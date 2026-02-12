Цифровое издательство занимает центральное место в медиа-пространстве Вьетнама

Издательская отрасль Вьетнама в 2026 году готовится к масштабной трансформации, опирающейся на рост инвестиций в инфраструктуру, кадровые ресурсы и внедрение достижений науки и технологий, при этом цифровое издательское дело, как ожидается, будет играть ключевую роль.



Развитие технологий делает книги мультимедийными и доступными читателям по всей стране, формируя новые привычки чтения в духе современных тенденций. Фото: vov.vn

Позитивная динамика

По данным Департамента издательского дела, полиграфии и распространения при Министерстве культуры, спорта и туризма, по итогам 2025 года отрасль показала обнадёживающие результаты. Выручка от издательской и дистрибьюторской деятельности оценивается в 5,23 трлн донгов (около 201 млн долл. США), что на 8,96% больше в годовом выражении. Было распространено 610 млн экземпляров книг (+5,9%), объём ввоза печатной продукции достиг 25,5 млн экземпляров (+6,25%). Экспорт составил 350 тыс. экземпляров, увеличившись на 9,4%.

Полиграфическая отрасль получила выручку в размере 104,16 трлн донгов, а прибыль после уплаты налогов составила 3,817 трлн донгов. Экспортная выручка от печатной продукции достигла 1,78 млн долл. США (+7,2%), тогда как импорт вырос на 9,6% - до 20,5 млн долл. США. Примечательно, что 35 из 52 издательств, или 67,3%, уже получили разрешение на выпуск и распространение электронных изданий.

Сфера распространения показала самые высокие результаты, превысив целевой показатель роста в 8% и достигнув почти 9%, что отражает улучшение спроса на рынке, более диверсифицированную линейку продукции и углубление международной интеграции, заявил Нгуен Нгок Бао, заместитель директора департамента. В целом отрасль превысила плановые показатели роста, внеся вклад в общий рост сектора на уровне 6–7%.

Цифровая трансформация на протяжении всего года оставалась ключевым стратегическим направлением. К концу 2025 года около двух третей издательств получили лицензии на электронное издательское дело, что свидетельствует о росте осведомлённости и переходе к конкретным действиям, хотя темпы продвижения по отрасли остаются неравномерными.

Адаптация ради роста

В мировом масштабе цифровое издательское дело становится одним из ключевых драйверов роста, при этом объём выручки оценивается до 120 млрд долл. США. Это открывает значительные возможности для вьетнамских издателей, которых призывают ускорить переход к технологически ориентированным и коммерчески эффективным моделям, формируя издательские группы, способные конкурировать на региональном уровне.

По словам доцента, кандидата наук Фам Минь Туана, председателя Ассоциации издателей Вьетнама, цифровая трансформация даёт шанс модернизировать редакционные и дистрибьюторские процессы, расширить рынки и продвигать вьетнамскую культуру на международной арене. Он подчеркнул необходимость повышать качество кадров, инвестировать в технологии и проводить политику, стимулирующую творчество, чтобы идти в ногу с глобальными тенденциями.

Более 60% отечественных издательств уже приступили к оцифровке контента, причём некоторые из них применяют ИИ в редакторской работе, персонализируют читательский опыт, анализируют спрос аудитории и выпускают электронные книги. Показательный пример — Национальное политическое издательство «Правда», которое к 135-летию со дня рождения Президента Хо Ши Мина запустило электронную библиотеку «Президент Хо Ши Мин», включающую 135 наименований, что стало важным шагом в распространении Идей Хо Ши Мина в цифровом пространстве.

В то же время Издательство образования Вьетнама сталкивается с задачей преобразования обширного наследия учебной литературы в динамичный цифровой ресурс. Его заместитель главного редактора Фам Куинь сообщила, что издательство ускоряет создание системы больших данных по учебным изданиям, закладывая основу для долгосрочной цифровой трансформации и расширения потенциала предоставления общественно значимых услуг.

Динь Куанг Хоанг, генеральный директор платформы электронных книг Waka, рекомендовал издательствам сделать приоритетом электронные и аудиокниги, упростить процедуры лицензирования и выпуска, а также рассмотреть формат изданий только в цифровом виде, чтобы выигрывать во времени, повышать оперативность и улучшать контроль над рынком.

Издателей также призвали преобразовывать «статичные» электронные книги в интерактивные издания с использованием мультимедийных элементов, таких как аудио, видео и викторины, одновременно расширяя контентные библиотеки, особенно аудиокниги, оптимизируя цены на подписку, усиливая защиту и укрепляя доверие потребителей, чтобы сохранять конкурентные преимущества в противостоянии пиратству.

Государственная поддержка цифрового издательского дела

Заместитель министра культуры, спорта и туризма Фан Там подчеркнул, что издательское дело всё больше рассматривается как современная индустрия контента и знаний. Управленческая работа смещается в сторону расширения пространства для законной и инновационной предпринимательской деятельности, одновременно с формированием гибкой правовой базы, учитывающей новые издательские модели, технологии и способы распространения.

Он подчеркнул важность развития цифровой инфраструктуры, продвижения современных издательских моделей и реструктуризации сетей распространения для повышения эффективности.

Директор Департамента издательского дела, полиграфии и распространения Нгуен Нгуен отметил, что внесение изменений в Закон об издательском деле является ключевой задачей, чтобы правовая база не отставала от практики развития, особенно в части управления и стимулирования цифрового издательского дела.

По его словам, в дальнейшем отрасли необходимо ускорить всестороннюю цифровую трансформацию, повышать экономическую эффективность при одновременном выполнении политических и социально значимых задач, а также активизировать борьбу с пиратством и нарушениями авторских прав. Определяющими факторами устойчивого роста на следующем этапе станут институциональные реформы, инвестиции в цифровизацию, развитие кадров и формирование здоровой бизнес-среды.

В 2026 году департамент сосредоточится на методическом сопровождении и поддержке издательств в цифровой трансформации, укреплении редакционных, управленческих и коммерческих компетенций, а также на постепенном сокращении разрыва в уровне развития внутри отрасли.