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ТУРИЗМ

Число российских туристов, посетивших Вьетнам, почти утроилось в первом полугодии

Как сообщает корреспондент ВИА в Москве со ссылкой на доклад Ассоциации туроператоров России (АТОР), в первой половине текущего года Вьетнам посетили более 742 тыс. российских туристов, что в 2,8 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, Россия заняла третье место среди основных туристических рынков Вьетнама после Китая и Республики Корея.
Российские туристы в ресторане местной кухни в провинции Кханьхоа. Фото: Фан Шау/ВИА
По данным АТОР, в июле Вьетнам занял четвёртое место по объёму продаж пакетных туров в России с долей рынка 7,8%, что на 3,2 процентного пункта выше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом он опередил Таиланд с долей 4,7% и Китай – 4,3%. На фоне ухода Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) с туристического рынка и сокращения доли внутреннего туризма азиатские морские направления выиграли от перераспределения спроса. Вьетнам превзошёл Таиланд благодаря активному расширению полётных программ.

Эксперты туристической отрасли прогнозируют, что высокие темпы роста российского рынка сохранятся и во второй половине года. Туроператоры уже запустили ряд полётных программ в Дананг на летний сезон, а осенью будут добавлены прямые рейсы на Фукуок. Если нынешние темпы сохранятся, к концу года Вьетнам может принять 1,5 млн российских туристов.

Ранее российский тревел-блогер, автор блога «Лететь самим», охарактеризовал популярность отдыха во Вьетнаме фразой: «Дешевле Турции, колоритнее Таиланда». Он назвал пять причин привлекательности Вьетнама для российских туристов: прямые рейсы и упрощённые визовые процедуры; неожиданно низкие цены, позволяющие организовать один из самых бюджетных видов отдыха в Азии; широкий выбор средств размещения на любой вкус – от оживлённого Нячанга до спокойного Фукуока; безопасная обстановка и искреннее гостеприимство, что особенно важно для российских туристов; а также яркий местный колорит, увлекательные экскурсии и вкусный кофе.

ИЖВ/ВИА

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