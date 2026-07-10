ТУРИЗМ
Число российских туристов, посетивших Вьетнам, почти утроилось в первом полугодии
Эксперты туристической отрасли прогнозируют, что высокие темпы роста российского рынка сохранятся и во второй половине года. Туроператоры уже запустили ряд полётных программ в Дананг на летний сезон, а осенью будут добавлены прямые рейсы на Фукуок. Если нынешние темпы сохранятся, к концу года Вьетнам может принять 1,5 млн российских туристов.
Ранее российский тревел-блогер, автор блога «Лететь самим», охарактеризовал популярность отдыха во Вьетнаме фразой: «Дешевле Турции, колоритнее Таиланда». Он назвал пять причин привлекательности Вьетнама для российских туристов: прямые рейсы и упрощённые визовые процедуры; неожиданно низкие цены, позволяющие организовать один из самых бюджетных видов отдыха в Азии; широкий выбор средств размещения на любой вкус – от оживлённого Нячанга до спокойного Фукуока; безопасная обстановка и искреннее гостеприимство, что особенно важно для российских туристов; а также яркий местный колорит, увлекательные экскурсии и вкусный кофе.