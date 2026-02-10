Хошимин реализует комплексную стратегию сохранения культурного наследия в эпоху мегаполиса

Объединение города Хошимина с провинциями Биньзыонг и Бариа - Вунгтау сформировало обширный мегагород, расширив масштабы и разнообразие его культурно-наследственного пространства.

Выступление Дон Ка Тай Ты на агроэкотуристическом объекте «Кань Донг Кау Ба» в г. Хошимине. Фото: ВИА

Вместе с тем оно открыло новые возможности и поставило новые вызовы, что требует более согласованной и ориентированной на перспективу стратегии сохранения наследия, увязанной с долгосрочными целями развития г. Хошимина.

Южный мегаполис является домом для богатого наследия нематериальной культуры, включая три элемента, признанных ЮНЕСКО: церемониальное пение Качу, южную любительскую музыку «Дон Ка Тай Ты» и поклонение Богине-Матери Трех Миров, а также 15 традиций, включенных в национальный список нематериального культурного наследия. Многие из этих наследий, от фестивалей и народных знаний до традиционных ремесел, сохранялись на протяжении поколений и теперь служат отличительными культурными достопримечательностями для посетителей.

По данным городского Департамента культуры и спорта, работа по сохранению наследия получила новый импульс благодаря серии целевых программ. В 2025 году г. Хошимин реализовал проекты по сохранению южной любительской музыки «Дон Ка Тай Ты» и популяризации традиционных костюмов этнических меньшинств Вьетнама. Кроме того, были усилены культурные ценности фестиваля Нгуен Тьеу (первое полнолуние) общины Хоа (вьетнамцев китайского происхождения), а также подготовлены досье для присвоения статуса национального наследия искусству танца Хау народности Хоа на территории бывшей провинции Биньзыонг.

Инициативы на местностях также получили развитие, особенно в районах с богатой культурной средой. Так, в таких административных единицах, как квартал Зядинь, квартал Чолон и особая зона Кондао, разработаны планы по охране и популяризации наследия, а центры культурно-спортивного обслуживания активизировали информационно-просветительскую работу среди населения. Многие элементы наследия всё активнее интегрируются в развитие туризма, помогая формировать туристические продукты с ярко выраженной культурной самобытностью.

Заместитель председателя Комитета по вопросам культуры и социальной сферы Народного совета г. Хошимина доктор Нгуен Минь Ньыт отметил, что туристические модели, основанные на элементах нематериального наследия, таких как «Дон Ка Тай Ты», праздник «Нгинь Онг» в общине Канзо и поминальный день госпожи Фи Йен, позволяют глубже раскрывать местные культурные сюжеты, расширять спектр туристических предложений и «оживлять наследие», превращая его из объекта статичного сохранения в живую практику, сценическое исполнение и форму вовлечения сообщества.

Эксперты рекомендуют разработать комплексную стратегию сохранения наследия, которая укрепит связность между тремя территориями, формирующими мегагородскую структуру, и при этом обеспечит баланс между охраной, рациональным использованием и популяризацией наследия в повседневной жизни, туризме и хозяйственно-экономической деятельности.

Доктор Нгуен Тхи Тху Чанг из Университета культуры г. Хошимина предложила в приоритетном порядке интегрировать нематериальное культурное наследие в систему городского планирования и управления. По её словам, такой подход поможет сохранять традиционные знания, обычаи, ремёсла и местные источники средств к существованию, одновременно укрепляя социальную сплочённость, стимулируя участие населения и продвигая инклюзивное развитие.

Она также подчеркнула необходимость перейти от разрозненного, ориентированного прежде всего на памятники подхода к охране наследия - к сохранению «живых» экосистем культурного наследия. Речь идёт, в частности, о зонировании и защите пространств, где наследие реально практикуется: прибрежных участков, связанных с праздником Нгинь Онг; общинных домов народности Хоа и улиц, где проходит фестиваль Нгуен Тьеу; площадок для тренировок танцев льва и дракона; а также домов культуры, на сцене которых исполняют «Дон Ка Тай Ты».

Учёные подчеркнули, что для быстро урбанизирующегося мегаполиса, такого как г. Хошимин, сохранение жизнеспособности наследия имеет ключевое значение. По их словам, наследие следует рассматривать не как ограничитель развития, а как ценный ресурс: его охрана должна продвигаться параллельно с популяризацией, чтобы наследие оставалось актуальным в современной городской среде.

Доктор Фам Нгок Хыонг из Южного института социальных наук подчеркнул необходимость решений, которые бы сочетали охрану как материального, так и нематериального наследия с развитием, а также более активное применение науки, технологий и цифровой трансформации в деле сохранения и популяризации. Он отметил, что народные праздники наиболее эффективно сохраняются тогда, когда остаются органичной частью повседневной жизни общин, приведя в пример такие давние события, как фестиваль Нгуен Тьеу в районе Чолон и праздник пагоды Ба в провинции Биньзыонг, которые стали культурными символами г. Хошимина и всего южного региона.

В свою очередь доктор Ле Суан Хау из Региональной академии политики № 2 отметил, что в период 2026–2030 годов, с видением до 2045 года, г. Хошимин нацелен на превращение в региональный центр услуг, культуры и креативных индустрий, а также в ведущий финансовый, торговый и научно-технологический хаб Юго-Восточной Азии. На этом пути культурный туризм, как ожидается, станет одним из ключевых драйверов роста, способствуя ускорению экономического развития и одновременно укрепляя национальную культурную идентичность и международный имидж города.

Он добавил, что городу следует развивать самобытные продукты культурного туризма, прежде всего фестивальные форматы, сочетающие просвещение, развлечения и интерактивность. Расширение маршрутов, связанных с традиционными ремёслами и народной музыкой, при одновременном укреплении связей между кварталами и общинами поможет посетителям глубже понять местный уклад и творческий потенциал.

По его словам, дополнительным стимулом станет активное вовлечение сообщества, через подготовку мастеров-ремесленников и жителей в качестве гидов и рассказчиков о наследии, что будет способствовать распространению культурных знаний и ценностей.



