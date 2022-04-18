Чистая энергия на острове Фанвине

Островной уезд Чыонгса в провинции Кханьхоа, не имеющий доступ к национальной электросети, освещается с использованием чистой энергии ветра и солнца.

Системы чистой энергии на острове Фанвине вносят значительный вклад в улучшение жизни военнослужащих и местных жителей и защиту национального морского суверенитета.

Раньше военнослужащие и жители острова Фанвиня пользовались дизельными двигателями для выработки электроэнергии для жизнедеятельности. Однако использование дизельных генераторов было довольно дорогостоящим и приводило к загрязнению окружающей среды и шуму. К тому же, очень трудно поддерживать стабильный источник энергии в течение всего дня. Генераторы работали лишь несколько часов вечером и в чрезвычайных ситуациях.

В связи с неотложными потребностями правительство в 2009 году построило на острове Фанвинь две системы, использующие энергию ветра и солнца. Сейчас на острове установлено более 300 солнечных панелей и ветряных турбин. В сезон дождей или солнечный сезон эти две системы дополняют друг друга, обеспечивая стабильный источник энергии на острове. Военнослужащие и жители острова научились управлять и обслуживать системы с целью поддержания ежедневного источника энергии и увеличения срока службы системы.