Частный сектор Вьетнама — центральный двигатель национального развития

Частный сектор Вьетнама становится центральным двигателем развития страны. По мере того как институциональная структура продолжает открываться, а цифровая трансформация выступает в качестве «новой операционной системы», вьетнамские предприятия используют свои внутренние сильные стороны, формируют будущее и все глубже интегрируются в глобальные цепочки создания стоимости.

Внедрение вьетнамских компаний в глобальные цепочки создания стоимости

Вдоль некогда выжженного солнцем центрального побережья Вьетнама, Чу Лай, ныне входящий в состав Дананга, стал символом трансформации. То, что когда-то было полосой бесплодного песка, превратилось в крупную многоотраслевую промышленную экосистему, где цепочки создания стоимости тесно интегрированы от производства до логистики.

История компании THACO иллюстрирует эту трансформацию. Из бывшего автосборочного предприятия она превратилась в диверсифицированную промышленную группу, неуклонно расширяющуюся в сектора, ранее доминируемые предприятиями с иностранными инвестициями. Вместо того чтобы гнаться за краткосрочной выгодой, компания остается приверженной долгосрочной, структурированной промышленной стратегии, постепенно отказываясь от традиционного аутсорсинга.

Автоматизированная сборочная система на автомобильном заводе VinFast. Фото: VINFAST

Компания THACO вышла за рамки контрактного производства благодаря постоянным инвестициям в исследования и разработки. Фото: Тхань Хоа/VNP

В основе этой экосистемы лежит научно-исследовательский центр в Чу Лай, который служит «мозгом» операций, помогая сократить время выхода на рынок и обеспечить соответствие мировым стандартам. Благодаря постоянным инвестициям, THACO создала масштабную экосистему в области машиностроения и смежных отраслей. Многие из ее продуктов сейчас имеют уровень локализации более 40%, что позволяет им претендовать на льготные тарифы в странах АСЕАН.

Внутри завода THACO в промышленном парке Чу Лай в Дананге. Фото: Тхань Хоа/ВНП

Этот фонд позволил вьетнамским фирмам не только конкурировать на внутреннем рынке, но и выходить на такие требовательные рынки, как США, Япония и Южная Корея, что знаменует собой явный переход от контрактного производства к владению собственным производством.

Председатель совета директоров THACO Чан Ба Дуонг заявил: «Промышленное развитие — это сложный путь, но без него Вьетнам останется перерабатывающим центром. Мы стремимся к нему не только ради прибыли, но и для построения независимой национальной промышленности». Его заявление отражает как философию бизнеса, так и более широкие промышленные устремления частного сектора Вьетнама.

Заводы, принадлежащие компании Hanopro, соответствуют строгим международным стандартам, таким как REACH и RoHS. Фото: Конг Дат/VNP

Наряду с этими ведущими корпорациями существует сеть малых и средних предприятий — «жизненная сила» экономики. Такие компании, как Hanopro, разработали нишевые стратегии, модернизируя, казалось бы, простые продукты, такие как клейкая лента и полиэтиленовая пленка, в соответствии со строгими международными стандартами.

Рабочие на заводе Hanopro готовят грузы, предназначенные для Японии и Южной Кореи. ФОТО: CONG DAT/VNP

Присутствие продукции с пометкой «Сделано во Вьетнаме» в десятках стран свидетельствует о новом подходе: создании добавленной стоимости за счет соответствия мировым стандартам, даже в мельчайших деталях.

Учреждения прокладывают путь, поскольку цифровая трансформация выходит на первый план.

Если традиционные отрасли демонстрируют устойчивость, то инновационные стартапы открывают новые пути для экономики Вьетнама. Компания AirXCarbon является ярким примером «зеленых» инноваций. Используя кофейные отходы, компания производит биоразлагаемые, углеродно-нейтральные композитные материалы, отвечающие все более строгим мировым стандартам.

Компания AirXCarbon производит потребительские товары, такие как чашки и ручки, и получила множество наград в области ESG и устойчивого развития. Фото: AIRXCARBON

Ле Тхань, основатель AirXCarbon, сказал: «Зеленые инновации — это самый быстрый способ для Вьетнама возглавить тренды, а не следовать за ними». Начиная с концепции, основанной на использовании местных ресурсов, компания неуклонно позиционирует себя в глобальных цепочках создания стоимости благодаря принципам устойчивого развития.

С другой стороны, Vbee AI демонстрирует рост отечественных технологий. Ее мастерство в преобразовании текста в речь, особенно для вьетнамского и других местных языков, свидетельствует о том, что вьетнамские компании больше не просто внедряют новые технологии, а разрабатывают ключевые решения, необходимые для долгосрочной конкурентоспособности.

В совокупности эти модели отражают более масштабный сдвиг: частный сектор Вьетнама переходит от производства к инновациям, от участия к постепенному лидерству в новых областях.

Согласно оценкам таких организаций, как Всемирный банк и Международный валютный фонд, резолюция № 68 значительно улучшила деловую среду. Экономист Тран Тхи Ань Нгует отметила, что ее принятие в нужный момент имеет решающее значение, подготавливая Вьетнам к быстрому переходу в эпоху цифровой и зеленой экономики.

Компания Vbee освоила основные высокотехнологичные возможности, включая технологию преобразования текста в речь на основе искусственного интеллекта. Фото: Cong Dat/VNP

Доктор Нгуен Тхи Тху Транг, соучредитель Vbee и преподаватель Ханойского университета науки и технологий, обсуждает планы с инженерами. Фото: Конг Дат/VNP

Однако импульс роста на этом новом этапе заключается не только в институциональных реформах, но и в цифровой трансформации, которая все чаще функционирует как «операционная система» экономики. Она позволяет предприятиям оптимизировать производство, взаимодействовать с рынками и глубже интегрироваться в глобальные цепочки создания стоимости.

Компания AirXCarbon обеспечила себе доступ на такие требовательные рынки, как ЕС и США. Фото: AIRXCARBON

С институциональной точки зрения, Резолюция № 68 играет основополагающую роль, укрепляя доверие и способствуя созданию прозрачной среды для развития бизнеса. Экономист Буй Киен Тхань подчеркнул, что резолюция задействует «основную энергию» экономики. Внутренние ресурсы Вьетнама, отметил он, огромны, но долгое время были ограничены психологическими и институциональными барьерами.

Обработка контейнеров в порту Тьенша в городе Дананг. Фото: Тхань Хоа/VNP

Когда доверие укрепляется, предприниматели охотнее инвестируют и внедряют инновации. Роль государства, утверждал он, заключается не в замене бизнеса, а в укреплении доверия — формы капитала, оказывающей большее влияние, чем любые финансовые стимулы.

Эту точку зрения разделяют международные инвесторы и юридические фирмы, которые подчеркнули повышение прозрачности и правовой определенности, достигнутое благодаря Резолюции № 68. По мере устранения психологических барьеров частные предприятия получают больше возможностей для реализации долгосрочных крупномасштабных проектов.

В более широком смысле институциональные реформы и цифровая трансформация выступают в качестве двух взаимодополняющих столпов: один прокладывает путь, другой определяет направление. Вместе они формируют новый этап экономического развития Вьетнама.

От промышленных комплексов в Чу Лай до технологических стартапов и экологически чистых предприятий — во Вьетнаме формируется динамичный облик, который не только быстро развивается, но и движется к инновациям, устойчивому развитию и более глубокой глобальной интеграции. По мере того как раскрываются и подпитываются цифровыми платформами внутренние ресурсы, видение процветающего Вьетнама к 2045 году становится ближе, чем когда-либо.