Цифровая трансформация – рычаг формирования экосистемы умного туризма

На фоне мощного восстановления после пандемии COVID-19 и усиливающейся конкуренции с направлениями региона туристическая отрасль Вьетнама вступает в новый этап развития, где цифровые технологии выступают рычагом обновления методов управления, ведения бизнеса и обслуживания туристов. Это способствует устойчивому развитию туризма.

Карта Viet Card — интеллектуальная туристическая карта, разработанная с использованием современных и безопасных технологий. (Фото: ВИА)



Продвижение цифровой трансформации и формирование экосистемы умного туризма – долгосрочный процесс, требующий последовательности и решимости. Он предполагает тесную координацию органов управления, направлений, предприятий и местных сообществ.

Начало путешествия – со смартфона

В последние годы термин «цифровая трансформация» всё чаще фигурирует в стратегиях социально-экономического развития. Для туризма – комплексной отрасли, основанной на впечатлениях и тесно связанной с информацией, – цифровая трансформация стала не просто тенденцией, а объективной необходимостью для повышения конкурентоспособности и устойчивости.

По данным Национальной администрации туризма Вьетнама, Четвёртая промышленная революция существенно изменила привычки туристов. Сегодня большинство путешественников ищут информацию о направлениях в интернете, изучают отзывы перед бронированием, используют онлайн-платежи и делятся впечатлениями в социальных сетях. Теперь путешествие чаще начинается со смартфона, а не с информационной стойки или рекламной брошюры, как раньше.

«Удобство онлайн-туристических сервисов позволяет мне быстро и легко выбирать направление, туристический продукт и место размещения. Весь процесс – от покупки авиабилетов и бронирования гостиницы до выбора достопримечательностей – осуществляется через компактный смартфон в руке», – поделился турист Дао Вьет Ань, 26 лет, житель квартала Очозыа (Ханой).

Вернувшись из поездки в столицу во время праздника Тэт, турист Чинь Ха Минь, 43 года, житель квартала Донгха (Куангчи), отметил, что благодаря цифровизации управления направлениями через онлайн-каналы туристы получают всё больше вариантов услуг для своего путешествия.

«Через платформы онлайн-бронирования мы можем сравнивать цены, качество услуг по изображениям, предоставленным компаниями, а также по отзывам предыдущих клиентов», – добавил он.

Изменения в поведении туристов свидетельствуют о том, что туризм всё теснее связан с цифровой средой, а направлениям необходимо более активно присутствовать в онлайн-пространстве.

С управленческой точки зрения, при быстром росте туристических потоков и постоянной волатильности рынка отрасли необходимы оперативные данные о поведении, расходах и впечатлениях туристов. Только при наличии достаточно полной информации возможно формирование реалистичной политики и эффективное продвижение.

Вопрос цифровой трансформации туризма рассматривается в контексте национальной политики цифровой трансформации, в частности Резолюции Политбюро № 57-NQ/TW от 22 декабря 2024 года о прорывном развитии науки, технологий, инноваций и национальной цифровой трансформации.

Иностранные туристы участвуют в традиции получения иероглифов в первые дни года. (Фото: ВИА)



Отрасли необходимо формировать экосистему умного туризма для поддержки трёх ключевых субъектов. Во-первых, в государственном управлении цифровизация обеспечивает интеграцию данных от центрального до местного уровня, направлений и предприятий, позволяя своевременно получать информацию о рынке, потоках туристов и потребительских трендах. Это создаёт практическую основу для выработки политики, планирования направлений и продвижения рынков на основе данных.

Во-вторых, в сфере бизнеса предприятия получают инструменты для продвижения продуктов, привлечения клиентов, управления бронированием и обслуживания. В условиях, когда большинство компаний в туризме являются малыми и средними, цифровая трансформация становится «рычагом», позволяющим им расширять доступ к рынку, повышать эффективность управления и конкурентоспособность.

В-третьих, главная цель цифровой трансформации – повышение качества туристского опыта. Путешественники получают доступ к прозрачной информации, удобному бронированию, простым платежам и сокращению бюрократических процедур. Бесшовный опыт до, во время и после поездки повышает уровень удовлетворённости и вероятность повторного визита.

Национальная администрация туризма Вьетнама подчёркивает, что в текущем контексте цифровая трансформация является неизбежным путём развития. Речь идёт не о следовании технологической моде, а о решении конкретных задач отрасли: более эффективного управления, повышения результативности бизнеса и удобства обслуживания туристов.

Цифровая трансформация рассматривается Организацией Объединённых Наций по туризму как стратегический приоритет. Цель заключается в использовании цифровых технологий, устойчивых инициатив и инклюзивного роста для формирования более умной и устойчивой туристической экосистемы. Экологичные решения и инновации постепенно формируют будущее глобального туризма.

Для Вьетнама технологии могут стать рычагом ускоренного повышения конкурентоспособности отрасли. Традиционные барьеры – географическая удалённость, ручные процессы, зависимость от посредников – постепенно сокращаются. Вьетнамский туризм шаг за шагом трансформируется, используя возможности цифровизации для улучшения качества услуг и усиления позиций на рынке.

Формирование экосистемы умного туризма

При последовательной и научно обоснованной реализации цифровой трансформации постепенно формируется экосистема умного туризма. В такой системе информация интегрирована, услуги взаимосвязаны, а опыт туриста находится в центре внимания. Путешественник может ознакомиться с направлением, забронировать услуги, оплатить и получить впечатления, используя одно интеллектуальное устройство. Управление и обслуживание становятся более оперативными и эффективными.

Имея лишь смартфон, путешественники могут искать и бронировать различные туристические услуги для своей поездки. (Фото: ВИА)



Ключевым фактором успеха является создание масштабной системы данных и общих цифровых платформ, обеспечивающих синхронизацию и взаимосвязанность информации в отрасли, экономию ресурсов и предотвращение фрагментарных решений.

На практике Национальная администрация туризма Вьетнама внедрила ряд решений и запустила важные платформы: Национальную базу данных туризма Вьетнама, программное обеспечение статистической отчётности от центрального до местного уровня, интеллектуальную туристическую карту «Vietnam Travel Card», приложения «Управление и бизнес в туризме» и «Vietnam Travel», систему электронных билетов «Онлайн – интегрированная – мультимодальная», систему мультимедийных аудиогидов, веб-сайт vietnam.travel.

Наряду с социальными сетями для продвижения туризма Вьетнама за рубежом, этот централизованный канал способствует позиционированию национального туристического бренда и расширению доступа к глобальному рынку.