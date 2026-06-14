ВЬЕТНАМСКИЕ БРЕНДЫ
Чествование ценностей вьетнамского шелка
Это одно из мероприятий в рамках серии культурных мероприятий «Прикосновение к ремеслам старого квартала – 2026», организованной Управлением озера Хоанкием и старого квартала Ханоя. Программа продлится до 30 июня. В пространстве, проникнутом атмосферой старины посетители могут непосредственно познакомиться с процессом размотки шелковых нитей и традиционным ручным ткачеством.
Впервые оказавшись за ткацким станком и старательно переплетая шелковые нити основу за основой, 21-летняя Чинь Куинь Тьи из квартала Таймо города Ханоя не могла скрыть ни растерянности, ни восхищения. После того как экскурсовод рассказал о процессе изготовления шелка из натурального шелкового волокна, Чинь Куинь Тьи поделилась: «Сегодняшний опыт помог мне понять, что шелковое полотно является результатом целого процесса тяжелого труда. Каждый этап выполняется тщательно и с полной отдачей. Я еще больше горжусь традиционным ремеслом нашего народа и еще больше его ценю».
В рамках мероприятия гости смогут познакомиться с уникальными особенностями различных видов традиционного вьетнамского шёлка, включая шёлк Няса (провинция Ниньбинь), шёлк Ванфук (район Хадонг, Ханой), шёлк Баолок (провинция Ламдонг) и другие известные шёлковые бренды страны. Помимо традиционных изделий – тканей, платков и национального костюма аозай, – экспозиция включает современные авторские работы, в том числе модные аксессуары и предметы интерьера. Такое разнообразие наглядно демонстрирует способность вьетнамского шёлка органично сочетать традиции и современные тенденции.
Посредством данного мероприятия организаторы стремятся рассказать историю наследия и распространить ценности вьетнамского шелкового ремесла среди широкой общественности внутри страны и за рубежом. По словам кандидата наук Хоанг Хай Йен, основательницы социального предприятия Suncraft, вьетнамский шелк необходимо представлять с точки зрения и на языке новой эпохи. Он привлекает местных жителей своей самобытностью, впечатляет иностранных туристов ручной работой и высоким качеством, а также убеждает покупателей культурной ценностью, заложенной в каждом изделии.
Сочетание рассказа о сохранении и развитии традиционных ремесел с практическим опытом в пространстве наследия можно считать эффективным способом, позволяющим изделиям вьетнамских ремесленных деревень сохранять актуальность и укреплять свое место в современной жизни.