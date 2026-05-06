Хюэ открывает русло реки Нгыха, запуская водный туризм внутри Императорской цитадели

Народный комитет города Хюэ объявил об открытии водного маршрута по реке Нгыха протяжённостью 3,5 км, эксплуатация которого начнётся с 10 апреля 2026 года.

Это первый этап реализации проекта туристических электролодок, запуск которых запланирован к 30 апреля, открывающий новые возможности освоения пространства культурного наследия с использованием экологичного водного транспорта.

Открытие русла — восстановление «потока наследия»

Народный комитет города Хюэ издал Решение № 1015/QĐ-UBND, официально объявив об открытии внутреннего водного пути на реке Нгыха. Документ, подписанный заместителем председателя Народного комитета Хоанг Хай Минем, знаменует собой конкретный шаг по вовлечению системы городских рек в развитие экономики и туризма.

Согласно решению, маршрут протяжённостью 3,5 км начинается в нижнем течении моста Тханьлонг (в месте слияния рек Донгба и Нгыха) и заканчивается в верхнем течении железнодорожного моста Тхюикуан (в месте слияния рек Кеван и Нгыха). Маршрут отнесён к VI техническому классу и предназначен для эксплуатации малых судов внутреннего водного транспорта.

Начало эксплуатации маршрута назначено на 10 апреля 2026 года. Департамент строительства отвечает за координацию с местными органами власти и соответствующими структурами по управлению, обслуживанию и эксплуатации маршрута в соответствии с техническими стандартами и действующим законодательством.

Река Нгыха — искусственный водный канал, созданный во времена династии Нгуен, проходящий через территорию Императорской цитадели и выполнявший функции транспортной артерии, оборонительной линии и важного ландшафтного элемента. На протяжении многих лет река использовалась преимущественно для водоотведения и регулирования окружающей среды. Её открытие сегодня не только восстанавливает функцию водного транспорта, но и создаёт возможности для повторного освоения её культурного и ландшафтного потенциала как объекта наследия.

Запуск проекта электролодок и формирование туристического продукта

Параллельно с открытием маршрута реализуется проект развития туризма на электролодках по реке Нгыха и её притокам, запуск которого запланирован к 30 апреля 2026 года.

В 2026 году планируется ввести в эксплуатацию от 10 до 15 электролодок, спроектированных с учётом особенностей исторического пространства и требований безопасности. Все суда уже прошли регистрацию, технический осмотр и испытания на реке Хыонг и прилегающих водных маршрутах.

Проект предусматривает три основных направления: транспортировка туристов после посещения Императорского дворца с соединением ключевых туристических точек; доставка посетителей из внешних зон в район наследия; а также развитие туристических продуктов с элементами впечатлений — экскурсии, фотосессии, гастрономия и культурные мероприятия на воде.

Инфраструктура будет развиваться синхронно с созданием причалов и остановок в районах Фунгхынг, Донгба, парка Фусуан, Зьеуде, Бенхе, Кимлонг и Тоакхам, обеспечивая связь между территорией цитадели и системой реки Хыонг.

Остановочные пункты планируется превратить в сервисные пространства с залами ожидания, информационными стойками и зонами отдыха; некоторые из них будут развиваться как популярные места для фотографирования, способствуя продвижению туристического продукта.

Модель электролодок ориентирована на развитие «зелёного туризма», снижение выбросов и соответствует стратегии устойчивого развития, одновременно предлагая новый подход к освоению пространства культурного наследия.



