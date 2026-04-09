Хошимин усиливает связующую и направляющую роль в туристических потоках Вьетнама

Продажи туров, услуг и туристических продуктов на 22-м Туристическом фестивале Хошимина 2026 года, прошедшем в начале этого месяца по инициативе городского Департамента туризма и Туристической ассоциации Хошимина, принесли около 120 млрд донгов выручки.

Золотое время для туризма города Хошимин на пороге глубокой трансформации



Туризм в Хошимине не только расширяется по масштабам, но и уверенно смещает акцент в сторону повышения качества впечатлений туристов, укрепления связности и усиления своего мультипликативного эффекта.

Стимулирование развития местных туров

Продажи туров, услуг и туристических продуктов на 22-м Туристическом фестивале Хошимина 2026 года, прошедшем в начале этого месяца по инициативе городского Департамента туризма и Туристической ассоциации Хошимина, принесли около 120 млрд донгов выручки.

На мероприятии было представлено около 1 000 самобытных туристических продуктов со всех уголков страны, предложенных с гибкими скидками, акциями и подарками. Задуманный как открытое пространство впечатлений, фестиваль объединил торговое продвижение с культурными, развлекательными и общественными мероприятиями, дав посетителям возможность получить доступ к качественным туристическим программам по разумным ценам и одновременно помогая предприятиям продвигать и распространять свои предложения.

Как отметил директор городского Департамента туризма Фам Хюи Бинь, фестиваль не только показал впечатляющие результаты по масштабу, но и дал рынку ощутимый импульс. Ожидается, что партнерские связи, налаженные в ходе мероприятия, перерастут в конкретные программы сотрудничества, а представленные продукты будут и дальше дорабатываться с учетом рыночного спроса. Сформированный фестивалем вдохновляющий эффект, как предполагается, уже в ближайшее время найдет отражение в новых туристических маршрутах.

Одновременно туристические компании вывели на рынок новые продукты в преддверии апрельских праздничных дней. В частности, экскурсионные полеты на вертолете над Хошимином с вылетом из Вунгтау предлагаются в четырех вариантах продолжительностью от 15 до 60 минут, что позволяет учитывать разные бюджеты и предпочтения клиентов. Ожидается, что этот продукт станет одной из визитных карточек, способных привлечь еще больше туристов.

Город Хошимин предлагает множество уникальных туристических продуктов для привлечения как внутренних, так и иностранных туристов. Фото: ВИА

В то же время туннели Кучи продвигают целый ряд новых туристических продуктов, включая ночной тур под названием «Лунный свет над зоной боев», мини-зоопарк, спортивную стрельбу и знакомство с кхмерской культурой в период праздников 30 апреля – 1 мая.

Среди других самобытных туров «Рынок Биньтэй: прикосновение к прошлому», «Отпечатки Тандиня», «Сайгон встречает утро», «Сайгон ночью» и «Суанхоа - старое очарование в новом городском пространстве». В сфере гастрономического туризма город также запустил серию из 15 тематических программ, объединяющих путешествия с местными кулинарными вкусами разных районов.

По словам председателя Saigontourist Group Нгуен Тхи Ань Хоа, по мере того как город расширяет туристическое пространство и диверсифицирует продукты, связанные с природой, экологией и общественно ориентированными форматами отдыха, предприятия проводят выездные обследования в различных районах. Эти усилия направлены на оценку туристических ресурсов, инфраструктуры и потенциала развития для более качественного обслуживания туристов.

Данные Agoda также показывают, что путешественники — особенно в Азии и среди вьетнамских туристов — всё чаще отдают предпочтение форматам ответственного отдыха, которые приносят пользу местным сообществам и не наносят вреда окружающей среде.

Реструктуризация туристических продуктов на фоне роста издержек

С начала марта внутренние цены на топливо продолжают расти из-за геополитической напряженности на Ближнем Востоке, нарушающей глобальные цепочки поставок энергоносителей. Это напрямую сказывается на туристической отрасли, где транспортные расходы занимают значительную долю в стоимости туров, особенно в сегментах авиаперевозок и круизных путешествий.

Вместо пересмотра базовых тарифов многие авиакомпании и поставщики транспортных услуг ввели топливные надбавки, чтобы компенсировать рост входных издержек. Это создает существенное давление на туристические компании, вынуждая их одновременно удерживать конкурентоспособные цены и обеспечивать высокое качество обслуживания.

В ответ на это туристические компании Хошимина применяют гибкие стратегии. Вместо повсеместного снижения цен предприятия перестраивают туристические продукты, оптимизируя набор услуг, маршруты и пакетные предложения, чтобы сформировать более дифференцированную ценность для клиентов.

Многие компании, особенно в сегменте выездного туризма, начали выделять топливные сборы отдельно, повышая тем самым прозрачность ценообразования, и одновременно отдают приоритет раннему бронированию авиабилетов для снижения влияния колебаний затрат. Одновременно наблюдается смещение спроса в сторону внутренних автобусных туров и поездок по близлежащим направлениям, которые сочетаются с разнообразными форматами досуга, такими как бесплатные пешеходные экскурсии, велопрогулки и путешествия с использованием метро.

Золотое время для туризма города Хошимин



Показательным примером является компания Vietravel, которая стремится сдерживать рост стоимости услуг, сохраняя при этом их качество. Компания выделяет транспортные расходы в отдельную категорию, корректируя их в зависимости от тарифов авиакомпаний и транспортных партнеров, тогда как затраты на наземное обслуживание - гостиницы, питание, услуги гидов и экскурсионные программы - сохраняет на стабильном уровне. Такой подход позволяет защищать интересы клиентов и обеспечивать неизменно высокий стандарт сервиса.

Как отметил генеральный директор Vietravel Чан Доан Тхе Зюи, компания открыто информирует клиентов об изменении транспортных расходов, не включая их скрытно в общую стоимость тура. В условиях роста мировых операционных издержек корректировка производится в разумных пределах и без ущерба для качества услуг, что позволяет обеспечивать безопасные, содержательные и действительно стоящие поездки.

Для поддержания здоровой, безопасной и профессиональной туристической среды город усилил проверки туристических объектов, добиваясь соблюдения установленных норм и прозрачности ценообразования. В преддверии праздников 30 апреля - 1 мая компетентные органы внимательно отслеживают цены на топливо и услуги, чтобы не допустить их необоснованного роста и исключить случаи недобросовестного отношения к клиентам.

Как отмечают представители отрасли, в долгосрочной перспективе ставка делается на конкуренцию за счет уникальных и высокоценных впечатлений, побуждающих туристов возвращаться вновь, что создает устойчивую основу для дальнейшего развития.