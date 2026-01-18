Чемпионат Азии U23: Сборная Вьетнама обыграла ОАЭ и вышла в полуфинал

Одержав три победы в трёх матчах и заняв первое место в группе A, сборная Вьетнама U23 с высокой уверенностью вышла на четвертьфинальный поединок против сборной ОАЭ U23. Класс и характер вьетнамской команды проявились в заслуженной победе над соперником из Западной Азии, которая позволила ей пробиться в полуфинал.

С самого начала встречи обе команды действовали крайне осторожно. Пользуясь преимуществом в росте и физической мощи, сборная ОАЭ U23 активно использовала длинные передачи вперёд. В одном из таких эпизодов в первом тайме игрок Аль Менхали принял длинный пас и отправил мяч в ворота сборной Вьетнама U23. Однако бригада арбитров VAR зафиксировала игру рукой, и гол был отменён.



Осторожный характер игры сохранялся около 30 минут, после чего сборная ОАЭ U23 стала создавать более опасные моменты. На 35-й минуте Аль Мамери пробил головой мимо штанги, а ещё через три минуты Абдулазиз нанёс дальний удар — мяч прошёл в считанных сантиметрах над перекладиной.

Игрок под № 7 Динь Бак из сборной Вьетнама U23 ведёт борьбу за мяч с игроком сборной ОАЭ U23. (Фото: AFC)

Спустя минуту игрок под номером 7 Динь Бак (вышедший на замену Виктору Ле) прорвался по левому флангу и выполнил прострел, который Ле Фат замкнул в упор, открыв счёт. Однако уже через три минуты сборная ОАЭ U23 сравняла счёт — Жуниор Ндиайе отличился ударом головой.



Во втором тайме сборная Вьетнама U23 действовала надёжно в обороне, и на 62-й минуте Динь Бак блеснул мастерством, нанеся эффектный удар головой в противоход с подачи Минь Фука, вновь выведя вьетнамцев вперёд. Тем не менее, уже через шесть минут команда ОАЭ снова восстановила равновесие — капитан под номером 10 Аль Менхали мощным ударом головой после навеса с левого фланга не оставил шансов вратарю Чунг Киену.



В концовке основного времени сборная Вьетнама U23 создала ряд опасных моментов. Во Ань Куан не сумел переиграть голкипера после удара головой с близкой дистанции, а спустя две минуты Тхань Нян промахнулся, пробив рядом со штангой после эффектной комбинации.

В дополнительное время, когда игроки сборной ОАЭ U23 уже не демонстрировали прежнего физического превосходства, вьетнамская команда действовала хладнокровно, делая ставку на техничный контроль мяча и создание голевых моментов. На 101-й минуте первого дополнительного тайма Минь Фук забил решающий мяч, выведя сборную Вьетнама U23 вперёд — 3:2.



Во втором дополнительном тайме сборная ОАЭ U23 пыталась отыграться, однако её однообразная игра с упором на длинные передачи не принесла результата и не смогла поставить вьетнамскую оборону в затруднительное положение.

Победа со счётом 3:2 над сборной ОАЭ U23 позволила сборной Вьетнама U23 второй выйти в полуфинал чемпионата Азии U23. В полуфинале вьетнамцы встретятся с победителем матча между сборными Узбекистана U23 и Китая U23, который состоится в 18:30 17 января. Полуфинальный поединок сборной Вьетнама U23 пройдёт в 22:30 20 января.