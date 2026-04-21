Хошимин стал первым городом во Вьетнаме, принявшим комплексную стратегию цифровых данных

Хошимин вошел в историю, став первой местностью во Вьетнаме, официально утвердившей комплексную стратегию развития цифровых данных на период 2026–2030 годов с видением до 2035 года.

Город Хошимин стремительно развивается, превращаясь в один из ведущих городов и финансовых центров Юго-Восточной Азии



Об этом было объявлено на совещании по подведению квартальных итогов, состоявшемся ранее на этой неделе под председательством секретаря городского партийного комитета Чан Лыу Куанга.

На совещании основное внимание было уделено ходу реализации Резолюции Политбюро № 57, а также ключевых цифровых проектов правительства № 204 и № 06.

Для ускорения цифрового развития город выделил на 2026 год 12,7 трлн вьетнамских донгов (500 млн долларов США), что составляет 4,2% от общего объема бюджетных расходов.

Из этой суммы более 9,5 трлн вьетнамских донгов (374 млн долларов США) направлено на текущие расходы, а более 3,1 трлн вьетнамских донгов (122 млн долларов США) предусмотрено для инвестиций.

Заместитель председателя городского Народного комитета Нгуен Мань Кыонг сообщил, что город уже выполнил 16 из 44 задач, порученных центральными органами, а также 11 из 14 собственных задач, запланированных на первый квартал.

В настоящее время цифровая экономика города демонстрирует высокие темпы роста. Поставлена цель, чтобы к концу 2026 года ее вклад составлял не менее 30% валового регионального продукта города (GRDP).

В городе действуют 35 бизнес-инкубаторов и инновационных центров. Его стартап-экосистема входит в пятерку ведущих в Юго-Восточной Азии, а также в топ-110 стартап-экосистем мира. Общая стоимость этой экосистемы оценивается в 7–7,5 млрд долларов США.

Кроме того, в городе работают почти 30 тыс компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), на долю которых приходится 40% от общего числа таких предприятий в стране.

Хошимин в пилотном режиме реализовал коммерциализацию 54 технологических продуктов. Эти пилотные проекты успешно привлекли почти 500 млрд вьетнамских донгов (19,7 млн долларов США) инвестиций.

Город также проводит активную политику привлечения талантов. Новые механизмы набора кадров предусматривают конкурентоспособный ежемесячный доход от 30 млн до 100 млн вьетнамских донгов (1 200–4 000 долларов США) для специалистов высокого уровня, а также расширение самостоятельности научно-исследовательских организаций.

Также реализуются стратегические инициативы по созданию 12 межрегиональных зон цифровых технологий общей площадью 1 тыс. га на территории города.

Город сотрудничает и с такими мировыми гигантами, как AMD, в целях укрепления отраслей полупроводников и искусственного интеллекта.

В рамках усилий по оптимизации административного управления уровень оцифровки документов достиг почти 88%. Кроме того, город выдал более 12,7 млн удостоверений личности с электронным чипом и создал 8,6 млн учетных записей электронной идентификации (eID).

В рамках движения «Цифровая грамотность для всех» город стремится обеспечить 95-процентный охват приложения VNeID, чтобы переход к цифровому обществу был инклюзивным для всех жителей.