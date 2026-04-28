Цифровые технологии выводят продукцию OCOP на новые рынки

Цифровая трансформация становится действенным инструментом, позволяющим участникам программы OCOP («Одна община — один продукт») повышать добавленную стоимость продукции и расширять возможности развития.

От обеспечения прозрачности производственных процессов до стимулирования сбыта на цифровых платформах — технологии не только меняют традиционные методы ведения бизнеса, но и способствуют трансформации структуры сельской экономики в направлении устойчивых цепочек добавленной стоимости.

Использование смартфонов для поиска информации о сельскохозяйственной продукции способствует развитию цифровой экономики в сельскохозяйственном секторе. Фото: Минь Фу - ВИА

Раскрыть ценность деликатесной продукции с помощью цифровых решений

Более десяти лет занимаясь товарным разведением змееголова, Хо Тхи Суан Май (владелица предприятия по производству сушёного змееголова «Нгок Ньи», коммуна Биньхоа, провинция Анзянг) добилась заметного прорыва. Используя выращенную рыбу в качестве сырья, она создала деликатесный продукт, который в 2024 году получил сертификат OCOP трехзвездочного уровня.

Не ограничиваясь традиционными способами переработки, она существенно расширила ассортимент: рыба однодневной солнечной сушки, ломтики, волокна, щёчная часть и другие позиции по цене 200–250 тыс. донгов за килограмм. Особенно важно, что вывод продукции на электронные торговые площадки, такие как Shopee, TikTok Shop, а также в социальные сети, позволил значительно увеличить клиентскую базу. Ежемесячно предприятие реализует около 1 тонны продукции и обеспечивает работой десятки местных жителей с доходом 3–5 млн донгов на человека в месяц.

По словам Май, на начальном этапе освоение цифровых платформ сопровождалось трудностями. Однако благодаря настойчивости она постепенно овладела технологиями, превратив барьеры в преимущества. В цифровой среде предприятие не только продаёт продукцию, но и укрепляет доверие потребителей за счёт прозрачности производственного процесса — от сырья до готового продукта, соответствующего стандартам безопасности пищевых продуктов.

«Качество остаётся ключевым фактором. Наряду с этим мы постоянно совершенствуем упаковку, стандартизируем процессы и расширяем каналы продаж, чтобы охватить больший сегмент клиентов», — поделилась Суан Май.

Аналогичным образом в общине Намли (провинция Ниньбинь) продукт «тушёная рыба по-вьетнамски Нян Хау» также эффективно использует цифровые платформы для расширения рынка. Производственные хозяйства активно продвигают продукцию через Facebook, Zalo, TikTok и другие каналы, привлекая большое число подписчиков и покупателей.

В частности, TikTok-канал «Карась по-деревенски Ань Чи», которым управляет Чан Тхи Тху Хыонг, насчитывает более 94 000 подписчиков, а многие видео достигают миллионов просмотров. Благодаря этому ежемесячно реализуется около 1 500 глиняных горшков с тушёной рыбой. Использование технологии вакуумной упаковки также способствует увеличению срока хранения продукции и облегчает её транспортировку на дальние расстояния.

Новая опора сельской экономики

В последние годы всё больше предприятий, кооперативов и домохозяйств участвуют в развитии продукции по стандартам OCOP, способствуя переходу сельскохозяйственного производства от разрозненной модели к связанным цепочкам добавленной стоимости с возможностью прослеживаемости происхождения и соответствием рыночному спросу.

По данным Министерства сельского хозяйства и окружающей среды, к середине апреля 2026 года в стране насчитывается более 20 000 продуктов OCOP с рейтингом от трёх звёзд и выше, из них 126 продуктов имеют пять звёзд, представленных более чем 10 600 субъектами. Структура участников весьма разнообразна: кооперативы, малые предприятия, индивидуальные хозяйства и производственные группы.

Заместитель министра сельского хозяйства и окружающей среды Чан Тхань Нам отметил, что программа OCOP стала одним из ключевых решений по стимулированию развития сельской экономики в согласовании со строительством «новой сельской местности». Примечательно, что цифровые технологии не только поддерживают продвижение, но и повышают стоимость продукции. Электронные системы прослеживаемости позволяют потребителям легко проверять информацию о происхождении и процессе производства, тем самым повышая доверие и готовность платить более высокую цену.

Кроме того, рыночные данные с цифровых платформ помогают производителям отслеживать потребительские тенденции, корректировать дизайн и качество продукции, снижать риски затоваривания. Каждый продукт OCOP всё больше становится цифровой историей, сопровождающей его путь от производства до потребления.

«Бум» электронной коммерции способствует росту ВВП цифровой экономики в период 2021-2025 годов. Фото: ВИА

Ещё более важно, что цифровые технологии создают равные возможности доступа к рынку для жителей отдалённых и труднодоступных районов. Имея лишь умное устройство и базовые навыки, местная продукция может выйти на широкий, даже международный рынок.

В перспективе продукция OCOP, интегрированная с цифровыми решениями, станет не только товаром, но и носителем культурной идентичности, рассказывающим о земле, людях и самобытности Вьетнама.

В настоящее время Министерство сельского хозяйства и окружающей среды разрабатывает новый набор критериев OCOP, направленный на повышение качества и обновление методов оценки, что должно придать программе новый импульс развития в период 2026–2035 годов.