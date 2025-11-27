Хошимин формирует стратегию мегаполиса цифровой эпохи

Мероприятие «CEO 500 – Tea Connect», в котором приняли участие премьер-министр Фам Минь Чинь, а также руководители городского комитета партии и народного комитета Хошимина, открыло площадку для стратегического диалога между правительством, городскими властями и отечественным и международным бизнес-сообществом. В ходе форума не только была изложена концепция превращения Хошимина в мегаполис цифровой эпохи, но и был создан новый импульс для сотрудничества, объединяющего глобальные ресурсы для эффективной трансформации города.

Премьер-министр Фам Минь Чинь выступает с речью на п рограмме "CEO500-TEA CONNECT". Фото: Зыонг Зянг

Мероприятие «CEO 500 – Tea Connect», в котором приняли участие премьер-министр Фам Минь Чинь, а также руководители городского комитета партии и народного комитета Хошимина, открыло площадку для стратегического диалога между правительством, городскими властями и отечественным и международным бизнес-сообществом. В ходе форума не только была изложена концепция превращения Хошимина в мегаполис цифровой эпохи, но и был создан новый импульс для сотрудничества, объединяющего глобальные ресурсы для эффективной трансформации города.

Арт-программа «Вьетнамский чай — аромат земли, цвет неба и душа вьетнамского народа» открыла мероприятие, создав культурное пространство, пронизанное самобытностью. Фото: Ле Минь

Арт-перформанс, рассказывающий о истории и ценности вьетнамских чайных деревьев. Фото: Ле Минь

Церемония подношения чая — торжественное приглашение делегатов выпить чаю. Фото: Ле Минь

Программа под девизом «Хошимин: на пути к международному мегаполису в цифровую эпоху» объединила более 500 отечественных и зарубежных руководителей бизнеса, создав площадку для диалога высокого уровня между правительством, властями Хошимина и бизнес-сообществом.

Обсуждения касались стратегий привлечения «зелёных» инвестиций, моделей государственно-частного партнёрства и применения передовых технологий в городском управлении, а также открывали возможности для вьетнамского бизнеса активнее участвовать в региональных и глобальных цепочках поставок, получая доступ к капиталу, технологиям и современным управленческим знаниям.

Премьер-министр Фам Минь Чинь выступает на программе "CEO500 – TEA CONNECT". Фото: Зыонг Зянг

Международные делегаты на программе «CEO 500 – Tea Connect». Фото: Ле Минь

Ярким событием церемонии открытия стала арт-программа «Вьетнамский чай — аромат земли, цвет неба и душа вьетнамского народа», объединившая ритуалы подношения чая и приглашения к чаю, проводимые мастерами чайной церемонии. Внедрение вьетнамской чайной культуры в пространство делового диалога способствовало созданию изысканного эстетического опыта, демонстрируя гостеприимство и культурную глубину Вьетнама в рамках мероприятия экономической дипломатии.

Выступая на мероприятии, премьер-министр Фам Минь Чинь высоко оценил воодушевлённый обмен мнениями, заявив, что это мероприятие укрепило решимость Вьетнама на пути к достижению двух стратегических целей: к 2030 году стать развивающейся страной с современной промышленностью и высоким средним уровнем дохода; к 2045 году стать развитой страной с высоким уровнем дохода. Глава правительства подтвердил, что эти цели «обязательны к выполнению», и к ним нужно стремиться в духе «превращать ничто в нечто, превращать сложное в лёгкое, превращать невозможное в возможное».

Секретарь городского комитета партии Хошимина Чан Лыу Куанг выступил с речью на мероприятии. Фото: Ле Минь

Доктор Чыонг Минь Кхюи Ву, директор Института исследований развития города Хошимин, выступает с докладом на конференции. Фото: Ле Минь

Премьер-министр Фам Минь Чинь принимает участие в программе «CEO 500 – Tea Connect 2025». Фото: Ле Минь

Премьер-министр подчеркнул, что Вьетнам полон решимости построить три основополагающих принципа: развитие социалистической рыночной экономики, связанной с международной интеграцией; продвижение социалистической демократии; и совершенствование социалистического правового государства. Он с уважением отметил поддержку со стороны деловых кругов и призвал к духу солидарности, сотрудничества и диалога для укрепления доверия и продвижения к общим ценностям, неизменными принципами которых являются «гармоничные выгоды и общие риски».

На мероприятии секретарь городского комитета партии Хошимина Чан Лыу Куанг заявил, что объединённый город вступает в новый этап развития с широким видением и большими устремлениями. Хошимин стремится стать современным, динамичным и конкурентоспособным на мировом рынке городом международного уровня. Этот статус определяется не только масштабом экономики или численностью населения, но и качеством роста, развитой транспортной системой, потенциалом управления и способностью создавать творческую среду для жизни и работы.

В соответствии с новым направлением развития, Хошимин реструктурирует городское пространство в соответствии с многополярной, интегрированной и взаимосвязанной моделью, включающей три зоны развития, три стратегических коридора, пять социально-экономических столпов и особую зону, выступающую в качестве двигателя роста. Пять стратегических столпов включают развитие высокотехнологичной промышленности и инноваций на основе цифровых технологий, искусственного интеллекта, полупроводников и больших данных; содействие логистике и свободной торговле; создание международного финансового центра; развитие туризма и культуры; а также повышение качества образования, здравоохранения, науки и техники.

Приложения искусственного интеллекта (ИИ) были представлены как главное технологическое событие мероприятия. Фото: Ле Минь

В рамках программы состоялся обмен международными делегатами. Фото: Ле Минь

Международные делегаты отвечают на вопросы прессы после рабочего заседания. Фото: Ле Минь

Премьер-министр Фам Минь Чинь и делегаты приняли участие в церемонии обмена соглашениями об инвестиционном сотрудничестве между предприятиями и местными органами власти.

В ходе диалоговой сессии, состоявшейся в рамках мероприятия, было представлено множество содержательных докладов представителей международных организаций, научно-исследовательских институтов, банков и крупных предприятий. Участники обсудили актуальные требования к будущему мегаполису: от цифровой трансформации, связанной с зелёным преобразованием, развитием новой цифровой инфраструктуры и стратегической инфраструктуры до создания международного финансового центра, привлечения высококачественного капитала и развития высококвалифицированных цифровых кадров, особенно в сфере искусственного интеллекта. Модель государственно-частного партнёрства (ГЧП) рассматривается как важное решение для реализации масштабных проектов, имеющих основополагающее значение для развития города.

Мероприятие «CEO 500 - Tea Connect» способствовало формированию образа Хошимина в цифровую эпоху: динамичного, креативного, проактивно интегрирующегося и способного привлекать мировые ресурсы, стремящегося в ближайшем будущем занять позицию международного мегаполиса.

