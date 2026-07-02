КУЛЬТУРА
Художественное представление и 3D-mapping-шоу в честь 50-летия присвоения городу имени Президента Хо Ши Мина
Тысячи жителей города и туристов собрались задолго до начала мероприятия, чтобы увидеть художественную программу, сочетающую сценическое искусство и современные технологии проекционного отображения на фасаде одного из символов города.
Заместитель председателя Народного комитета Хошимина Нгуен Мань Кыонг подчеркнул, что 2 июля 1976 года стало особой вехой в истории, когда городу Сайгон-Зядинь была официально оказана высокая честь носить имя Президента Хо Ши Мина. Присвоение городу имени великого лидера стало не только огромной честью, но и мощным источником вдохновения, побуждающим город постоянно развиваться, оправдывая доверие и ожидания всей страны. За прошедшие полвека Хошимин, преодолев тяжёлые послевоенные трудности, превратился в крупнейший экономический, финансовый, торговый, культурный, научно-технологический и инновационный центр Вьетнама. В каждом новом объекте инфраструктуры, каждом мосту, жилом районе, школе и больнице воплощаются присущие городу, носящему имя Президента Хо Ши Мина, динамизм, творческий дух, чувство солидарности и гуманизма.
По словам Нгуен Мань Кыонга, сочетание сценического искусства и технологии 3D Mapping превратило фасад здания Народного комитета Хошимина в грандиозную световую сцену, создающую яркие визуальные и эмоциональные впечатления. Посредством этой программы город стремится донести до жителей страны, друзей Вьетнама и иностранных туристов послание о городе, который неизменно сохраняет дух солидарности, отличается динамизмом, творческим подходом, открытостью миру и устойчивым развитием, с уважением относится к своему прошлому, уверенно развивается в настоящем и с оптимизмом смотрит в будущее.
Программа проходит 1 и 2 июля и включает три шоу в формате 3D Mapping, созданные творческими коллективами Вьетнама и Франции: «Эхо Дайвьета», «Полвека гордости – ритм Сайгона» и «Эпоха стремительного развития».
Каждое произведение использует возможности проекционного отображения на архитектурном фасаде здания Народного комитета Хошимина, рассказывая различные истории о культуре Вьетнама, 50-летнем пути развития Хошимина и стремлении страны к более глубокой интеграции на новом этапе развития. Световые эффекты, анимационная графика и музыкальное сопровождение превратили архитектурный памятник, насчитывающий более ста лет истории, в гигантское художественное полотно, ярко воссоздавшее исторические события, культурную самобытность и современный ритм жизни крупнейшего города страны.
Кульминацией программы стали эпизоды, посвящённые 50-летию присвоения городу имени Президента Хо Ши Мина, рассказывающие о пути его развития от первых лет после воссоединения страны до современного, инновационного и интегрированного в мировое сообщество мегаполиса. Символические образы вьетнамской культуры, архитектуры, рек и каналов, людей и городской жизни были переданы языком света, графики и музыки, создав насыщенное эмоциями художественное пространство. В перерывах между мультимедийными представлениями зрителям были показаны яркие вокально-хореографические номера, прославляющие национальную культурную самобытность и устремлённость города к дальнейшему развитию.
По информации Организационного комитета, выбор здания Народного комитета Хошимина в качестве площадки для представления обусловлен стремлением максимально раскрыть ценность этого архитектурного символа, который на протяжении более века остаётся неотъемлемой частью исторического облика центральной части города. Благодаря технологии 3D Mapping программа соединяет прошлое с настоящим, традиции – с обновлением, становясь одним из ключевых мероприятий в серии торжеств, посвящённых 50-летию Дня присвоения городу Сайгон-Зядинь имени Президента Хо Ши Мина, а также способствует продвижению образа динамичного, инновационного и открытого миру Хошимина среди жителей страны и зарубежных гостей.