ТУРИЗМ
Число иностранных туристов продолжает расти: туристическая отрасль выполнила 56% годового плана
По оценке Национального управления по туризму Вьетнама, сохранение двузначных темпов роста свидетельствует о неуклонном укреплении привлекательности страны как одного из ведущих туристических направлений региона. Эти результаты подтверждают эффективность государственной политики, направленной на упрощение визового режима, расширение сети международного авиасообщения, активное продвижение туристического потенциала Вьетнама на зарубежных рынках, а также повышение качества туристических продуктов и услуг. Особенно примечательно, что столь высокие темпы роста сохраняются на фоне продолжающейся нестабильности мировой экономики и наступления низкого сезона международного туризма во Вьетнаме.
По объёму туристического потока Китай по-прежнему остаётся крупнейшим рынком для Вьетнама: страну посетили около 3,1 млн китайских туристов, что составляет 22,2% от общего числа иностранных гостей. Второе место занимает Республика Корея с 2,4 млн туристов. На третьем месте находится Россия: за семь месяцев Вьетнам посетили 864 тыс. российских туристов, что на 174% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Россия также стала крупнейшим туристическим рынком Европы для Вьетнама. Столь значительное восстановление российского туристического потока объясняется возобновлением прямых авиарейсов, увеличением частоты полётов и растущим спросом российских туристов на отдых во Вьетнаме.
По данным Национального управления по туризму Вьетнама, европейский рынок продолжает демонстрировать наиболее высокие темпы роста: средний прирост числа туристов составил 53,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо России, заметный рост зафиксирован и на других европейских рынках: Польша – на 51,3%, Чехия – на 28,6%, Швеция – на 24,7%, Швейцария – на 21,7%. Все эти страны входят в число государств, граждане которых пользуются безвизовым режимом въезда во Вьетнам. Это наглядно подтверждает высокую эффективность политики по упрощению въезда в страну для стимулирования международного туризма. Европейские туристы традиционно отличаются высоким уровнем расходов, поэтому увеличение их числа способствует не только росту туристического потока, но и повышению качества развития туристической отрасли Вьетнама.
В Азии самые высокие темпы роста туристического потока во Вьетнам продемонстрировали Филиппины – 63,6%. Значительное увеличение числа туристов также отмечено из Индии (42,9%), Камбоджи (40,8%), Сингапура (31,0%), Индонезии (27,3%) и Малайзии (21,6%). Благодаря географической близости, постоянно расширяющейся сети авиасообщений и продолжающемуся росту внутрирегионального туризма страны Азии остаются важнейшим двигателем развития туристической отрасли Вьетнама.
Одновременно устойчивый рост сохраняется и на рынках дальнего зарубежья. Число туристов из США увеличилось на 18,3%, из Канады – на 25,1%, из Австралии – на 22,5%, а из Новой Зеландии – на 22,4%. Рост туристического потока из этих стран, характеризующихся высоким уровнем расходов туристов, способствует не только увеличению общего количества посетителей, но и росту доходов туристической отрасли благодаря более продолжительному пребыванию иностранных гостей и более высоким средним расходам.
В преддверии высокого сезона международного туризма, который продлится с конца третьего квартала до конца года, ожидается, что благодаря дальнейшему совершенствованию визовой политики, расширению международного авиасообщения, диверсификации туристических продуктов и активному продвижению страны на ключевых зарубежных рынках туристическая отрасль Вьетнама сохранит устойчивые темпы роста и приблизится к достижению поставленных целей.