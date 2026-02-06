Цифровая экономика — драйвер прорывного роста

Формирование отраслевых цифровых экосистем, связывающих технологические компании с предприятиями производственно-сервисного сектора, должно рассматриваться как ключевое решение для распространения ценности цифровой экономики.

Конкурс инноваций "UAV Cup PV GAS 2025" ищет решения для развития низковысотной экономики. Фото: ВИА





Цифровая экономика определяется как драйвер прорывного роста Вьетнама с целью обеспечить вклад в размере 30% валового внутреннего продукта (ВВП) к 2030 году. Для реализации данной цели требуется обеспечить синхронный прорыв в институциональной среде, инфраструктуре и человеческих ресурсах, одновременно сместив акцент с экстенсивного расширения масштабов на развитие вглубь, повышение внутренней добавленной стоимости, способности к освоению ключевых технологий и ведущей роли отечественных предприятий.

Новый драйвер экономического роста

В 2025 году цифровая экономика продолжает подтверждать свою роль как одного из важнейших драйверов роста экономики Вьетнама, будучи тесно связанной с процессом национальной цифровой трансформации. По данным Статистического управления Министерства финансов, доля добавленной стоимости цифровой экономики в ВВП оценивается в 14,02%, что эквивалентно 72,1 млрд долларов США, увеличившись в 1,64 раза по сравнению с 2020 годом.

Согласно десятому ежегодному региональному отчёту о цифровой экономике Юго-Восточной Азии «e-Conomy SEA 2025», недавно опубликованному компаниями Google, Temasek и Bain & Company, совокупная валовая стоимость товаров цифровой экономики Вьетнама к концу 2025 года оценивается в 39 млрд долларов США. При темпе роста 17% по сравнению с предыдущим годом Вьетнам стал второй по темпам развития цифровой экономикой в регионе Юго-Восточной Азии.

Цифровая экономика создаёт множество новых возможностей для предприятий и населения за счёт применения цифровых технологий, больших данных, искусственного интеллекта, электронной коммерции и цифровых платформ на всех этапах производственной, предпринимательской деятельности и управления обществом.

Расширяя своё присутствие во всех сферах, такие направления, как электронная коммерция, цифровые финансы, интеллектуальная логистика и цифровые платформы, формируют значительную добавленную стоимость и вносят активный вклад в экономический рост.

В социальной сфере онлайн-государственные услуги, безналичные платежи, цифровое образование и цифровое здравоохранение получают всё более широкое распространение, способствуя повышению качества жизни населения, а также росту прозрачности и эффективности государственного управления.

На региональном уровне цифровая экономика стала фактором, отчётливо формирующим различия в темпах роста между регионами. В 2025 году в четырёх провинциях и городах доля добавленной стоимости цифровой экономики в валовом региональном продукте (ВРП) превысила 20%, включая Бакнинь (46,30%), Тхайнгуен (29,53%), Футхо (22,71%) и Хайфон (22,28%).

Доля добавленной стоимости цифровой экономики в ВРП двух крупнейших экономических центров — Ханоя и города Хошимин — составила 17,34% и 13,43% соответственно.

По словам начальника Статистического управления Нгуен Тхи Хыонга, данная реальность отражает твёрдую приверженность и решимость Правительства, министерств, ведомств, местных органов власти, предпринимательского сообщества и населения в реализации цифровой трансформации, развитии цифровой экономики и цифрового общества в соответствии с духом Резолюции Политбюро № 57-NQ/TW о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.

Переход от оцифровки к созданию цифровой ценности

Несмотря на достигнутые позитивные результаты, цифровая экономика Вьетнама по-прежнему сталкивается с рядом серьёзных вызовов. В настоящее время она в основном сводится к переносу традиционной экономической деятельности в онлайн-среду, тогда как уровень инноваций, основанных на ключевых технологиях, остаётся ограниченным. Доля цифровой экономики в ВВП растёт быстрыми темпами, однако внутренняя добавленная стоимость остаётся несоразмерной; сохраняется высокая зависимость от трансграничных цифровых платформ; многие высокоценные звенья цифровых цепочек стоимости всё ещё находятся вне сферы контроля отечественных предприятий. Вопросы кибербезопасности, информационной безопасности и защиты персональных данных также становятся всё более актуальными, что требует комплексного совершенствования технологий, институтов и механизмов управления.

Конкурс инноваций "UAV Cup PV GAS 2025" ищет решения для развития низковысотной экономики. Фото: ВИА



В структуре цифровой экономики сохраняется заметный дисбаланс между отраслями и секторами. В ряде сфер уровень цифровизации остаётся крайне низким или практически отсутствует, в частности в ветеринарной деятельности, системе социальной помощи, а также в сфере централизованного ухода и ухода за пациентами.

Фундаментальные изменения в потребительском поведении вынуждают предприятия ускоренно трансформировать бизнес-модели, рассматривая цифровую трансформацию уже не как вариант выбора, а как неизбежное условие выживания и развития. Однако процесс цифровой трансформации бизнеса сталкивается со значительными трудностями, наиболее распространённой из которых является дефицит кадров, обладающих технологическими знаниями, цифровым мышлением и способностью внедрять цифровые решения на практике. Особенно ощутимыми остаются высокие первоначальные инвестиционные затраты на технологии при ограниченных ресурсах и отсроченном эффекте, что вызывает осторожность у многих малых и средних предприятий.

Для достижения цели довести долю цифровой экономики примерно до 30% ВВП к 2030 году, по мнению экспертов, необходимы прорывные решения с переносом акцента с количественного расширения на повышение качества и глубины развития.

Прежде всего требуется дальнейшее совершенствование институтов, политики и правовой базы цифровой экономики в направлении стимулирования инноваций, развития цифровых бизнес-моделей, основанных на ключевых технологиях, данных и платформах, которые отечественные предприятия будут поэтапно осваивать, а также формирование адекватных механизмов управления трансграничными платформами для обеспечения справедливой конкуренции и национального цифрового суверенитета. Одновременно необходимо реализовывать целевые программы поддержки цифровой трансформации для малых и средних предприятий.



Формирование отраслевых цифровых экосистем, связывающих технологические компании с предприятиями производственно-сервисного сектора, должно рассматриваться как ключевое решение для распространения ценности цифровой экономики.

Параллельно требуется решительное обновление политики развития цифровых кадров, увязывая систему подготовки с реальными потребностями рынка труда и бизнеса, уделяя особое внимание цифровым навыкам, навыкам инновационного мышления и способности к освоению технологий. Одновременно необходимо продолжать инвестиции в цифровую инфраструктуру, обеспечение кибербезопасности и защиту персональных данных, рассматривая их как важнейшую основу формирования цифрового доверия и устойчивого, здорового развития цифровой экономики.