Фанвиня пользовались дизельными двигателями для выработки электроэнергии для жизнедеятельности. Однако использование дизельных генераторов было довольно дорогостоящим и приводило к загрязнению окружающей среды и шуму. К тому же, очень трудно поддерживать стабильный источник энергии в течение всего дня. Генераторы работали лишь несколько часов вечером и в чрезвычайных ситуациях.
В связи с неотложными потребностями правительство в 2009 году построило на острове Фанвинь две системы, использующие энергию ветра и солнца. Сейчас на острове установлено более 300 солнечных панелей и ветряных турбин. В сезон дождей или солнечный сезон эти две системы дополняют друг друга, обеспечивая стабильный источник энергии на острове. Военнослужащие и жители острова научились управлять и обслуживать системы с целью поддержания ежедневного источника энергии и увеличения срока службы системы.
Панорамный вид на остров Фанвинь. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ
Ветряные турбины, установленные на острове Фанвине. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ
Военнослужащие регулярно обслуживают солнечные батареи. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ
Солнечные панели установлены вокруг острова Фанвиня. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ
Аккумуляторная система для сохранения энергии на острове. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ
Источник энергии используется эффективно. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ
Использование энергии для фильтрации воды. Фото: Тхонг Хай/ИЖВ
На протяжении многих лет энергосистемы работают эффективно. Жизнь островитян и солдат стала комфортнее, чем раньше. Например, при нестабильном электропитании было очень трудно хранить продукты. Однако сегодня, благодаря системе чистой энергии, морозильники используются для хранения продуктов, повышая качество жизни солдат и островитян. Использование электрических средств для тренировок и освещения острова в ночное время отвечает практическим требованиям по боеготовности военнослужащих в море и на острове.
Благодаря пресной воде и стабильному питанию скоординированные действия сил на острове происходят более эффективно. Облегчена работа по связям с общественностью, логистика, культура, поисково-спасательные работы и поддержка рыбаков в море. На остров пришло электричество, которое принесло местным жителям телевизионную станцию и телекоммуникационные сети. Военнослужащие и островитяне легко общаются со своими родственниками, а также имеют доступ к информации на материке и в мире.
Для обеспечения бесперебойной работы ветрогенераторов и солнечных батарей на ремонтных участках постоянно дежурят солдаты. В штормовые дни они всегда готовы устранить неполадки без необходимости выключать свет на острове./.
|Остров Фанвинь, ранее известный как Хонсап, находится примерно в 430 морских милях от города Хошимина и в 300 морских милях от порта Камрань на востоке. В мае 1978 года командующий военно-морскими силами Вьетнама адмирал Зяп Ван Кыонг предложил переименовать остров Хонсап в Фанвинь. Это имя героического капитана Нгуен Фан Виня, который пожертвовал собой во время войны сопротивления против США.
Текст и фото: Тхонг Хай
Перевод: Ли Ланг