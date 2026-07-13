ВЬЕТНАМ- НОВАЯ ЭРА
Цифровое управление приходит в приграничные деревни
Цифровое управление приходит в деревни
Наглядным примером таких преобразований является приграничная община Бузямап — территория с особо сложными социально-экономическими условиями, имеющая более 47 км государственной границы с Камбоджей. За год работы по новой модели местной власти здесь произошли заметные изменения. В общине насчитывается 1 898 домохозяйств, при этом представители национальных меньшинств составляют 74,5% населения. Основой экономики остается сельское хозяйство. Ограниченный уровень социально-экономического развития долгое время создавал серьёзные препятствия, связанные с недостаточным развитием цифровой инфраструктуры и низким уровнем доступа населения к информации.
Для решения административных задач на территории со столь специфическими условиями Центр предоставления государственных административных услуг общины Бузямап стал ключевым звеном реформ, взяв на себя ведущую роль в изменении методов работы. По словам директора Центра Нгуен Ван Дыока, эффективность предоставления административных услуг значительно повысилась благодаря тесному взаимодействию между государственными органами и комплексному внедрению цифровых технологий. Документы принимаются, обрабатываются и рассматриваются как непосредственно в Центре, так и в режиме онлайн через Национальный портал государственных услуг.
По состоянию на 26 июня община обеспечила открытый доступ ко всем 428 административным процедурам, относящимся к её компетенции. Центр принял 3 040 электронных заявлений, при этом 98,2% из них были рассмотрены досрочно, что способствовало повышению качества обслуживания населения и бизнеса.
Жители приграничных районов уверенно осваивают цифровую среду
Житель деревни Бунга Дьеу Кхен рассказал, что раньше для оформления документов ему приходилось неоднократно ездить в административные органы из-за нехватки необходимых бумаг, теряя целые рабочие дни. Теперь, благодаря помощи сотрудников общины и общественных групп цифровых технологий, он зарегистрировал электронную учётную запись, научился пользоваться смартфоном для подачи документов, и оформление стало значительно быстрее и удобнее. Сегодня он пришёл в Центр административных услуг лишь для получения готового результата — сотрудники оформили всё очень быстро, без длительного ожидания.
Положительные изменения ощущают не только жители, но и представители местных органов власти. По словам главы деревни Бузот Тхи Льен, большинство её жителей относятся к национальным меньшинствам и первоначально с недоверием относились к электронным государственным услугам из-за недостаточного уровня цифровой грамотности. Однако после начала работы двухуровневой модели местной власти общественные группы цифровых технологий совместно с администрацией деревни стали посещать каждое домохозяйство, обучая жителей пользоваться электронными сервисами. Убедившись, что новый формат позволяет экономить время, средства и сокращает количество поездок, люди постепенно начали самостоятельно пользоваться цифровыми услугами и активно поддерживать новый порядок.
Секретарь парткома общины Бузямап Ле Хоанг Нам подчеркнул, что функционирование системы «единого окна» на цифровой платформе не только снизило нагрузку на государственных служащих, но и, что особенно важно, позволило жителям отдалённых и труднодоступных районов существенно сократить время и расходы на поездки. Многие вопросы, которые ранее требовали согласования на нескольких уровнях, теперь решаются непосредственно на уровне общины — быстрее и эффективнее.
В то же время Ле Хоанг Нам откровенно отметил, что сохраняются и определённые проблемы: отдельные программные системы ещё не полностью синхронизированы, а качество интернет-соединения в приграничных районах остаётся недостаточно высоким.
Опыт работы двухуровневой модели местной власти в приграничной общине Бузямап за прошедший год показал высокий уровень удовлетворённости населения. Благодаря принципу «быть рядом с людьми, понимать их потребности» и бесперебойной работе административной системы большинство представителей национальных меньшинств, ранее испытывавших опасения перед современными технологиями, получили практическую помощь буквально «за руку». Эти кардинальные изменения не только позволили жителям экономить время и средства, но и помогли им постепенно обрести уверенность, активно включиться в современную цифровую систему государственного управления, повысить качество взаимодействия с органами власти и укрепить доверие к местной администрации.